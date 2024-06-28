Im Gegensatz zu Ansätzen, die für den Zugriff auf verschiedene Arten von SMF-Daten Codierungsprogramme oder nach Technologie differenzierte Mastering-Tools erfordern, macht diese intuitive Benutzeroberfläche den Aufwand in puncto Data Mining überflüssig und gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich auf hochwertige Analysen zu konzentrieren. Außerdem werden das Lernen und die Zusammenarbeit gefördert und die analytische Effizienz gesteigert.