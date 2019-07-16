企业领导者一直在寻找新的方法，通过利用技术和数据来推动创新和业务成果，从而实现企业转型。但在考虑如何获得洞察分析或打造无缝客户体验之前，首先需要将整个应用场景中的所有数据连接起来并实现标准化。
从本地部署系统到新采用的软件即服务 (SaaS) 应用，集成是业务转型中的关键步骤，但其复杂性日益增强。
在过去几年中，新集成需求远远超出了大多数企业的处理能力。传统集成方法根本无法满足需求。降低单次成本对于创建灵活，可扩展的集成模型至关重要。
企业不能承受暂停业务或拆除和更换整个基础设施的代价。取而代之的是，企业正在寻找简化流程、将技能组合分散到更多人员、重组集成架构以及利用新技术使集成更简单、更高效的方法。采用敏捷集成策略有助于管理人员、流程和架构方面的这些变化。随着企业寻求简化集成的技术选择，混合集成平台 (HIP) 正变得越来越普遍。
现代团队需要使用多种工具，平衡传统和现代集成模式。在评估混合集成平台时，以下是应重点关注的几项能力。
要实现现代组织所追求的数据实时响应能力，可靠且高速的大文件传输、共享、流式处理及同步技术已成为关键支撑。
直到最近，混合集成平台仍被认为是组织需要通过将来自不同供应商的现有工具（如 API 管理、iPaaS 和 ESB 解决方案）的功能拼凑到一个内聚系统中来构建的。
然而，这种实施路径往往成本高昂且流程繁琐，最终成果常难以全面满足所有业务需求。多厂商解决方案中部分功能存在重复冗余，而事件流处理、高速数据传输等现代集成能力却经常缺失。
相比之下，企业更宜采用如 IBM Cloud Pak for Integration 的完整解决方案，该平台将传统与现代集成模式所需的所有功能融合于统一的容器化环境之中。通过单点登录、统一日志追踪、资产知识库与集成监控面板等特性，有效整合各类功能模块并显著提升集成工作流效率。
通过采用敏捷集成方法与稳健的混合集成平台相结合，组织能够为技术团队提供全面支持，在降低集成成本的同时加速新建集成流程。实施得当的情况下，组织既可延续使用现有基础设施与传统集成模式，又能按照自身节奏稳步引入新技术、端点、应用场景与部署模型。
混合集成平台应通过资产库等功能实现更多的协作、普及化和资产重用，帮助集成团队创建和支持数字化转型计划所需的大量集成。
有兴趣进一步了解混合集成平台以及评估这些平台时应注意的关键功能、特性和要求吗？
请注册查阅 Ovum 分析师报告：《混合集成平台：数字化业务要求集成现代化和敏捷性升级》。
