IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Erhalten Sie intuitive und korrelierte Einblicke in die z/OS-Messdaten über die gesamte z/OS-Infrastruktur hinweg, mit anwendungsspezifischen Ansichten, die von den gemeinsam genutzten z/OS-Infrastrukturressourcen segmentiert sind. Im Gegensatz zu heutigen Ansätzen, die das Erstellen von Codierungsberichten oder die Beherrschung verschiedener Toolsets für separate Bereiche der Infrastruktur erfordern, beschleunigt die einheitliche Benutzeroberfläche von IntelliMagic Vision, die für die gesamte z/OS-Plattform genutzt wird, das Lernen erheblich, fördert die Zusammenarbeit und steigert die analytische Effizienz.