SAP S/4HANA 是 SAP ERP 核心平台 SAP ECC 的后续产品，被认为是自 1992 年推出 R/3 系统以来公司核心产品的首次重大创新之一。1SAP 解决方案的先前迭代（例如 R/3 和 ECC）通过各种模块化软件包和庞大的合作伙伴网络，提供对企业核心功能的实时洞察分析。

SAP S/4HANA 是 SAP Business Suite 4 SAP HANA 的缩写。这是该平台的首次迭代，旨在于 SAP HANA 内存数据库平台上运行，利用其处理能力提供实时数据处理和分析。这也是 SAP 首款使用全新 SAP Fiori 用户界面2的产品，该界面是一系列易于使用的平铺式应用程序，而不是之前版本中部署的图形用户界面 (GUI)。

SAP 于 2010 年推出了 SAP HANA，这是一种能够瞬间响应查询的多模型数据库，其服务器比传统数据库3快 3,600 倍，并支持数据库管理、应用程序开发和高级分析。



SAP S/4HANA 最初于 2014 年发布，是一款名为“SAP Simple Finance”的下一代财务工具。4同年晚些时候，SAP 扩展了该解决方案，表明新平台将成为其新型智能 ERP 的核心。在接下来的几年里，该公司将在 SAP S/4HANA 中添加多项物流特定功能，以及机器学习功能和预测性会计功能。

SAP S/4HANA 和 S/4HANA Cloud 如今具备与人工智能和物联网 (IoT) 相关的附加功能，以及针对行业用例（例如客户服务或可持续发展）的特定解决方案。