Verwenden Sie IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS zur Optimierung der Leistungsverwaltung von z/OS-Systemen
Optimieren Sie die Leistungsverwaltung von z/OS-Systemen durch den Einsatz KI-gestützter Analysen zur proaktiven Überwachung und Verwaltung Ihrer z/OS-Umgebung. Verhindern Sie Unterbrechungen, reduzieren Sie Kosten und erhalten Sie die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, für die Mainframes bekannt sind.

 
Vorteile
Risiken proaktiv analysieren und verhindern

Greifen Sie auf integrierte Health Insights zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS erweitert die RMF/SMF-Daten und wendet sein integriertes Wissen an, um zu verstehen, wie die z/OS-Architektur Ihre Workloads verarbeitet. So können Sie z/OS zur Verbesserung der Leistung und zum Schutz der Verfügbarkeit abstimmen. Sie können damit auch Ihre Prozessorkonfiguration abstimmen, um die MIPS-Leistung Ihrer Mainframe-Hardware zu erhöhen.

Health Insights Interaktiver LPAR- und FICON-Topologie-Viewer Kontextabhängige Drilldowns Intuitive Sichtbarkeit

 

Dynamische Anpassung von Berichten Erkennung von Anomalien und statistische Analyse Angepasste freigegebene Dashboards AIOps durch Cloud-Bereitstellung
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt detailliertes Wissen von z/OS-Experten, um automatisch Hunderte von Erkenntnissen zu generieren und die Transparenz in z/OS-Infrastrukturabläufen erheblich zu verbessern.
Leistungsverwaltung für z/OS-Systeme
Entdecken Sie die proaktive z/OS-Systemleistungsverwaltung mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Nutzen Sie KI-gestützte Analysen zur Identifizierung von Risiken und Optimierung der Systemverfügbarkeit.
Berichterstattung über den Zustand und die Leistung der Coupling-Facility
Erfahren Sie, wie Sie die Coupling-Facilities in Ihrer Umgebung effektiv überwachen und sich ergebende Probleme automatisch hervorheben können.
Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting hat eine TEI-Studie (Total Economic Impact™) durchgeführt, die den Vorteil und Nutzen von IBM Z Intellimagic Vision for z/OS für Unternehmen in Bezug auf Risikoreduzierung, Hardware-, Produktivitäts- und Kosteneinsparungen sowie ein besseres Leistungsmanagement erweitert.
Wie viel Sie aus SMF-Daten lernen können
Gewinnen Sie einen Eindruck davon, wie schnell Sie die einfache Transparenz von RMF- und SMF-Daten zur Erweiterung Ihres Verständnisses der Funktionsweise des z/OS-Ökosystems nutzen können.
Wie lang ist zu lang? Zeitraumübergreifende Serviceklassen
In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die Komplexität von Messungen der Dauer. Erfahren Sie mehr über gewichtete Serviceeinheiten, feste Variablen in z/OS 2.5 und die Bedeutung der Überprüfung von Zeiträumen nach dem Upgrade. Entdecken Sie die Möglichkeiten und Risiken mehrerer Zeiträume bei der Leistungsanalyse.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.

