Die Rückmeldungen der Nutzer zur verbesserten ASTEX Language Innovation Plattform sind einhellig positiv. Obwohl das Kernprogramm dasselbe ist, fügen sich die Aktualisierungen nahtlos in das bestehende System ein und verbessern das gesamte Erlebnis. Die Plattform ist dynamischer und bietet einen maßgeschneiderten Plan für alle Studierenden. Diese Optimierung erhöht die Benutzeraktivität und verbessert die Ergebnisse.

Die KI-gestützten Komponenten der Lernplattform sind revolutionär. „Niemand sonst in der Branche bietet solche digitalen Sprachübungen an“, erklärt Márquez. „Die Assistentin Ali ist ebenfalls ein Differenzierungsmerkmal. Auch wenn sich die Menschen an Chatbots gewöhnt haben, ist es doch ein schockierender Unterschied, diese Art von Interaktion mit einer Maschine zu haben.“ Aufgrund ihrer maschinellen Lernfähigkeiten wird Ali mit jeder Eingabe noch intelligenter werden. Und da die Technologie einfache Aufgaben automatisiert, können sich die Lehrkräfte auf kompliziertere Aufgaben und den Unterricht konzentrieren.

ASTEX kann seine Plattform, zu deren Weiterentwicklung Ivory und IBM beitragen wollen, nun problemlos skalieren. „Wir waren uns schon immer darüber im Klaren, dass wir an der Spitze der technologischen und pädagogischen Innovation stehen müssen, um in der Branche eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Deshalb setzen wir auf die Besten und investieren stark in die ständige Weiterentwicklung“, erklärt Alfonso de la Torre, Direktor von ASTEX. „Und wer wäre in diesem Fall besser geeignet als IBM, um uns bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz auf den Sprachunterricht zu begleiten?“

