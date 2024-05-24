Wenn Sie ein Problem mit der Antwortzeit untersuchen, können Sie mit einer Ansicht der Antwortzeit beginnen. Um das Problem weiter einzugrenzen, können Sie die Zeiten für die ausgewählte Transaktion system- oder regionsübergreifend untersuchen. Dieses Bild zeigt ein Beispiel, bei dem sich eine bestimmte Komponente für das Transaktions-Timing zwischen 2 Systemgruppen erheblich unterscheidet.