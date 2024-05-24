Verwalten Sie die CICS-Leistung mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Überwachen und profilieren Sie CICS-Transaktionen und -Regionen mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografik, die drei Screenshots der Überwachung und Profilerstellung von Transaktionen und Regionen verbindet

IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS ermöglicht es Leistungsanalysten, ihre z/OS CICS-Regionen und Transaktionen effektiver und effizienter zu verwalten und zu optimieren sowie den Zustand ihrer CICS-Regionen proaktiv zu bewerten.
Vorteile
Risiken proaktiv analysieren und verhindern

Greifen Sie auf integrierte Zustandsbewertungen zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextsensitive Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeiter mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

CICS SMF-Transaktionsdaten sind eine ergiebige Quelle für Leistungserkenntnisse, ihr Umfang kann jedoch die Analyse mit herkömmlichen Ansätzen schwierig machen. Die proaktive Bewertung wichtiger statistischer Metriken in allen Regionen ermöglicht die Ermittlung potenzieller Risiken für die Verfügbarkeit.

Bewertungen der Metriken der CICS-Region Nutzung von CICS-Statistikdaten Profile der Antwortzeit von Transaktionen Primäre Antwortzeitkomponenten Profile der Antwortzeit Vergleich zwischen Zeitintervallen

 

Ansicht der Antwortzeit Integration von CICS- und Db2-Daten Transparenz über CICS- und WLM-Daten Transaktionsdatenfelder AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt detailliertes Wissen von z/OS-Experten, um automatisch Hunderte von Erkenntnissen zu generieren und die Transparenz in z/OS-Infrastrukturabläufen erheblich zu verbessern.
Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting hat eine TEI-Studie (Total Economic Impact™) durchgeführt, die den Vorteil und Nutzen von IBM Z Intellimagic Vision for z/OS für Unternehmen in Bezug auf Risikoreduzierung, Hardware-, Produktivitäts- und Kosteneinsparungen sowie ein besseres Leistungsmanagement erweitert.
CICS-Transaktionen: Analyse der Reaktionszeit von Transaktionen
Dieses Video zeigt, wie die dynamische Navigation die schnelle Identifizierung der begrenzten Untermenge (in diesem Fall 4 von 100) von Zeitkategorien ermöglicht, die für eine bestimmte Transaktion relevant sind.
CICS-Statistiken: Bewertung des CICS-Speicherzustands
Automatisierte Bewertungen wichtiger CICS-Statistikspeichermetriken unterstützen die proaktive Analyse und Ausfallprävention, indem Bereiche identifiziert werden, die möglicherweise untersucht werden müssen.
So optimieren Sie den Zustand und die Leistung Ihrer CICS-Statistiken
CICS-Berichte von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bieten Einblicke in die wichtigsten Zustandsmetriken, die von der CICS-Gruppe zusammengefasst werden, mit Drilldowns in einzelne CICS-Regionen.
Lernen durch das Erkunden von CICS-Transaktions- und Statistikdaten
Lernen Sie, Risiken in CICS-Verfügbarkeit und -Leistung zu erkennen, Transaktionsdaten zu analysieren und detaillierte CICS-Metriken zu erkunden.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können – unsere Experten sind für Sie da.

