企业领导者一直在寻找新的方法，通过利用技术和数据来推动创新和业务成果，从而实现企业转型。但在考虑如何获得洞察分析或打造无缝客户体验之前，首先需要将整个应用场景中的所有数据连接起来并实现标准化。

从本地部署系统到新采用的软件即服务 (SaaS) 应用，集成是业务转型中的关键步骤，但其复杂性日益增强。