Verwalten Sie die Leistung von z/OS Virtual Tape mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Überwachen Sie die Leistung und Verfügbarkeit von Virtual Tape mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Infografik zur Darstellung der Zusammenhänge zwischen Replikationsdatenrückstand, Cache-Daten und durchschnittlichem Alter der Warteschlange

Mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS können Leistungsanalysten ihre z/OS Virtual Tape-Umgebungen effektiver und effizienter verwalten und optimieren. Vermeiden Sie Risiken, sparen Sie Zeit und konfigurieren Sie Ihre Umgebung optimal.

 
Vorteile
Risiken proaktiv analysieren und verhindern

Greifen Sie auf integrierte Health Insights zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextabhängige Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeitenden mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS unterstützt native und virtuelle Bänder im Format z/OS vieler verschiedener Anbieter:

  • IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM VTF Mainframe
  • Oracle StorageTek Physische Bandlösungen
  • Luminex Mainframe Virtuelle Bandlösungen

Alle wichtigen Bandverwaltungssoftware-Kataloge werden unterstützt: CA1, RMM, TLMS, Control-T und Zara.

Die Virtual Tape Library-Statistiken werden für alle Modelle der IBM TS7700-Familie mit BVIR-Aktivitätsaufzeichnungen und für Oracle StorageTek Virtual Tape unterstützt. Für EMC DLm und IBM VTF Mainframe ist Unterstützung für die nativen SMF-Daten verfügbar.

Überwachung aller Cache-Flows in einem TS7700-Cluster Überwachung der Wiederherstellungsziele – Rückstand bei der Replikation RPO-Überwachung – durchschnittliches Alter der Warteschlange Kontrolle der Limits Host-Ansicht der Bandnutzung AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt detailliertes Wissen von z/OS-Experten, um automatisch Hunderte von Erkenntnissen zu generieren und die Transparenz in z/OS-Infrastrukturabläufen erheblich zu verbessern.
z/OS Virtual Tape verbindet die physische mit der logischen Aktivität
Erfahren Sie, wie die Charakterisierung eines Problems für ein TS7700 gekennzeichnet wird (CPU-Auslastung) und den Link, um dann die Host-Aktivität zu ermitteln, die beim Auftreten des schlimmsten Vorfalls vorhanden war.
Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting hat eine TEI-Studie (Total Economic Impact™) durchgeführt, die den Vorteil und Nutzen von IBM Z Intellimagic Vision for z/OS für Unternehmen in Bezug auf Risikoreduzierung, Hardware-, Produktivitäts- und Kosteneinsparungen sowie ein besseres Leistungsmanagement erweitert.
TS7700-Leistungsanalyse
Erfahren Sie, wie Sie die Hardwareansichten (über BVIR-Daten) automatisch mit den Workload-Metriken vergleichen können, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die Grid-Hardware die Arbeit und die Replikation zwischen den Boxen bewältigt.
So nutzen Sie die IBM TS7700 Virtual Tape-Lösung optimal
Sehen Sie sich dieses Webinar an, falls Sie bereits frustrierende Leistungsprobleme erlebt haben oder sicherstellen möchten, dass Ihre TS7700-Umgebung gemäß den Best Practices optimiert ist.
Availability Monitoring der z/OS Virtual Tape-Infrastruktur
Entdecken Sie in diesem Webinar die Best Practices für z/OS Virtual Tape-Infrastrukturen. Erfahren Sie anhand von Demonstrationen mehr über automatische Risikoerkennung, schnelle Problemlösung und Optimierungstechniken.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können, unsere Experten sind für Sie da.

 Buchen Sie eine Live-Demo Melden Sie sich für den Newsletter an
Weitere Erkundungsmöglichkeiten Dokumentation Support Demo-Center IBM Z AIOps-Produktportfolio