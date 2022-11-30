Bandspeicherlösungen

Cyberresilienter, energieeffizienter Bandspeicher mit Air-Gap und Langzeitspeicherung zu geringeren Kosten als andere Medien
Bandspeicher werden für den Daten-Backup bei Systemausfällen und zur Archivierung von Daten für die langfristige Speicherung verwendet.

Die langfristige Aufbewahrung von Daten, einschließlich der Archivierung, unter Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Diese Speicherlösung trägt dazu bei, die CO2-Emissionen, die Gesamtbetriebskosten und den Energieverbrauch für die langfristige Datenspeicherung zu senken.
Vorteile
Umfassende Funktionalität

Umfassendes Angebot an Bandbibliotheken und Autoloadern mit hoher Leistung und Kapazität für Einstiegs-, Mid-Range- und Unternehmens-Systemumgebungen.
Kostengünstigster mehrschichtiger Speicher

Die Bandtechnologie zur Archivierung von kalten Daten und deren langfristige Aufbewahrung ermöglicht es, die Kosten für die Speicherung steigender Datenmengen drastisch zu senken.
Nachhaltige Technologie

Diese Technologie verbindet lange Produktlebenszyklen mit geringen eingebetteten und betrieblichen CO2-Emissionen und unterstützt so Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen.
Cyber-Resilienz

Beispiellose Datensicherheit mit physischen „offline-by-design“ Air Gaps zwischen Ihren archivierten Daten und der Außenwelt. Bietet eine Datenverschlüsselung im Ruhezustand, um den Datenschutz sicherzustellen und das Risiko einer Datenbeschädigung durch Viren oder Sabotage zu verringern.

Band für Mainframe

IBM Tape Portfolio, Daten schützen und Speicherkosten senken

TS7700 Virtual Tape IBM TS4500 mit IBM Enterprise Tape Drive IBM Enterprise Tape Drive Speichermedien
Band für Open Systems

In die Entwicklung der IBM LTO-Bandspeicherlösungen sind mehr als zwei Jahrzehnte an Innovationen in den Bereichen Datenschutz und Speichertechnologie eingeflossen. Sie bieten ein hohes Maß an Vertrauen, dass Ihre Daten sicher sind und vor Cyber-Bedrohungen geschützt werden.

IBM Diamondback Tape Library

Sichern und schützen Sie Ihre Daten mit nachhaltigem, cybersicherem Bandspeicher mit ultrahoher Dichte. Bietet eine maximale Kapazität von 46,4 unkomprimiert mit LTO 10. Der Laufwerkstyp ist LTO FH. Die maximale Anzahl von Laufwerken beträgt 14.
IBM TS4500 Tape Library

Bietet eine maximale Kapazität von 695 PB bei LTO 10 und 877 bei TS1170. Die Laufwerkstypen sind LTO und/oder TS1110. Die maximale Anzahl von Laufwerken beträgt 128.
IBM TS4300 Tape Library

Bietet eine maximale Kapazität von 11,52 PB bei LTO 9. Die Laufwerkstypen sind LTO FH und HH. Die maximale Anzahl von Laufwerken beträgt 48.
IBM TS2900 Tape Autoloader

Bietet eine maximale Kapazität von 162 TB bei LTO 9. Die Laufwerkstypen sind LTO HH und SAS. Die maximale Anzahl von Laufwerken beträgt 1.

IBM Stand Alone Drive

Der IBM Stand Alone Drive ist ein halbhohes Laufwerk mit LTO Ultrium 9-Technologie. Es bietet bis zu 45 TB pro Kassette (mit einer Komprimierung von 2,5:1). Entwickelt, um kleine und mittlere Unternehmen bei der Bewältigung der wachsenden Datenanforderungen moderner Bandanwendungen wie Cloud, Internet of Things (IoT) und aktiver Dateiarchive zu unterstützen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Daten sichern und kostengünstig archivieren möchten.
IBM LTO Ultrium Tape Data Cartridges

Die IBM LTO Ultrium Datenkassetten bieten langfristige Datensicherung und einen schnellen, zuverlässigen Zugriff auf Daten. Steigerung von Kapazität und Leistung bei gleichzeitiger Verbesserung des Datenzugriffs, wodurch Lizenzkosten und Abhängigkeiten reduziert werden können. 
IBM 7226 Multimedia Enclosure

Stellen Sie bis zu vier Stage-Geräte auf 1 HE in einem 19-Zoll-Rack bereit. Ermöglichen Sie die Leistungs- und Kapazitätssteigerungen von halbhohen Linear Tape-Open (LTO) Ultrium-, DVD-RAM- oder Wechseldatenträger-Laufwerken.

IBM Storage Deep Archive

Das IBM Storage Deep Archive ist die nächste Generation der Langzeitarchivierungslösung, die für Deep-but-Accessible-Daten optimiert ist. Es bietet alle Vorteile der Bandspeicherung in einer benutzerfreundlichen, leicht integrierbaren Lösung.

Kostengünstiges, zweckgebundenes Design On-Premises-Cloud-Archivspeicher S3 Glacier-kompatible Schnittstelle
Bandverwaltungssoftware
IBM Storage Archive

Optimieren Sie die Archivierungskosten mit physischem Air-Gap-Schutz und einem intuitiven Verwaltungssystem. Erhalten Sie direkten, grafischen Zugriff auf Daten, die in IBM Bandlaufwerken und Bibliotheken gespeichert sind. IBM Storage Archive macht die Bandspeicherung so einfach wie die Plattenspeicherung, indem es den Formatstandard Linear Tape File System (LTFS) zum Lesen, Schreiben und Austauschen von Metadaten integriert.

Tape-Portfolio

Das IBM Tape-Portfolio bietet eine Reihe von Möglichkeiten, um den jeweiligen Anforderungen der Kunden bestmöglich gerecht zu werden. Vom Einstiegsmodell mit nur einem Laufwerk bis hin zu skalierbarer Infrastruktur. Hier finden Sie einen Überblick über die derzeit verfügbaren Optionen.

Produkt

IBM Storage Archive

Max. Kapazität*

Max #drives

Max #cartriges

TS2290
Eintrag
Single Drive Edition

18 TB

1

1

7226
Eintrag
Single Drive Edition

18 TB

1

1

TS2900
Eintrag
Library Edition

162 TB

1

9

TS4300
Mid-Range Skalieren der Kapazität
Library Edition Enterprise Edition

11,52 PB

48

640

Diamondback
Skalieren der Kapazität
Enterprise Edition

46,4 PB

14

1548 LTO

TS4500
Skalieren der Kapazität
Enterprise Edition

695 PB LTO

877 PB** Enterprise

128

23.170 LTO

17.550 Unternehmen

Band für Mainframe

TS7700 Tape Attach

100 PB Enterprise**

16

5.000 Unternehmen

LTO*/TS1170

100 PB Enterprise**

16

5.000 Unternehmen

* Die tatsächliche Kapazität variiert je nach Reserve- und Swap-Slot-Konfiguration

** TS1170 Kapazität mit JF-Medien 
Support und Services IBM Storage Expert Care für IBM TS7700
IBM Storage Expert Care bietet einen vereinfachten, standardisierten Service- und Unterstützungsansatz für IBM Storage-Systeme und hilft so, die Systemverfügbarkeit zu optimieren sowie Kosten zu senken.
Technology Lifecycle Services for IBM Storage
IBM bietet Support und Services für Produkte und Lösungen von IBM Storage und unterstützt Kunden auf diese Weise bei Planung, Bereitstellung, Support. Optimierung und Aktualisierung ihrer IBM Storage-Lösungen.
IBM Storage Expert Care für IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Care bietet Ihnen eine neue Möglichkeit, Services und Support für IBM-Speicherlösungen zu erhalten. Dabei können Sie über verschiedene Service-Stufen den Support-Level für Ihre Systeme auswählen.
Nächste Schritte

Entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen von skalierbarer, sicherer und energieeffizienter Bandspeicherung profitieren kann.

