每笔交易都会被记录下来，放入一个数据块中，并添加到一个无法更改的安全、不可变的数据链中，且只能进行添加。
借助 Watson IoT® Platform ，您可以选择要在获得许可的客户和合作伙伴之间进行管理、分析、定制和共享的数据。
IBM Blockchain Platform 是可互操作的开放平台，专为您的多云世界而构建，它使用了最新版本的领先 Hyperledger Fabric 平台，并针对 Red Hat® OpenShift® 进行了优化。
IBM Blockchain 通过利用物联网设备和传感器提供的数据，简化了流程，并在整个生态系统创造新的业务价值。
运输货物是一个复杂的过程，涉及具有不同优先级的不同相关方。 支持物联网的区块链可以在移动货运集装箱时，存储它们的温度、位置、到达时间和状态。 不可变的区块链交易有助于确保所有各方都可以信任数据，并采取行动快速有效地移动产品。
能够对飞机、汽车或其他产品中安装的组件进行跟踪，对于保障安全性和合规性至关重要。 共享区块链分类账中存储的物联网数据使各方都能够在产品的整个生命周期中查看组件的来源。 同时还能够安全、便捷且经济有效地与监管机构、托运人和制造商共享此信息。
物联网设备可跟踪关键机器及其维护的安全状态。 从发动机到电梯，区块链提供了一个不可篡改的分类账，涵盖了运营数据和由此产生的维护操作。 第三方维修合作伙伴可以监控区块链，开展预防性维护，并将他们的工作记录在区块链上。 运营记录也可以与政府实体共享，从而验证合规性。
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您可以通过为供应链、全球贸易、国际支付、食品供应等带来革命性的信任和透明度，加入已经在彻底改变行业的区块链网络。
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物联网和区块链的结合为交易系统提供了一个新的数字交互世界和无限的可能性。 (PDF, 234 KB)
当人工智能、物联网和云使用区块链来跟踪这些系统所生成数据的来源、证据和许可时，可以从根本上增加对数据的信任。
随着物联网重新成为人们关注的焦点，现在正是了解区块链对行业有何影响以及需要克服哪些挑战的好时机。