Mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS können Leistungsanalysten ihre z/OS Virtual Tape-Umgebungen effektiver und effizienter verwalten und optimieren. Vermeiden Sie Risiken, sparen Sie Zeit und konfigurieren Sie Ihre Umgebung optimal.
Greifen Sie auf integrierte Health Insights zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS unterstützt native und virtuelle Bänder im Format z/OS vieler verschiedener Anbieter:
Alle wichtigen Bandverwaltungssoftware-Kataloge werden unterstützt: CA1, RMM, TLMS, Control-T und Zara.
Die Virtual Tape Library-Statistiken werden für alle Modelle der IBM TS7700-Familie mit BVIR-Aktivitätsaufzeichnungen und für Oracle StorageTek Virtual Tape unterstützt. Für EMC DLm und IBM VTF Mainframe ist Unterstützung für die nativen SMF-Daten verfügbar.
Die Cache-Bandbreite eines TS7700 ist einer der wichtigsten Schlüssel für die Leistung. Ist die Cache-Bandbreite erschöpft, kann dies Auswirkungen auf die Auftragslaufzeiten und das RPO für Standorte mit Notfallwiederherstellung haben. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS liefert Erkenntnisse über die Aktivitäten, die diese Ressourcen im Laufe der Zeit verbrauchen.
Viele Kunden haben heute ein drittes Rechenzentrum an einem dezentralen Standort. Aus Leistungsgründen werden die Daten an diesem Speicherort in der Regel nicht synchron repliziert. Daher ist es wichtig zu wissen, wie viele Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht repliziert werden, wie in diesem Beispiel gezeigt.
Die zweite Frage, die sich der Kunde stellt, lautet, wie viele Minuten oder Stunden die Replikation der Daten hinter der Datenerstellung zurückliegt. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS beantwortet auch diese Frage. Die Wartezeit, bis die Kopien bearbeitet werden, ist zu lang. Hierdurch wird eine Ausnahmewarnung zur Untersuchung ausgelöst.
In einer IBM TS7700-Lizenz für die Cache-Aktivierung existieren Host-Durchsatzinkremente und die Länge der Warteschlange vor der Migration. Um zu verstehen, ob diese Limits erreicht werden, müssen verschiedene Metriken überwacht werden. Dieses Beispiel zeigt den Migrationsrückstand, der anzeigt, wie viele Daten in der Warteschlange vor der Migration warten und eine Drosselung auslösen können.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bietet eine anpassbare Möglichkeit, die gängigsten Anwendungen sofort einsatzbereit zu sehen. Die Informationen von Virtual Tape liefern Informationen aus der Hardware-Ansicht. Die Host-Ansicht zeigt die Anzahl der Mounts, den Lese- oder Schreibdurchsatz, die Komprimierung und vieles mehr.
Zu den Vorteilen der Einführung eines Cloud-Modells gehören die schnelle Implementierung (keine Vorlaufzeit für die lokale Installation und Einrichtung des Produkts), die minimale Einrichtung (nur für die Übertragung von SMF-Daten), die Entlastung der Personalressourcen und der Zugang zu IntelliMagic-Beratungsdienstleistungen zur Ergänzung des lokalen Know-hows.
