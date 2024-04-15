面对面交易通常需要实体信用卡，但在线交易或通过电话进行的交易往往只需要信用卡号。这一漏洞可能导致在线或电话交易遭受盗卡欺诈，即不法分子利用窃取的卡号进行欺诈交易。客户可能仍持有实体信用卡，但他们可能完全不知道其卡详细信息已经被盗。