应用程序管理是在软件应用程序的整个生命周期内对其进行管理、维护和支持的综合过程。这包括安装、更新、打补丁、升级和监督应用程序运行所需的软件和硬件组件等任务。

应用管理通常被称为 AM，它整合了各种服务、流程和方法，以确保对定制型、打包型或网络交付的业务应用程序进行有效的管理、维护和增强。在这一过程中，通常会使用专门的工具和方法来简化和自动化应用程序管理的各个方面。

应用程序管理团队与各利益相关者（包括开发人员、测试人员和业务部门）密切合作，确保应用程序符合组织目标和用户要求。他们监控应用程序的性能，发现并解决任何错误或问题，实施必要的更新和安全措施，并为用户提供持续支持。

此外，这些团队还将整合新的特性和功能，以改善用户体验，并确保应用程序符合行业标准和合规规定。

最后一点，应用程序管理在保持软件应用程序的效率和有效性方面发挥着至关重要的作用，使企业能够顺利运营并实现其运营和战略目标。

应用程序管理所需的流程和活动可能会根据组织的规模、行业和目标而有所不同。一般要素通常包括：

应用程序开发：软件应用程序的设计、编码、测试和实施。

应用程序部署：安装和配置新应用程序以在特定环境中使用。

应用程序监控：持续观察应用程序的性能和功能，以发现问题。

应用程序维护：定期更新、修补和修复应用程序中的任何错误，以确保最佳运行状态。

应用程序支持：为应用用户遇到问题提供帮助和解决方案。

应用程序安全：保护应用程序免受潜在威胁和漏洞影响的网络安全措施。

应用集成：应用程序与组织内其他系统之间的无缝通信和数据流。

应用程序停用：在应用程序生命周期结束时逐步淘汰和停止应用程序的过程。