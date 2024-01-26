发布日期：2024 年 2 月 12 日
作者：Jacob Murel 博士、Eda Kavlakoglu
迁移学习利用来自一个机器学习任务或数据集的预训练模型，来提高相关任务或数据集的性能和泛化性。
迁移学习是一种机器学习技术，它利用在一个任务或数据集上获得的知识来提高另一个相关任务和/或不同数据集上的模型性能。1也就是说，迁移学习利用在一个场景中学习到的知识来提高在另一个场景中的泛化性。2迁移学习有着广泛的应用，从解决数据科学中的回归问题到训练深度学习模型。事实上，迁移学习对于后者来说更具吸引力，因为创建深度神经网络需要大量数据。
传统的学习过程通常会基于可用的标记数据为每个新任务构建新模型。这是因为传统的机器学习算法假设训练和测试数据来自相同的特征空间。因此，如果数据分布发生变化，或者将训练好的模型应用于新的数据集，即使尝试完成与第一个模型类似的任务（例如，电影评论和歌曲评论的情感分析分类器），用户也必须从重新训练一个新的模型。然而，迁移学习算法以已经训练的模型或网络为起点。 然后，它会应用该模型在初始源任务或数据中获得的知识（例如 对电影评论进行分类）转向新的但相关的目标任务或数据（如 对歌曲评论进行分类）。3
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- 计算成本。迁移学习可节省为新问题构建模型所需的计算成本。通过将预训练模型或预训练网络重新用于完成不同的任务，用户可以减少模型训练时间、训练数据、处理器单元和其他计算资源的需求。例如，更少的训练轮数 - 即数据集迭代次数 - 可能需要用到以达到所需的学习率。通过这种方式，迁移学习可以加速并简化模型训练过程。
- 数据集大小。迁移学习尤其能够有效解决获取大型数据集所带来的挑战。例如，大型语言模型 (LLM) 需要大量训练数据才能获得最佳性能。高质量的公开数据集可能有限，并且生成足够的人工标记数据可能既耗时又费钱。
- 泛化性。迁移学习仅可以优化模型，还能进一步提升模型的泛化性。由于迁移学习需要使用新的数据集对已有模型进行重新训练，因此重新训练后的模型将包含多个数据集的知识。与仅在一种类型的数据集上训练的初始基础模型相比，它在更广泛的数据上可能会表现出更好的性能。因此，迁移学习可以抑制过拟合。4
当然，从一个领域到另一个领域的知识迁移并不能完全消除质量数据带来的负面影响。即使使用迁移学习，数据预处理技术以及诸如数据增强和特征提取等特征工程仍然是必要的。
与其说迁移学习本身存在缺点，不如说它在误用时可能会产生负面影响。迁移学习在满足以下三个条件时的效果最佳：
当这些条件不满足时，迁移学习可能会对模型性能产生负面影响。文献将此称为负转移。现有研究提出了多种测试方法，用于评估数据集和任务是否满足上述条件，从而避免负迁移。5为了解决源数据集和目标数据集之间数据分布差异过大而导致的负迁移问题，研究人员开发了一种称为远程迁移的方法。6
请注意，没有还没有通用的标准来衡量迁移学习中任务之间的相似性。然而，部分研究提出使用不同的评估方法，来预测数据集和机器学习任务之间的相似性，以及预测迁移学习的可行性。7
迁移学习包含三个相近的实践或分支。它们彼此之间的区别，以及与更广泛的迁移学习之间的区别，主要体现在源域、目标域和要完成的任务之间的关系的变化上。8
- 归纳迁移。这种情况旨的是源任务和目标任务不同，并且目标域和源域（即数据集）之间是否存在差异或相似性并不影响这种情况的发生。这种情况在计算机视频模型中很常见，例如在大型数据集上用于特征提取的架构，会被用于特定任务（例如对象检测）上进行进一步训练。多任务学习，即在同一数据集上同时学习两个不同的任务（例如图像分类和对象检测），可以被视为归纳迁移的一种形式。9
- 无监督学习。这与归纳迁移类似，因为目标任务与源任务是不同的。但在归纳迁移中，源数据和/或目标数据通常会被贴上标签。顾名思义，无监督迁移学习是没人监督的，这意味着没有人工标记的数据。10相比之下，归纳迁移可以被视为监督学习。无监督学习的一种常见应用是欺诈检测。通过分析未标记的交易数据集的常见模式，模型可以进一步学习识别可能存在欺诈的偏离行为。
- 归纳迁移。当源任务和目标任务相同，但数据集（或域）不同时，会发生这种情况。更具体地说，源数据通常是标记的，而目标数据是无标记的。域适应是转导学习的一种形式，因为它将从一个数据分布上执行任务获得的知识应用于另一个数据分布上的相同任务。11转导迁移学习的一个示例是将在餐厅评论上训练和测试的文本分类模型应用于电影评论分类。
迁移学习有别于微调。诚然，二者都利用了已有的机器学习模型，而不是从头开始训练新的模型。但相似之处仅此而已。微调是指在特定任务的数据集上对模型进行进一步训练，以提升模型在最初设计目标任务上的性能。例如，可以使用 COCO 或 ImageNet 等海量图像集创建通用对象检测模型，然后在专用于汽车检测的较小标记数据集上进一步训练所生成的模型。通过这种方式，用户可以针对专用于汽车检测的对象检测模型进行微调。相比之下，迁移学习指用户何时将模型应用于一个新的、相关问题，而并非最初设计解决的问题。
迁移学习在现实世界的机器学习和人工智能应用有着广泛的应用。开发人员和数据科学家可以利用迁移学习来辅助完成各种任务，并将其与其他学习方法例如强化学习等相结合。
影响 NLP 中迁移学习的一个突出问题是特征不匹配。不同域中的特征可能具有不同的含义以及内涵（例如，light 既可以指重量，也可以光学）。这种特征表示的差异会影响情感分类任务、语言模型等。基于深度学习的模型（尤其是单词嵌入）有望纠正这种情况，因为它们能够充分捕获域适应任务的语义关系和方向。12
IBM 研究人员讨论了 CodeFlare 如何缩短基础模型 TL 任务的训练时间。
IBM 研究人员提出了一种等变迁移学习算法，它通过平均特征权重来简化模型结构，并提升模型的泛化性。
IBM 研究人员提出了一种迁移学习方法，可以提高模型对分子碳水化合物反应的预测能力。
1 Emilio Soria Olivas、Jose David Martin Guerrero、Marcelino Martinez Sober、Jose Rafael Magdalena Benedito 和 Antonio Jose Serrano Lopez，机器学习应用与趋势研究手册：算法、方法和技术，信息科学参考，2009 年。
2 Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和 Aaron Courville，深度学习，麻省理工学院出版社，2016 年。
3 Jiawei Han、Micheline Kamber、Jian Pei，数据挖掘：概念与技术，第 3 版，Elsevier，2012 年。
4 Jindong Wang 和 Yiqiang Chen，迁移学习导论：应用与方法，Springer，2023 年。
5Wen Zhang、Lingfei Deng、Lei Zhang 和 Dongrui Wu，负迁移研究综述，IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica，第 10 卷，第 2 期，2023 年，第 305-329 页，https://arxiv.org/abs/2009.00909（ibm.com 外部链接）。
6 Ben Tan、Yangqiu Song、Erheng Zhong 和 Qiang Yang，传递迁移学习，第 21 届 ACM SIGKDD 知识发现和数据挖掘国际会议论文集，2015 年，第 1155-1164 页，https://dl.acm.org/doi/10.1145/2783258.2783295（ibm.com 外部链接）。Ben Tan、Yu Zhang、Sinno Pan Jailin、Qiang Yang，" 域名远程转移，" 第三十一届 AAAI 人工智能会议论文集，201 7 年，pp。 2604-2610，https://dl.acm.org/doi/10.5555/3298483.3298614（链接位于 ibm.com 外部）。
7 Changjian Shui、Mahdieh Abbasi、Louis-Émile Robitaille1、Boyu Wang 和 Christian Gagné，一种多任务学习中学习任务相似性的原则性方法，第 28 届国际人工智能联合会议论文集，2019 年，第 3446-3452 页，https://www.ijcai.org/proceedings/2019/0478.pdf（ibm.com 外部链接）。Kshitij Dwivedi 和 Gemma Roig，用于高效任务分类和迁移学习的表示相似性分析
，计算机视觉和模式识别会议论文集，2019 年，第 12387-12396 页，https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/papers/Dwivedi_Representation_Similarity_Analysis_for_Efficient_Task_Taxonomy__Transfer_Learning_CVPR_2019_paper.pdf（ibm.com 外部链接）。Javier García、Álvaro Visús 和 Fernando Fernández，马尔可夫决策过程之间的相似性度量分类，机器学习，第 111 卷，2022 年，第 4217-4247 页，https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-022-06242-4（ibm.com 外部链接）。
8 Asmaul Hosna、Ethel Merry、Jigmey Gyalmo、Zulfikar Alom、Zeyar Aung 和 Mohammad Abdul Azim，迁移学习：轻松入门大数据杂志，第 9 卷，2022 年https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-022-00652-w（ibm.com 外部链接）。Sinno Jialin Pan 和 Qiang Yang，迁移学习研究综述IEEE 知识与数据工程汇刊，第 22 卷，第 10 期，第 1345-1359 页，https://ieeexplore.ieee.org/document/5288526（ibm.com 外部链接）。
9 Sinno Jialin Pan 和 Qiang Yang，迁移学习研究综述，IEEE 知识与数据工程汇刊，第 22 卷，第 10 期，第 1345-1359 页，https://ieeexplore.ieee.org/document/5288526（ibm.com 外部链接）。Ricardo Vilalta，归纳迁移，机器学习与数据挖掘百科全书，Springer，2017 年。
10 Sinno Jialin Pan 和 Qiang Yang，迁移学习研究综述，IEEE 知识与数据工程汇刊，第 22 卷，第 10 期，第 1345-1359 页，https://ieeexplore.ieee.org/document/5288526（ibm.com 外部链接）。
11 Sinno Jialin Pan 和 Qiang Yang，迁移学习研究综述，IEEE 知识与数据工程汇刊，第 22 卷，第 10 期，第 1345-1359 页，https://ieeexplore.ieee.org/document/5288526（ibm.com 外部链接）。
Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和 Aaron Courville，深度学习，麻省理工学院出版社，2016 年。
12 Qiang Yang，迁移学习，剑桥大学出版社，2020 年。Eyal Ben-David、Carmel Rabinovitz 和 Roi Reichart，PERL：预训练深度语境嵌入模型基于枢纽的域适应，计算语言学协会会刊，第 8 卷，2020 年，第 504-521 页，https://aclanthology.org/2020.tacl-1.33.pdf（ibm.com 外部链接）。
13 Kaiming He、Xiangyu Zhang、Shaoqing Ren 和 Jian Sun，用于图像识别的深度残差学习， IEEE 计算机视觉与模式识别会议 (CVPR)，2016 年，第 770-778 页，https://ieeexplore.ieee.org/document/7780459（ibm.com 外部链接）。
14 Minyoung Huh、Pulkit Agrawal 和 Alexei Efros，ImageNet 对迁移学习有什么好处？伯克利人工智能研究实验室 (BAIR)，2017 年，https://people.csail.mit.edu/minhuh/papers/analysis/（ibm.com 外部链接）。