物联网设备可跟踪关键机器及其维护的安全状态。 从发动机到电梯，区块链提供了一个不可篡改的分类账，涵盖了运营数据和由此产生的维护操作。 第三方维修合作伙伴可以监控区块链，开展预防性维护，并将他们的工作记录在区块链上。 运营记录也可以与政府实体共享，从而验证合规性。