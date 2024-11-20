财务控制是指用于监控和管理财务资源的政策和程序。它们可以帮助保护财务资产免遭滥用，并有助于确保财务报表准确、可靠。

企业通常使用三种报表跟踪自己的财务资源：损益表、资产负债表和现金流量表。这些财务报表为各个利益相关方（例如交易者、投资者、审计员和监管机构）提供有关公司财务状况、未来业绩和整体价值的重要信息。

财务控制有助于保证这些报表可靠、无误。它们还是风险管理工具，是防范公司内部财务滥用的第一道防线。例如，财务控制可以检测甚至阻止欺诈活动或资产滥用。此外，财务控制还可以帮助各个组织通过更好的财务管理提高运营效率。

财务控制的常见示例包括职责分离、访问控制、对账和政策修订。它们可以是预防性、检测性或纠正性的；手动或自动的；临时执行或按计划执行。