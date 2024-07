Nutzung von Transparent Cloud Tiering (TCT) für die Speicherung virtueller Banddaten in öffentlichen oder privaten Clouds. Die serverlose direkte Datenübertragung vom TS7770 in eine Cloud kann die Geschäftseffizienz verbessern und gleichzeitig die Kapital- und Betriebskosten senken. Wenn Daten von einem Cluster in der Cloud gespeichert werden, haben alle Cluster in der Tabelle, die Cloud-fähig sind, Zugriff auf diese Objektspeicherinstanz.