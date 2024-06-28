In einer IBM TS7700-Lizenz für die Cache-Aktivierung existieren Host-Durchsatzinkremente und die Länge der Warteschlange vor der Migration. Um zu verstehen, ob diese Limits erreicht werden, müssen verschiedene Metriken überwacht werden. Dieses Beispiel zeigt den Migrationsrückstand, der anzeigt, wie viele Daten in der Warteschlange vor der Migration warten und eine Drosselung auslösen können.