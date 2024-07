Für eine sichere, skalierbare und kosteneffiziente Datenspeicherung zu sorgen, die das ständig wachsende Datenvolumen bewältigen und ein schnelles Abrufen ermöglichen kann, ist keine leichte Aufgabe. Diese Herausforderungen lassen sich jedoch mit der IBM Enterprise Tape Drive-Familie meistern, die sichere Speicherlösungen mit hoher Kapazität bietet und sowohl die Skalierbarkeit als auch die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die mit dem wachsenden Datenbedarf einhergehen.

IBM Enterprise Tape Drives sind mit Schnittstellen wie FC-16 und SAS-12 erhältlich und schützen Ihre Investitionen in Bandinfrastrukturen durch einfache Integration in vorhandene Automatisierungslösungen. Ebenso sind sie als eigenständige Installation im Rack erhältlich. Zudem wird das LTFS-Format in IBM Storage Archive unterstützt, was einen direkten, intuitiven und grafischen Zugriff auf Daten ermöglicht.

Durch die sichere Verschlüsselung der Daten im Ruhezustand werden die Vertraulichkeit der Daten sowie der Schutz vor unbefugtem Zugriff gewahrt. So können Sie strenge Compliance-Anforderungen erfüllen und das Vertrauen Ihrer Kunden stärken.