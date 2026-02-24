OpenAPI 文件，也称为 OpenAPI 文档或 OpenAPI 规范，使开发人员能够描述 API。本规范还描述了如何使用此 API，包括可用的端点、操作参数、身份验证方法和其他信息。这些规范以 YAML 或 JSON 编写，JSON 模式用于描述 API 内的数据格式。

OpenAPI 既是文档，也是 API 使用者和生产者之间的合同，从业务层面约定 API 应该具备的能力，但不具备法律约束力。它本质上充当“一个可信信息源”，以标准化格式提供相关说明。

这种标准化简化了 API 的使用和集成。它使人类和计算机都能理解给定 API 的功能和结构，而无需访问源代码或是钻研 API 的内部工作原理。它还允许开发人员使用 API，无论 API 是用什么语言编写的。

OpenAPI 可自动生成交互式、最新的文档，减少部分重复性文档工作，并有助于确保文档保持最新状态。OpenAPI 还支持为客户端 SDK 生成代码，并根据规范自动生成其他样板代码，从而减少人为错误，进一步减轻开发人员的工作量。

使用 OpenAPI 规范的工具（包括 SwaggerUI）可以在交互式界面中呈现 API 规范。该界面不仅有助于直观展示规范，还能直接从浏览器或网络服务发起真实 API 调用，用于测试和验证。

通过标准化 REST API 的描述方式，OpenAPI 有助于提升互操作性与配套工具能力，支撑 API 全生命周期的各项操作。一份完善且持续维护的规范可作为落地全面 API 策略的基础工具，支撑集成、协作、差错防控与精细化 API 管理。

完整的规范可在 GitHub 上查阅。