应用程序管理中的一些重要利益相关者是:

应用程序开发人员、开发运维 (DevOps) 和 DevSecOps:由于他们负责设计、开发、部署、集成、维护和保护应用程序,因此这些小组对于了解应用程序的技术方面以及实施更新和改进至关重要。

应用程序经理:作为 IT 团队的一部分和企业内部应用程序软件的监督者,这些人员负责领导项目管理和工作流程,以实施、维护和淘汰应用软件。

企业主和利益相关者:这个群体注重工作效率和利润,应用程序的性能和功能对其收益有直接影响。他们的反馈对于使应用程序管理流程与组织更广泛的业务目标保持一致至关重要。

用户:直接与应用程序交互的个人和团体是反馈和使用数据的来源,这对于了解应用程序的有效性和确定需要改进的领域至关重要。

IT 管理层:作为整体 IT 战略和基础设施的监督者,IT 管理层可以提供意见,使应用程序管理活动与组织更广泛的 IT 目标保持一致。

IT 运营团队:这些团队负责管理运行应用程序的基础架构和系统,对于确保应用程序的平稳运行以及维护底层硬件和软件组件至关重要。



供应商或第三方提供商:如果应用程序来自外部供应商或第三方提供商,则这些实体是重要的利益相关者。他们的参与可能包括提供应用程序支持、更新和维护服务。

与这些关键利益相关者的互动和协作对于有效的应用程序管理至关重要。这样做有助于确保管理流程与组织的总体目标保持一致,满足用户需求,并对不断发展的技术和业务需求做出响应。