Vermeiden Sie Middleware und senken Sie die Kosten für die Bandverwaltung durch Partitionierung mit IBM Storage Archive™ bei Verwendung von IBM Enterprise Tape Drives. Die Lösung verbessert außerdem die Benutzerfreundlichkeit, indem sie die auf dem Band gespeicherten Daten in einer Dateibaumstruktur anzeigt; so werden neue Möglichkeiten für den Einsatz der Bandtechnologie in Unterhaltungs-, Produktions- und medizinischen Anwendungen eröffnet.