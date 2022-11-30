Bandspeicherlösungen

Bandspeicher werden für den Daten-Backup bei Systemausfällen und zur Archivierung von Daten für die langfristige Speicherung verwendet.
Die langfristige Aufbewahrung von Daten, einschließlich der Archivierung, unter Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Diese Speicherlösung trägt dazu bei, die CO2-Emissionen, die Gesamtbetriebskosten und den Energieverbrauch für die langfristige Datenspeicherung zu senken.
Entdecken Sie, wie Tape die nachhaltigsten, kosteneffektivsten und am besten skalierbaren Massenspeichersysteme bereitstellt.
Umfassendes Angebot an Bandbibliotheken und Autoloadern mit hoher Leistung und Kapazität für Einstiegs-, Mid-Range- und Unternehmens-Systemumgebungen.
Die Bandtechnologie zur Archivierung von kalten Daten und deren langfristige Aufbewahrung ermöglicht es, die Kosten für die Speicherung steigender Datenmengen drastisch zu senken.
Diese Technologie verbindet lange Produktlebenszyklen mit geringen eingebetteten und betrieblichen CO2-Emissionen und unterstützt so Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen.
Beispiellose Datensicherheit mit physischen „offline-by-design“ Air Gaps zwischen Ihren archivierten Daten und der Außenwelt. Bietet eine Datenverschlüsselung im Ruhezustand, um den Datenschutz sicherzustellen und das Risiko einer Datenbeschädigung durch Viren oder Sabotage zu verringern.
IBM Tape Portfolio, Daten schützen und Speicherkosten senken
Erhalten Sie Speicher für geschäftskritische Daten mit nahtloser Hybrid-Cloud-Integration und cloudbasierter Disaster Recovery für Tape. Ihre Daten werden auf einem 8-Cluster-Grid verschlüsselt. Zusätzlich bietet der Speicher einen geringen Platzbedarf.
Erfahren Sie, wie Sie Herausforderungen wie hohe Datenmengen, das Wachstum von Rechenzentren und die steigenden Kosten für Speicherbedarf meistern können
Eine einfache Möglichkeit, eine hohe Datendichte zu nutzen, die Sicherheit zu verbessern und eine kostengünstige Infrastruktur für die langfristige Datenaufbewahrung zu schaffen.
Hochwertige Bandmedien, die Ihre Daten möglichst kostengünstig sichern.
In die Entwicklung der IBM LTO-Bandspeicherlösungen sind mehr als zwei Jahrzehnte an Innovationen in den Bereichen Datenschutz und Speichertechnologie eingeflossen. Sie bieten ein hohes Maß an Vertrauen, dass Ihre Daten sicher sind und vor Cyber-Bedrohungen geschützt werden.
Sichern und schützen Sie Ihre Daten mit nachhaltigem, cybersicherem Bandspeicher mit ultrahoher Dichte. Bietet eine maximale Kapazität von 46,4 unkomprimiert mit LTO 10. Der Laufwerkstyp ist LTO FH. Die maximale Anzahl von Laufwerken beträgt 14.
Bietet eine maximale Kapazität von 695 PB bei LTO 10 und 877 bei TS1170. Die Laufwerkstypen sind LTO und/oder TS1110. Die maximale Anzahl von Laufwerken beträgt 128.
Bietet eine maximale Kapazität von 11,52 PB bei LTO 9. Die Laufwerkstypen sind LTO FH und HH. Die maximale Anzahl von Laufwerken beträgt 48.
Bietet eine maximale Kapazität von 162 TB bei LTO 9. Die Laufwerkstypen sind LTO HH und SAS. Die maximale Anzahl von Laufwerken beträgt 1.
Der IBM Stand Alone Drive ist ein halbhohes Laufwerk mit LTO Ultrium 9-Technologie. Es bietet bis zu 45 TB pro Kassette (mit einer Komprimierung von 2,5:1). Entwickelt, um kleine und mittlere Unternehmen bei der Bewältigung der wachsenden Datenanforderungen moderner Bandanwendungen wie Cloud, Internet of Things (IoT) und aktiver Dateiarchive zu unterstützen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Daten sichern und kostengünstig archivieren möchten.
Die IBM LTO Ultrium Datenkassetten bieten langfristige Datensicherung und einen schnellen, zuverlässigen Zugriff auf Daten. Steigerung von Kapazität und Leistung bei gleichzeitiger Verbesserung des Datenzugriffs, wodurch Lizenzkosten und Abhängigkeiten reduziert werden können.
NEU!
Das IBM Storage Deep Archive ist die nächste Generation der Langzeitarchivierungslösung, die für Deep-but-Accessible-Daten optimiert ist. Es bietet alle Vorteile der Bandspeicherung in einer benutzerfreundlichen, leicht integrierbaren Lösung.
Vereinfachte Architektur mit schneller Bereitstellung für mehr Datendichte und Energieeinsparungen.
Sicherer und dauerhafter Speicher für Datenarchivierung und Online-Backups.
Lösung, die es Kunden ermöglicht, S3 Glacier-Protokolle zu installieren, zu konfigurieren, zu verwalten und zu warten.
Optimieren Sie die Archivierungskosten mit physischem Air-Gap-Schutz und einem intuitiven Verwaltungssystem. Erhalten Sie direkten, grafischen Zugriff auf Daten, die in IBM Bandlaufwerken und Bibliotheken gespeichert sind. IBM Storage Archive macht die Bandspeicherung so einfach wie die Plattenspeicherung, indem es den Formatstandard Linear Tape File System (LTFS) zum Lesen, Schreiben und Austauschen von Metadaten integriert.
Das IBM Tape-Portfolio bietet eine Reihe von Möglichkeiten, um den jeweiligen Anforderungen der Kunden bestmöglich gerecht zu werden. Vom Einstiegsmodell mit nur einem Laufwerk bis hin zu skalierbarer Infrastruktur. Hier finden Sie einen Überblick über die derzeit verfügbaren Optionen.
Produkt
IBM Storage Archive
Max. Kapazität*
Max #drives
Max #cartriges
TS2290
18 TB
1
1
7226
18 TB
1
1
TS2900
162 TB
1
9
TS4300
11,52 PB
48
640
Diamondback
46,4 PB
14
1548 LTO
TS4500
695 PB LTO
877 PB** Enterprise
128
23.170 LTO
17.550 Unternehmen
|
Band für Mainframe
TS7700 Tape Attach
100 PB Enterprise**
16
5.000 Unternehmen
LTO*/TS1170
100 PB Enterprise**
16
5.000 Unternehmen
* Die tatsächliche Kapazität variiert je nach Reserve- und Swap-Slot-Konfiguration
** TS1170 Kapazität mit JF-Medien
