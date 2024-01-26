- 计算成本。迁移学习可节省为新问题构建模型所需的计算成本。通过将预训练模型或预训练网络重新用于完成不同的任务，用户可以减少模型训练时间、训练数据、处理器单元和其他计算资源的需求。例如，更少的训练轮数 - 即数据集迭代次数 - 可能需要用到以达到所需的学习率。通过这种方式，迁移学习可以加速并简化模型训练过程。

- 数据集大小。迁移学习尤其能够有效解决获取大型数据集所带来的挑战。例如，大型语言模型 (LLM) 需要大量训练数据才能获得最佳性能。高质量的公开数据集可能有限，并且生成足够的人工标记数据可能既耗时又费钱。

- 泛化性。迁移学习仅可以优化模型，还能进一步提升模型的泛化性。由于迁移学习需要使用新的数据集对已有模型进行重新训练，因此重新训练后的模型将包含多个数据集的知识。与仅在一种类型的数据集上训练的初始基础模型相比，它在更广泛的数据上可能会表现出更好的性能。因此，迁移学习可以抑制过拟合。4

当然，从一个领域到另一个领域的知识迁移并不能完全消除质量数据带来的负面影响。即使使用迁移学习，数据预处理技术以及诸如数据增强和特征提取等特征工程仍然是必要的。