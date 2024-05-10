GPU 是一种专用电路，设计用于快速处理内存以加速图像的创建。它们专为高吞吐量而设计，特别适用于并行处理任务，如训练大规模深度学习应用。虽然 GPU 通常用于游戏和视频处理等要求苛刻的应用，但其高速性能使其成为处理大型数据集、复杂算法和加密货币挖矿等密集型计算的绝佳选择。

在人工智能领域，之所以选择 GPU，是因为 GPU 能够同时执行神经网络训练和推理所需的数千种操作。

GPU 的关键功能

高性能： 功能强大的 GPU 擅长处理高性能计算 (HPC) 和深度学习应用等要求苛刻的计算任务。

功能强大的 GPU 擅长处理高性能计算 (HPC) 和深度学习应用等要求苛刻的计算任务。 并行处理：GPU 擅长将任务分解成更小的操作，并同时进行处理。

虽然 GPU 具有超强的计算能力，但其令人印象深刻的处理能力是以能效和高能耗为代价的。对于图像处理、信号处理或其他 AI 应用程序等特定任务，基于云的 GPU 供应商可以通过订购或"即用即付"定价模式提供更具成本效益的解决方案。

GPU 的优势

高计算能力： GPU 可提供训练深度学习模型所需的复杂浮点运算所需的高端处理能力。

GPU 可提供训练深度学习模型所需的复杂浮点运算所需的高端处理能力。 高速： GPU 利用多个内部核心来加快并行操作的速度，并能高效处理多个并发操作。GPU 可以快速处理大型数据集，大大缩短机器学习模型的训练时间。

GPU 利用多个内部核心来加快并行操作的速度，并能高效处理多个并发操作。GPU 可以快速处理大型数据集，大大缩短机器学习模型的训练时间。 生态系统支持： GPU 得到 Xilinx 和 Intel 等主要制造商的支持，并拥有强大的开发人员生态系统和框架，包括 CUDA 和 OpenCL。

GPU 挑战

功耗： GPU 的运行需要大量电力，这会增加运营成本，也会对环境造成影响。

GPU 的运行需要大量电力，这会增加运营成本，也会对环境造成影响。 灵活性较差：GPU 的灵活性远低于 FPGA，针对特定任务进行优化或定制的机会较少。

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