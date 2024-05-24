IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS ermöglicht es Leistungsanalysten, ihre z/OS CICS-Regionen und Transaktionen effektiver und effizienter zu verwalten und zu optimieren sowie den Zustand ihrer CICS-Regionen proaktiv zu bewerten.
Greifen Sie auf integrierte Zustandsbewertungen zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextsensitive Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeiter mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.
CICS SMF-Transaktionsdaten sind eine ergiebige Quelle für Leistungserkenntnisse, ihr Umfang kann jedoch die Analyse mit herkömmlichen Ansätzen schwierig machen. Die proaktive Bewertung wichtiger statistischer Metriken in allen Regionen ermöglicht die Ermittlung potenzieller Risiken für die Verfügbarkeit.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bewertet wichtige CICS-Metriken anhand von Best-Practices-Werten zur Identifizierung potenzieller Verfügbarkeitsrisiken für Untersuchungen. Zeigen Sie die Bewertungen in benutzerdefinierten logischen Gruppierungen in Rot, Gelb und Grün an. Erweitern Sie die Ansicht, um weitere Detailebenen mit allen Regionen, aus denen sich die ausgewählte Gruppe zusammensetzt, oder metrische Zeitdiagramme anzuzeigen.
Viele Arten von CICS-Statistikdaten können auf tieferen Detailebenen untersucht werden. Dazu gehören beispielsweise Dateiname, Enqueue-Name, Transaktionsklasse und TCB-Modus. Dieses Bild zeigt die Verwendung der dynamischen Navigation und kontextabhängiger Drilldowns, um zu ermitteln, in welchen CICS-Speicherbereichen „Short-on-Storage“-Bedingungen herrschen.
Die Analyse der CICS-Workloads beginnt in der Regel mit einer „Top n“-Ansicht der Transaktionen nach CPU-Verbrauch oder nach Transaktionsvolumen. Als Nächstes folgt die Betrachtung von Antwortzeitprofilen mit fast 100 Zeitbereichen, die zunächst in übergeordnete zusammenfassende Kategorien gruppiert werden. Sie können auch detaillierte Erläuterungen zur Kategorie von Interesse anzeigen.
Nachdem die anfängliche Anzeige der Antwortzeit die primären Faktoren ermittelt hat, die zur Antwortzeit beitragen, ermöglichen Drilldowns die Ermittlung der spezifischen Komponenten von Interesse. Ist eine primäre Antwortzeitkategorie für eine Transaktion die „gesamte I/O-Wartezeit“ (wie im vorherigen Bild zu sehen), können ihre Unterbereiche mit einem einzigen Klick untersucht werden.
Die Möglichkeit eines transaktionsübergreifenden Profilvergleichs nach den primären CICS-Antwortzeitkategorien kann ebenfalls hilfreiche Erkenntnisse liefern. In diesem Beispiel ist die CPU pro CICS-Transaktion für den ersten Transaktionssatz dargestellt. Zur weiteren Fokussierung der ausgewählten Transaktionen können auch globale Filter festgelegt werden.
Vergleiche zwischen mehreren Zeitintervallen sind häufig von Interesse, wenn die Auswirkungen der Implementierung einer Anwendungsfreigabe auf die CPU pro Transaktion analysiert werden. Im gesamten Produkt ermöglicht IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS den Vergleich von Werten über zwei beliebige Zeitintervalle zur Analyse auf einen Blick.
Wenn Sie ein Problem mit der Antwortzeit untersuchen, können Sie mit einer Ansicht der Antwortzeit beginnen. Um das Problem weiter einzugrenzen, können Sie die Zeiten für die ausgewählte Transaktion system- oder regionsübergreifend untersuchen. Dieses Bild zeigt ein Beispiel, bei dem sich eine bestimmte Komponente für das Transaktions-Timing zwischen 2 Systemgruppen erheblich unterscheidet.
Da die CICS-Transaktions-ID in Db2 Abrechnungsdaten (SMF 101) erfasst wird, integriert das Produkt wichtige Metriken aus Db2 nahtlos in die CICS SMF-Daten. Diese Diagramme integrieren Metriken aus der CICS-Perspektive für die erste Zeile (basierend auf der Transaktions-ID) und der Db2-Perspektive für die letzte Zeile (unter Verwendung der Korrelations-ID aus den Abrechnungsdaten).
Integrierte Transparenz über verschiedene Arten von z/OS Daten unterstützt CICS und alle Arten von Leistungsanalysen. In diesem Szenario zeigt eine vorherige Ansicht aus Systemdaten ein nicht erreichtes WLM-Ziel für ausgewählte Zeitintervalle an und zeigt entsprechend erhöhte Volumina einer Transaktion mit langer Ausführungszeit an.
Mehr als 250 Nicht-Zeitfelder in den CICS 110.1-Datensätzen ermöglichen eine detaillierte Analyse und sind in Untergruppen organisiert. Das benutzerdefinierte Dashboard in diesem Bild zeigt Beispiele für mehrere davon, darunter Db2-SQL-Aufrufe pro CICS-Transaktion, Log-Stream-Schreibvorgänge, Programmladevorgänge und Dateiabrufe.
Zu den Vorteilen der Einführung eines Cloud-Modells gehören die schnelle Implementierung (keine Vorlaufzeit für die lokale Installation und Einrichtung des Produkts), die minimale Einrichtung (nur für die Übertragung von SMF-Daten), die Entlastung der Personalressourcen und der Zugang zu IntelliMagic-Beratungsdiensten zur Ergänzung der lokalen Skills.
