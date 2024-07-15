虽然在线交易对交易安全构成了独特的挑战，但对于线上和线下企业来说，在线交易仍然是建立消费者信任、减少欺诈和保持合规性的重要手段。

随着电子商务和在线交易的加速兴起，交易安全已成为所有处理支付和有价值资产转移的企业（如金融机构、加密货币交易所和零售商）的主要关注点。其他用例包括在线游戏市场、替代支付方式（如 ApplePay 和 Venmo）以及任何负责处理敏感法律文件的服务（如在线报税服务或各种官方政府办公室）。



为了防止欺诈性交易造成经济损失，并为分享个人数据的客户提供值得信赖的用户体验，常见的交易安全措施包括先进的现代数据加密、多因素身份验证 (MFA) 和数字签名。这些安全协议降低了因安全漏洞而导致的支付欺诈和客户数据被盗的风险，而根据不同地区的法律法规，企业可能需要对因安全漏洞造成的后果承担法律责任。

虽然大多数交易安全措施都是在交易过程中实施，但交易安全还可扩展到内部业务政策以规定组织或企业如何处理信用卡号和账号等敏感交易数据。对于致力于数据库安全的网络安全专业人员而言，保障交易安全不仅意味着实时监控在线交易以识别可疑活动和未经授权的交易，还意味着主动识别并解决任何内部安全漏洞。现代交易安全系统服务提供商通常会采用可定制的通知功能和其他自动化功能，以促进大规模交易并保障安全。