主页 人工智能与机器学习 watsonx 开启生成式 AI 之旅

IBM watsonx 是一款 AI 和数据平台，旨在帮助您在企业中部署和嵌入 AI。首先，让我们深入了解这些影响较大的用例

立即开始
利用检索增强生成 (RAG) 提高员工的工作效率

利用 IBM watsonx.ai AI 开发平台的生成式 AI 功能以及 IBM watsonx.data 的数据存储功能，从您的数据中构建一个问答资源。创建数据驱动型洞察分析以加快决策制定，并根据近乎实时的信息来提供切合实际情况的响应。

利用 IBM watsonx.ai 来构建 AI →
利用 IBM watsonx.data 来运用数据 →
快速启动并运行聊天机器人

利用 IBM watsonx Assistant 这款由大型语言模型提供支持的对话式人工智能 (AI) 应用程序，快速部署语音客服和聊天机器人。跨不同渠道和接触点提供自动化自助服务支持，同时实现与其他业务工具的整合。

使用 IBM watsonx Assistant 让客户倍感满意 →
利用数据重塑客户体验

使用您的业务数据，借助 watsonx.ai 来构建、训练、调整和部署自己的模型，并将其集成到现有聊天机器人中，以便根据具体情境作出响应。使用面向人工智能治理的 IBM watsonx.governance 工具包，持续监控模型的准确性、漂移和偏差。

使用 IBM watsonx.ai 来构建 AI →
使用 IBM watsonx.governance 来治理 AI →
助力开发人员高效编写代码

利用基于自然语言输入或现有源代码的 AI 推荐代码，帮助开发人员提高工作效率。您可借助 IBM watsonx Code Assistant 来降低编码复杂性，以便开发团队专注于为企业创造更多价值。

使用 IBM watsonx Code Assistant 来创建代码 →
解锁洞察分析并发现隐藏在数据中的趋势

通过使用 watsonx.ai AI 开发平台来构建 AI 模型，以便同时从存储在 watsonx.data 或任意其他位置的结构化与非结构化数据中提取洞察分析。揭示其中的模式，以做出更好的预测并加快数据驱动型决策，来助力推动增长和提升效率。

利用 IBM watsonx.ai 来构建 AI →
利用 IBM watsonx.data 来运用数据 →
利用生成式 AI 快速创建内容

利用 watsonx.ai AI 开发平台构建模型，来生成各种类型的内容，如营销和销售活动创意、电子邮件、博客、社交媒体帖子、自动化报告、脚本等。借助 watsonx.governance，监控模型的准确性、漂移和偏差。

使用 IBM watsonx.ai 来构建 AI →
使用 IBM watsonx.governance 来治理 AI →
利用可信数据扩展 AI 模型

使用 watsonx.data 来统一、整理和准备业务数据，从而构建 AI 模型。利用大量可信的已治理数据来规模化实施 RAG 等此类用例，同时实现与现有数据库、工具和数据堆栈的整合。

利用 IBM watsonx.data 来运用数据 →
通过端到端治理来管理 AI

使用 IBM watsonx.governance 工具包来简化合规流程并管理整个 AI 生命周期。主动检测和降低公平性、偏差和漂移等风险，同时管理来自多个提供商的 AI 模型。

利用 IBM watsonx.governance 来治理 AI →
采取后续步骤

开始实时演示或免费试用，了解如何将 IBM watsonx 投入使用。

 申请免费试用 预约实时演示
更多探索方式 成为 IBM 业务合作伙伴 与 IBM 社区建立联系 深入了解 AI 咨询 生成式 AI 培训系列 查看 watsonx 技术合作伙伴 订阅 AI 主题最新消息 支持