Optimieren Sie die Leistungsverwaltung von z/OS-Systemen durch den Einsatz KI-gestützter Analysen zur proaktiven Überwachung und Verwaltung Ihrer z/OS-Umgebung. Verhindern Sie Unterbrechungen, reduzieren Sie Kosten und erhalten Sie die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, für die Mainframes bekannt sind.
Greifen Sie auf integrierte Health Insights zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS erweitert die RMF/SMF-Daten und wendet sein integriertes Wissen an, um zu verstehen, wie die z/OS-Architektur Ihre Workloads verarbeitet. So können Sie z/OS zur Verbesserung der Leistung und zum Schutz der Verfügbarkeit abstimmen. Sie können damit auch Ihre Prozessorkonfiguration abstimmen, um die MIPS-Leistung Ihrer Mainframe-Hardware zu erhöhen.
Verhindern Sie Risiken für die Verfügbarkeit und Leistung mit integrierter künstlicher Intelligenz, die über 700 wichtige z/OS-Metriken bewertet und Schwellenwerte aus Expertenwissen nutzt.
z/OS-Topologien (FICON und LPAR) sind komplex und schwer zu visualisieren. Herkömmliche Anzeigemethoden beinhalteten manuelles Drucken. Die interaktiven LPAR- und FICON-Topologie-Viewer von IntelliMagic Vision ermöglichen Analysten die Interaktion mit, den Fokus auf und den Vergleich von Zeitintervallen zur Erkennung kostspieliger Fehler und Änderungen.
Kontextabhängige Drilldowns ermöglichen Analysten die Ermittlung alternativer Analysepfade auf der Grundlage der angezeigten Daten und die schnelle Untersuchung jeder Hypothese, sodass weniger Zeit für die Untersuchung von „Sackgassen“ verloren geht. Die Möglichkeit, den Fokus der Analyse auf die gewünschte Datenuntermenge zu legen, ist besonders beim Umgang mit enormen SMF-Datenmengen wertvoll.
Anstatt für den Zugriff auf verschiedene Arten von SMF-Daten Codierungsprogramme oder nach Technologie differenzierte Mastering-Tools zu verwenden, macht eine gemeinsame, intuitive Benutzeroberfläche das Data Mining überflüssig und gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich auf hochwertige Analysen zu konzentrieren. Diese auf der gesamten Plattform verwendete einzige Schnittstelle verbessert das Lernen, die Zusammenarbeit und die analytische Effizienz.
Erweiterte Funktionen zur Anpassung von Berichten ermöglichen eine schnelle Analyse, ohne dass eine Programmierung oder komplizierte Schritte erforderlich sind. Intuitive Anpassungsoptionen umfassen Berichtstyp, Zusammenfassungsebene, Filterung und Intervallvergleiche.
Wesentliche Änderungen der wichtigsten Metriken werden in der Ansicht zur Änderungserkennung hervorgehoben und zeigen Abweichungen von mehr oder weniger als zwei Standardabweichungen zwischen dem aktuellen Tag und den 30 Tagen davor. Erhalten Sie frühzeitige Warnungen vor Änderungen, die sich nachhaltig auswirken können, wie in diesem Beispiel für eine erhöhte CPU.
Anpassbare Dashboards erfassen und zeigen auf einen Blick Live-Ansichten einer beliebigen Sammlung von für Sie interessanten Metriken. Sobald sie freigegeben sind, fördern sie die Zusammenarbeit und bieten eine gemeinsame Wahrheit für das gesamte Unternehmen. Erweitern Sie jeden Bericht und nutzen Sie die Drilldown-Funktionen zur weiteren Analyse von für Sie interessanten Metriken.
Zu den Vorteilen der Einführung eines Cloud-Modells gehören die schnelle Implementierung (keine Vorlaufzeit für die lokale Installation und Einrichtung des Produkts), die minimale Einrichtung (nur für die Übertragung von SMF-Daten), die Entlastung der Personalressourcen und der Zugang zu IntelliMagic-Beratungsdienstleistungen zur Ergänzung des lokalen Know-hows.
