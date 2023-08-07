区块链数据库旨在通过将防篡改证据特性融入传统数据库，以增强中心化生态系统中的信任。与分布式账本技术相比，它们更易于使用，并能降低运营和开发成本。然而，现有的区块链数据库缺乏高效的工具来支持多方对账本上的共享数据进行控制。

Orion 是一个开源的区块链数据库，提供独特的能力，例如多签名和证明功能，以以及广泛的键级访问控制。这些特性使得各方能够共同控制并验证写入数据库的值。Orion 将这些能力与其他区块链属性相结合，提供防篡改证据、溯源、数据沿袭、真实性和不可否认性，同时利用标准数据模型和事务 API。Orion 的技术在增强系统完整性、减少错误、争议和欺诈方面极具价值。

在本文中，我们探讨了不同商业环境中的信任需求，识别了现有的信任差距，并概述了 Orion 如何有效弥合这些差距。我们深入探究 Orion 的关键特性，并探索其在各领域的潜在应用。