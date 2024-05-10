深度学习是机器学习的一个子集，它使用多层神经网络来模拟人脑的复杂决策能力，是大多数人工智能 (AI) 的基础。除了人工智能 (AI) 之外，深度学习还推动了许多提高自动化水平的应用，包括数字助理、支持语音的消费电子产品、信用卡欺诈检测等日常产品和服务。它主要用于语音识别、图像处理和复杂决策等任务，可以 "读取 "和处理大量数据，从而高效地执行复杂计算。
深度学习需要大量的计算能力。高性能图形处理单元 (GPU) 是理想的选择，因其可在多个核心中处理大量计算，且拥有充足的内存。但是，在本地管理多个 GPU 可能会对内部资源产生大量需求，且扩展成本十分高昂。另外，现场可编程门阵列 (FPGA) 提供了一种多功能解决方案，虽然成本可能较高，但它既能提供足够的性能，又能为新兴应用提供可重新编程的灵活性。
硬件的选择在很大程度上影响着深度学习应用的效率、速度和可扩展性。在设计深度学习系统时，必须权衡运行需求、预算和目标，在 GPU 和 FPGA 之间做出选择。就电路而言，GPU 和 FPGA 都是有效的中央处理器 (CPU)，NVIDIA 或 Xilinx 等制造商提供了许多与现代外设组件互连 Express (PCIe) 标准兼容的产品。
在比较硬件设计框架时，关键的考虑因素包括以下几点：
GPU 是一种专用电路，设计用于快速处理内存以加速图像的创建。它们专为高吞吐量而设计，特别适用于并行处理任务，如训练大规模深度学习应用。虽然 GPU 通常用于游戏和视频处理等要求苛刻的应用，但其高速性能使其成为处理大型数据集、复杂算法和加密货币挖矿等密集型计算的绝佳选择。
在人工智能领域，之所以选择 GPU，是因为 GPU 能够同时执行神经网络训练和推理所需的数千种操作。
虽然 GPU 具有超强的计算能力，但其令人印象深刻的处理能力是以能效和高能耗为代价的。对于图像处理、信号处理或其他 AI 应用程序等特定任务，基于云的 GPU 供应商可以通过订购或"即用即付"定价模式提供更具成本效益的解决方案。
要深入了解 GPU，请观看以下视频：
FPGA 是可编程硅芯片，可以进行配置（和重新配置）以适应多种应用。与专为特定用途设计的专用集成电路 (ASIC) 不同，FPGA 以其高效的灵活性而著称，尤其是在定制、低延迟应用中。在深度学习用例中，FPGA 因其多功能性、高能效和高适应性而备受青睐。
通用 GPU 无法重新编程，而 FPGA 的可重新配置性允许对特定应用进行优化，从而降低延迟和功耗。这一关键区别使得 FPGA 特别适用于 AI 应用中的实时处理和新项目的原型开发。
虽然 FPGA 可能不如其他处理器强大，但它们通常更高效。对于处理大型数据集等深度学习应用，GPU 更受青睐。不过，FPGA 的可重新配置核心允许进行定制优化，这可能更适合特定应用和工作负载。
根据定义，深度学习应用涉及创建深度神经网络 (DNN)，这是一种至少有三层（但可能更多层）的神经网络。神经网络通过模仿生物神经元协同工作的方式来识别现象、权衡选项并得出结论，从而做出决策。
在 DNN 学会识别现象、识别模式、评估可能性并做出预测和决策之前，它们必须在大量数据上接受训练。而处理这些数据需要大量的计算能力。FPGA 和 GPU 可以提供这种能力，但两者各有优缺点。
FPGA 最适合用于定制的低延迟应用，这些应用需要针对特定的深度学习任务进行定制，例如定制的 AI 应用程序。FPGA 还非常适合重视能效而非处理速度的任务。
另一方面，对于训练和运行大型复杂模型等较繁重的任务，通常会优先选择性能更强的 GPU。GPU 的超强处理能力使其更适合有效管理大型数据集。
由于具有多功能可编程性、高能效和低延迟等优点，FPGA 通常用于以下用途：
通用 GPU 通常具有更高的计算能力和预编程功能，因此非常适合以下应用：
在比较 FPGA 和 GPU 时，请考虑将云基础设施的功能用于深度学习项目。借助 IBM GPU on cloud，您可以在可信、安全且经济高效的 IBM Cloud 基础架构上为生成式 AI、传统 AI、HPC 和可视化用例配置 NVIDIA GPU。利用 IBM 可扩展的企业云加速您的 AI 和 HPC 之旅。
深入了解 IBM Cloud 上的 GPU