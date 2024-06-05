IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS erweitert die RMF/SMF-Daten und wendet sein integriertes Wissen an, um zu verstehen, wie die z/OS-Architektur Ihre Workloads verarbeitet. So können Sie z/OS zur Verbesserung der Leistung und zum Schutz der Verfügbarkeit abstimmen. Sie können damit auch Ihre Prozessorkonfiguration abstimmen, um die MIPS-Leistung Ihrer Mainframe-Hardware zu erhöhen.

