主页 topics Financial Planning Analysis FP&A
了解财务规划和分析 (FP&A) 团队如何改进规划、预算编制和预测
使用 IBM Planning Analytics 进行 FP&A 盈利能力建模博客
触摸平板电脑的人物特写
财务规划和分析 (FP&A) 是一系列支持财务管理和改进决策的活动

各企业依靠 FP&A 来实现运营、财务和战略目标。财务分析师需要制定能够反映企业未来业务绩效的预测。源数据包括现金流量、Microsoft Excel 电子表格、业务趋势、方差分析、历史数据和盈利能力建模。通过 FP&A，数据分析师可以评估预算和预测并与实际财务绩效进行比较，找到实现效率目标和财务战略的最佳方式。

FP&A 的未来：数字化转型

首席财务官和高级管理层需要 FP&A 团队进行准确的预测，从而做出可靠的数据驱动决策。在这个财务转型的新时代，各企业想要集成、管理和分析其企业数据，就需要采用数字化优先的战略方式来进行财务规划和分析工作。

FP&A 专业人员正在逐渐放弃用 Excel 电子表格进行规划和预测的方式，因为电子表格通常都是临时创建的，并且各个业务部门之间是相互孤立的。如果采用数字优先的规划方法，企业的战略则可专注于流程自动化、敏捷性、透明度和数据驱动决策。

如今，FP&A 团队采用的解决方案支持实时调整计划、重新预测或修改预算，还可以整合不同业务部门的规划以加快决策速度，从而制定更加准确可靠的计划和预测。

有了可靠的财务模型才能制定坚实的业务战略。因此，企业需要能够提高运营效率并生成洞察信息的 FP&A 报告专用解决方案。选择解决方案是一项重要决策，可能涉及首席财务官、FP&A 经理和其他企业利益相关方。
点播观看“业务弹性”虚拟活动。

今日点播观看

阅读博客

FP&A 实际应用 面向中小型企业的经济实惠型 AI 规划解决方案

识别有用的数据模式、提取洞察信息并构建假定场景，从而创建能够预测未来结果的模型。

 为什么财务和风险规划必须包括气候数据

弹性和可持续发展规划可帮助企业抵御流行性疾病的影响，吸取今天的经验教训，为未来气候变化做足准备。

 如何凭借强大的弹性应变能力走出危机

花 5 分钟进行评估，了解您的企业是否为应对未来的业务中断和波动做足准备。

 IBM® Planning Analytics 赋予 FP&A 分析师强大的算法预测、财务分析和财务建模能力。探索 IBM Planning Analytics
实施 FP&A 工具的优点 数字化转型下的财务计划和分析与分析的未来

如何以流程自动化、敏捷性、透明度和基于指标的洞察分析为重点来部署战略，从而实现现代化 FP&amp;A 实践。

 Planning Analytics 可提供持续集成

不仅仅是为财务团队提供他们认为需要的数据。还可提供深度数据、深度模拟和预测性（以及指导性）分析，最好的企业已经开始利用这些功能来优化财务和运营规划。

 xP&A 世界的供应链规划

供应链主管都知道，跨业务部门的协作是构建准确需求预测的基础。为了实现这一目标，企业需要对旧版规划工具和基于电子表格的手动流程进行升级。
FP&A 视频 使用 IBM Planning Analytics 进行 FP&A Stein Mart 如何简化 FP&A 流程 Sunbelt 如何让 FP&A 尽可能简单
FP&A 成功案例 欧莱雅利用 IBM 解决方案简化 FP&A 流程

“我们用 Planning Analytics 和 IBM Cognos® Analytics 建立了一个独特的财务系统，可以满足日常流程模拟和报告需求。”— Laurent Mesnier，欧莱雅

 企业盈利能力建模

查看示例仪表板，其中展示了企业如何进行跨部门数据规划、分析和探索，从而发现提高盈利能力的机会。

 让您的 FP&A 更智能

能源公司 Nukissiorfiit 运用机器学习和分析方法实现了自动化快速智能预测，并且能够共享预测结果，从而推动更明智的决策。
相关解决方案
加快规划周期

如果 FP&amp;A 解决方案可以自动执行费时费力的手动流程（例如数据收集），就能将规划周期缩短数天甚至数周。执行自动化流程的解决方案让您可以随时随地无缝制定计划，同时能够灵活调整计划，以适应不断变化的业务需求、市场环境和客户偏好。

阅读博客
根据不断变化的需求进行扩展

随着数据量和用户的增加或规划模型变得更加复杂，企业现有的规划解决方案可能很快就无法满足更高的需求。因此，企业需要实施可扩展的 FP&amp;A 解决方案，能够在不影响性能的情况下支持大量用户、处理大量复杂数据，并能扩展到不同业务领域。

阅读博客
跨部门整合

从财务到销售再到运营，一体化规划使所有业务部门的用户保持协同理。动态一体化规划解决方案基于一个实时更新的规划应用程序，使企业自上而下的战略与运营计划保持协同，从而建立起单一数据源。

阅读博客
提高效率

利用内置报告和分析功能，企业可以减少手动管理数据的时间，将更多的时间投入到管理业务、识别趋势和深入了解数据中。具有嵌入式分析功能的 FP&amp;A 解决方案不仅可以节省时间，还可以节省许可成本。

阅读博客
提高准确性

消除链接中断、数据陈旧、汇总不当和信息缺失导致的错误。FP&amp;A 解决方案能够提供可信的数据，助力企业制定更真实可靠的计划和预测。先进的 FP&amp;A 解决方案将支持预测分析、增强建模、人工智能和机器学习，帮助用户创建更准确的计划和预测。

阅读博客
资源 现代化规划平台推动实现业务敏捷性和更好的结果

了解为什么现代化规划平台对您的成功至关重要。

 准备好制定弹性提升计划了吗？

了解您的规划解决方案如何发挥作用。

当今财务团队如何使用分析技术

发现需要改进的领域，获取 10 条最佳实践建议。

观看 1:1 现场演示，了解如何使用 IBM Planning Analytics 进行 FP&A

通过统一平台实时访问数据。 借助模板、教程和示例创建规划和财务应用程序。 执行全面的产品盈利能力分析和规划。

预约演示