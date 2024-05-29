Für Arbeiten, die über CICS in Db2 eingehen, können Sie den Vorteil nutzen, dass die aufrufende Transaktions-ID im Feld für den Korrelationsnamen enthalten ist, das in den Db2-Abrechnungsdaten zu finden ist. Dies erleichtert verschiedene Arten von Analysen nach CICS-Transaktionen. In diesem Beispiel wird eine Ansicht der Db2-Profile für verstrichene Zeit nach CICS-Transaktion dargestellt.