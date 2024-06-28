Verwalten Sie TCP/IP-Netzwerke mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Überwachen Sie die IBM z/OS Encryption Readiness Technology und Datenverkehrsmuster mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografik zur Darstellung des Zusammenhangs zwischen Mikroprozessornutzung, TCP-Fehlerbedingungen und Verbindungen

TCP/IP ist das Herzstück der Kommunikation für z/OS-Mainframes, sowohl für den Datenverkehr in und aus dem Mainframe als auch intern zwischen z/OS-Images und Prozessorkomplexen. Verwalten Sie Sicherheitsrisiken und -ausfälle proaktiv, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken.

 
Vorteile
Sicherheitsrisiken proaktiv mindern

Nutzen Sie fortschrittliche KI-gestützte Erkenntnisse und Analysen zur proaktiven Erkennung und Minderung unbekannter Sicherheitsrisiken bei der Verschlüsselung von z/OS-IP-Datenverkehr.
Netzwerkkonfiguration und -zustand verbessern

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS verbessert die Analyse durch die Übersetzung von über 600 Rohcodes aus zERT-Datensätzen in lesbaren Text für Cipher Suite, Verschlüsselungsalgorithmen und Nachrichtenauthentifizierungstypen.

OSA-Kanäle und HiperSockets überwachen Netzwerkkonfiguration und -zustand verbessern Bereitstellung von DevOps Ungeschützten (kryptografischen) Datenverkehr leicht erkennen Kategorisierung von „Datenverkehrsklassen“ auf Basis von IP-Adressbereichen

  

Durchschnittliche CP-Kernnutzung für Kryptofunktionen Intuitive Sichtbarkeit der SMF-Daten Kontextabhängige Drilldowns Beschleunigte Ursachenanalyse AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt detailliertes Wissen von z/OS-Experten, um automatisch Hunderte von Erkenntnissen zu generieren und die Transparenz in z/OS-Infrastrukturabläufen erheblich zu verbessern.
So verwenden Sie zERT von IBM zur Identifizierung unverschlüsselter Verbindungen
Gewinnen Sie Erkenntnisse zur Netzwerksicherheit mit zERT-Daten in IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Identifizieren Sie unverschlüsselten Datenverkehr und bewerten Sie problemlos den Verschlüsselungsgrad.
Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting hat eine TEI-Studie (Total Economic Impact™) durchgeführt, die den Vorteil und Nutzen von IBM Z Intellimagic Vision for z/OS für Unternehmen in Bezug auf Risikoreduzierung, Hardware-, Produktivitäts- und Kosteneinsparungen sowie ein besseres Leistungsmanagement erweitert.
zERT: Durchbruch bei der Transparenz zur Verwaltung des Netzwerkverkehrs
Erhalten Sie eine umfassende Einführung in zERT und erfahren Sie, wie Sie den Nutzen aus diesen Daten erhöhen können.
Wert der und Erkenntnisse über die Verschlüsselungsdaten des zERT-Netzwerks
In dieser Sitzung erfahren Sie mehr über den Wert dieser neuen zERT-Daten und erhalten die Transparenz, die Ihr Sicherheitsteam für eine optimale Nutzung dieser Daten benötigt.
Verwendung von zERT und anderen SMF-Daten zur Verwaltung und Optimierung der Netzwerkverschlüsselung
Entdecken Sie in diesem Webinar die z/OS Encryption Readiness Technology (zERT). Erfahren Sie, wie die Netzwerksicherheit durch die Transparenz des Verschlüsselungsstatus, die Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften und die Optimierung der CPU-Auslastung erhöht wird.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.

