IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bewertet kontinuierlich den Zustand und die Replikationssysteme Ihrer Festplatte. Wenn es also eine inkrementelle Verschlechterung in einem Aspekt Ihres Systems oder eine plötzliche Änderung gibt, die durch einen Hardwarefehler oder eine Änderung der Ressourcennutzung oder des Workload-Musters verursacht wird, sehen Sie dies sofort.

