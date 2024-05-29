Verwalten Sie die Db2-Leistung mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Verhindern Sie Verfügbarkeitsrisiken und optimieren Sie Db2-Leistung
Infografik, die drei Screenshots zur Einsicht in zentrale Db2-Metriken verbindet, die Ihnen helfen, die Leistung zu verwalten

Die enorme Komplexität der Db2-Statistikdaten und der Db2-Abrechnungsdaten erschwert die Ableitung des Werts aus den verfügbaren umfangreichen Metriken. Eine klare Sicht auf die Db2-Metriken durch SMF-Daten hilft Ihnen, Verfügbarkeitsrisiken zu vermeiden und die Leistung zu verwalten und zu optimieren.

 
Vorteile
Risiken proaktiv analysieren und verhindern

Greifen Sie auf integrierte Zustandsbewertungen zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und Bearbeitung. Nutzen Sie kontextsensitive Drilldown-Funktionen, um die für die Vermeidung und Lösung von Problemen benötigte Zeit zu reduzieren. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeiter mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

Das Volumen und die Komplexität der Db2-Statistikdaten (SMF 100) und der Db2-Abrechnungsdaten (SMF 101) sind schwer zu analysieren. Transparenter Zugriff auf wesentliche Db2-Metriken mittels SMF-Datensätzen ist von großer Bedeutung, um potenzielle Verfügbarkeitsrisiken frühzeitig zu erkennen und die Leistung gezielt zu verwalten und zu verbessern.

Unternehmensweite Zustandsbewertungen Fokussierte Ansicht Zustandsbewertungen Zeitdiagramme Zustandsbewertungen Pufferpool und I/O-Metriken Integration von Statistiken und Abrechnungsdaten

 

Db2-I/O-Statistiken nach Pufferpool und Datenbank Db2 verstrichene Zeitprofile Drilldowns für CICS-Transaktions-IDs CICS und Db2 SMF-Datenintegrationen AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS nutzt detailliertes Wissen von z/OS-Experten, um automatisch Hunderte von Erkenntnissen zu generieren und die Transparenz in z/OS-Infrastrukturabläufen erheblich zu verbessern.
Sie sind nicht nur für Pufferpools gedacht – von SMF lernen
Entdecken Sie die wichtigsten Erkenntnisse, die die Db2-Statistikdaten für die Leistungsverwaltung bieten können, abgesehen von der Optimierung von Pufferpools.
Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting hat eine TEI-Studie (Total Economic Impact™) durchgeführt, die den Vorteil und Nutzen von IBM Z Intellimagic Vision for z/OS für Unternehmen in Bezug auf Risikoreduzierung, Hardware-, Produktivitäts- und Kosteneinsparungen sowie ein besseres Leistungsmanagement erweitert.
Stellen Sie sich vor, wie viel Sie lernen können, wenn Sie Db2 Statistikdaten analysieren
In dieser Sitzung werden Funktionen vorgeschlagen, die Sie im Auge behalten sollten, wenn Sie den Zugriff auf und die Analyse Ihrer Db2 SMF-Daten modernisieren sollten, um sowohl das schnelle Lernen zu fördern als auch den Wert Ihrer Daten zu steigern.
Stellen Sie sich vor, wie viel Sie lernen können, wenn Sie Db2-Abrechnungsdaten analysieren
Dieses Webinar zeigt Erkenntnisse aus Db2 SMF-Daten, einschließlich Arbeitsprofilen, Transparenz durch Korrelations-IDs, Workload-Management mit Berechtigungs-IDs und die Integration von Db2-Daten mit anderen Typen wie CICS Transaktionen (SMF 110.1).
Implementierung von asynchronem Duplexing in der Benutzererfahrung der Produktions-Db2-Sperrstruktur
In diesem Webinar erfahren Sie, welche Auswirkungen die Implementierung von asynchronem Duplexing für die Db2-Sperrstruktur in einer Umgebung mit hoher Db2-Datenfreigabe auf die Leistung hat.
