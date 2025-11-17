IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

End-to-End z/OS Leistungsanalyse zur Kostenoptimierung und proaktiven Problemerkennung

Mitarbeiter bei der Arbeit mit IBM Z16 IntelliMagic mit grafischer Überlagerung, die Daten anzeigt

Intelligenz auf höchstem Niveau

IntelliMagic Vision for z/OS ist eine fortschrittliche Software zur Leistungsanalyse für IBM Z. Es bietet eine flexible Datenanalyse durch benutzerdefinierte, no-code Visualisierungen, mit denen Analysten Risiken identifizieren und Workloads abstimmen können. Es modernisiert die Leistungsanalyse von Mainframes mit Intelligenz der nächsten Generation.

 TEI-Studie von Forrester Vereinfachen Sie das Mainframe-Leistungsmanagement
Kontrollieren Sie Ihre Mainframe-Umgebung

Analysten können die Kontrolle über ihre End-to-End-Mainframe-Umgebung mit interaktiven Erkenntnissen und anpassbaren Berichten übernehmen, um Verfügbarkeitsrisiken zu vermeiden.
Verbessern Sie die Funktionen Ihres Personals 

Erweitern Sie die Möglichkeiten sowohl neuer als auch bestehender Mitarbeiter mit optimiertem Zugriff auf die Problemanalyse und -lösung.
Onboarding von Mitarbeitern

Beschleunigen Sie das Lernen für neue Mitarbeiter durch leicht verständliche Navigation und Infrastrukturverbindungen.
SaaS-Bereitstellung

Die intuitive und interaktive Benutzeroberfläche mit integrierten Best Practices-Schwellenwerten und Empfehlungen beschleunigt auch die Schulung von neuen und plattformübergreifenden Mitarbeitern.

Funktionen

Eine Person, die auf einen Bildschirm blickt und an einem Labor teilnimmt
Risikoerkennung mit IntelliMagic Vision Health Insights

Verhindern Sie potenzielle Risiken für die Infrastruktur und die Verfügbarkeit von Anwendungen mit erklärbarer, integrierter künstlicher Intelligenz, die automatisch mehr als 700 wichtige z/OS-Metriken anhand kontextsensitiver Schwellenwerte auf der Grundlage des integrierten Experten-Domainwissens prüft und bewertet.
Junger IT-Ingenieur entschlüsselt Daten, während er vor Computerbildschirmen sitzt und auf einen davon blickt
IntelliMagic Vision Ansichten zur Erkennung von Änderungen

Automatisierte und flexible z/OS-Anomalieerkennung anhand statistischer Analysen, die statistisch signifikante Änderungen in wichtigen Metriken hervorheben, beschleunigt die Problemlösung, indem schnell identifiziert wird, was sich in den Problembereichen geändert hat. Es kann Ihnen auch ermöglichen, frühzeitig Änderungen zu erkennen, die sich negativ auswirken können.
Buchhalter, der mit Tabellenkalkulationen auf einem Laptop arbeitet
Eine moderne und interaktive GUI

Erhalten Sie intuitive und korrelierte Einblicke in die z/OS-Messdaten über die gesamte z/OS-Infrastruktur hinweg, mit anwendungsspezifischen Ansichten, die von den gemeinsam genutzten z/OS-Infrastrukturressourcen segmentiert sind. Im Gegensatz zu heutigen Ansätzen, die das Erstellen von Codierungsberichten oder die Beherrschung verschiedener Toolsets für separate Bereiche der Infrastruktur erfordern, beschleunigt die einheitliche Benutzeroberfläche von IntelliMagic Vision, die für die gesamte z/OS-Plattform genutzt wird, das Lernen erheblich, fördert die Zusammenarbeit und steigert die analytische Effizienz.
Seitenansicht eines Geschäftsmannes in formeller Kleidung und mit Brille, der in seinem modernen Büro mit Diagrammen und Marktberichten auf Computerbildschirmen arbeitet.
Dynamisch anpassbare Berichte

Erweiterte „Click-to-Customize“-Funktionen ermöglichen Ad-hoc-Analysen ohne Programmieraufwand oder komplizierte Schritte und bieten Visualisierungen, die optimal zur aktuellen Fragestellung passen.
Menschen, die an Computerarbeitsplätzen in einem modernen Kontrollraum arbeiten
Kontextabhängige Drilldowns

Flexible und kontextabhängige Drilldowns ermöglichen es Analysten, die relevantesten alternativen Analysepfade auf der Grundlage der aktuellen Ansicht zu identifizieren, sodass jede Hypothese mit nur wenigen Klicks untersucht werden kann. Dies beschleunigt die Problemlösung erheblich, indem „Sackgassen“ schnell ausgeschlossen werden. Bei der Verarbeitung großer Datenmengen ist diese Fähigkeit, die Analyse auf den gewünschten Datenausschnitt zu fokussieren, besonders wertvoll.
Eine Person, die auf einen Bildschirm blickt und an einem Labor teilnimmt
Junger IT-Ingenieur entschlüsselt Daten, während er vor Computerbildschirmen sitzt und auf einen davon blickt
Buchhalter, der mit Tabellenkalkulationen auf einem Laptop arbeitet
Seitenansicht eines Geschäftsmannes in formeller Kleidung und mit Brille, der in seinem modernen Büro mit Diagrammen und Marktberichten auf Computerbildschirmen arbeitet.
Menschen, die an Computerarbeitsplätzen in einem modernen Kontrollraum arbeiten
Eine Familie beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft
Fallstudie Colruyt Group entscheidet sich für interaktive Mainframe-Analyse Erfahren Sie, wie IntelliMagic Vision for z/OS die Systemingenieure der Colruyt Group mit fortschrittlichen, sofort einsatzbereiten Berichts- und Analysewerkzeugen unterstützt. Fallstudie lesen Fallstudie lesen
Mann führt Wartungsarbeiten in einer industriellen Umgebung durch
Services

Unser Technology Expert Labs-Team bietet einen bewährten Lösungsansatz für die Implementierung von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS und hilft Ihnen dabei, Störungen zu vermeiden, Kosten zu senken und die Verfügbarkeit für kritische Workloads sicherzustellen.

 Technology Expert Labs erkunden
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können – unsere Experten sind für Sie da.

Weitere Erkundungsmöglichkeiten Dokumentation Support Demo-Center Verwalten und optimieren Sie Ihren z/OS-Speicher Services zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen