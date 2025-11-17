End-to-End z/OS Leistungsanalyse zur Kostenoptimierung und proaktiven Problemerkennung
IntelliMagic Vision for z/OS ist eine fortschrittliche Software zur Leistungsanalyse für IBM Z. Es bietet eine flexible Datenanalyse durch benutzerdefinierte, no-code Visualisierungen, mit denen Analysten Risiken identifizieren und Workloads abstimmen können. Es modernisiert die Leistungsanalyse von Mainframes mit Intelligenz der nächsten Generation.
Analysten können die Kontrolle über ihre End-to-End-Mainframe-Umgebung mit interaktiven Erkenntnissen und anpassbaren Berichten übernehmen, um Verfügbarkeitsrisiken zu vermeiden.
Erweitern Sie die Möglichkeiten sowohl neuer als auch bestehender Mitarbeiter mit optimiertem Zugriff auf die Problemanalyse und -lösung.
Beschleunigen Sie das Lernen für neue Mitarbeiter durch leicht verständliche Navigation und Infrastrukturverbindungen.
Die intuitive und interaktive Benutzeroberfläche mit integrierten Best Practices-Schwellenwerten und Empfehlungen beschleunigt auch die Schulung von neuen und plattformübergreifenden Mitarbeitern.
Unser Technology Expert Labs-Team bietet einen bewährten Lösungsansatz für die Implementierung von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS und hilft Ihnen dabei, Störungen zu vermeiden, Kosten zu senken und die Verfügbarkeit für kritische Workloads sicherzustellen.