Bandspeicherlösungen

IBM Bandlaufwerke mit halber Höhe

IBM Stand Alone Drive

Der IBM Stand Alone Drive ist ein halbhohes Laufwerk mit LTO Ultrium 9-Technologie. Es bietet bis zu 45 TB pro Kassette (mit einer Komprimierung von 2,5:1). Entwickelt, um kleine und mittlere Unternehmen bei der Bewältigung der wachsenden Datenanforderungen moderner Bandanwendungen wie Cloud, Internet of Things (IoT) und aktiver Dateiarchive zu unterstützen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Daten sichern und kostengünstig archivieren möchten.