z/OS Festplatten- und Replikationsleistung mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS verwalten

Festplatten- und Replikationsleistung mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS überwachen
Infografik, die den Zusammenhang zwischen verschiedenen Datenformen darstellt

IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS ermöglicht es Leistungs-Analysten, ihre z/OS Festplatten- und Replikationsumgebung effektiver und effizienter zu verwalten und zu optimieren.

 
Vorteile
Risiken proaktiv analysieren und verhindern

Greifen Sie auf integrierte Zustandsbewertungen zu, die Hunderte von kritischen, entscheidenden Metriken bewerten, um proaktiv Risiken für Ihren Anwendungszustand und Ihre Leistung zu identifizieren. Die KI-abgeleitete Anomalieerkennung hebt statistisch signifikante Veränderungen hervor und beschleunigt die Problemlösung.
Zeit sparen und Probleme schnell lösen

Verwenden Sie Tausende von sofort einsatzbereiten Berichten in Kombination mit einer leistungsstarken, intuitiven Benutzeroberfläche sowie Echtzeitvergleichen und -bearbeitung. Nutzen Sie kontextsensitive Drilldown-Funktionen, um die Zeit zu maximieren, die Sie für die Vermeidung und Lösung von Problemen aufwenden. Minimieren Sie Ausfallzeiten, ohne dass eine benutzerdefinierte Codierung erforderlich ist.
Beschleunigen Sie das Lernen und verbessern Sie die Domain-Expertise

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Mitarbeiter mit interaktiven, anpassbaren und gemeinsam nutzbaren Dashboards, integrierten Erklärungen und umfangreichen Drilldowns. Nutzen Sie KI als Leistungsmultiplikator, um das Lernen zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu fördern und die analytische Effektivität zu verbessern.

Was ist im Funktionsumfang enthalten?

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bewertet kontinuierlich den Zustand und die Replikationssysteme Ihrer Festplatte. Wenn es also eine inkrementelle Verschlechterung in einem Aspekt Ihres Systems oder eine plötzliche Änderung gibt, die durch einen Hardwarefehler oder eine Änderung der Ressourcennutzung oder des Workload-Musters verursacht wird, sehen Sie dies sofort. 

Zustandsbewertungen Interaktive Topologieansichten Tiefergehende Erkenntnisse Vergleiche und Erkennung von Ausnahmen

 

Drilldown auf bestimmte Volumina, Datensätze oder Adressbereiche Nachverfolgen von Metriken für synchrone und asynchrone Replikation Trendanalyse für Ihre wichtigsten I/O-Messungen AIOps durch Cloud-Bereitstellung
Ressourcen Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen von IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting hat eine TEI-Studie (Total Economic Impact™) durchgeführt, die den Vorteil und Nutzen von IBM Z Intellimagic Vision for z/OS für Unternehmen in Bezug auf Risikoreduzierung, Hardware-, Produktivitäts- und Kosteneinsparungen sowie ein besseres Leistungsmanagement erweitert.
Fehlerbehebung bei Global Mirror RPO-Spitzen
Erfahren Sie, wie IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS verwendet werden kann, um den Status der Global Mirror-Replikation in einer global verteilten Parallel Sysplex-Umgebung transparent zu machen.
Wie kann ich feststellen, ob meine Back-End-Laufwerke überlastet sind?
In dieser Fallstudie wird gezeigt, wie IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS verwendet werden kann, um die Ursache eines Problems mit der z/OS-Leistung zu finden, das mit überlasteten Backend-Laufwerken zusammenhängt.
Hohe Verbindungszeit für z/OS-Festplatten
Erfahren Sie, wie IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bei der Behebung von Leistungsproblemen hilft, die durch Softwareänderungen verursacht werden. Es erkennt und korrigiert effizient eine plötzliche Zunahme der Verbindungszeit, die auf eine neue SQL Query zurückzuführen ist.
Das All Flash Rechenzentrum – wie kommt es, dass meine I/O-Antwort nicht doppelt so schnell ist?
Entdecken Sie die Flash-Technologie in der IT. Trotz des Versprechens der Geschwindigkeit erleben viele Rechenzentren keine signifikanten Veränderungen der Reaktionszeiten. Erfahren Sie mehr über die möglichen Auswirkungen auf die Leistung Ihres Rechenzentrums.
zHyperLink-Leseleistung und gewonnene Erkenntnisse
Sehen Sie sich an, wie Joe Hyde die jüngsten Db2-Produktionsdaten erläutert, die die Geschwindigkeit von zHyperLink-Lese-I/Os und andere gewonnene Erkenntnisse beleuchten.
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie eine Produktrecherche durchführen, einen Notfalldienst benötigen oder besprechen möchten, wie die Produkte und Dienstleistungen von IBM Ihnen helfen können – unsere Experten sind für Sie da.

