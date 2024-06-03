各企业依靠 FP&A 来实现运营、财务和战略目标。财务分析师需要制定能够反映企业未来业务绩效的预测。源数据包括现金流量、Microsoft Excel 电子表格、业务趋势、方差分析、历史数据和盈利能力建模。通过 FP&A，数据分析师可以评估预算和预测并与实际财务绩效进行比较，找到实现效率目标和财务战略的最佳方式。
FP&A 的未来：数字化转型
首席财务官和高级管理层需要 FP&A 团队进行准确的预测，从而做出可靠的数据驱动决策。在这个财务转型的新时代，各企业想要集成、管理和分析其企业数据，就需要采用数字化优先的战略方式来进行财务规划和分析工作。
FP&A 专业人员正在逐渐放弃用 Excel 电子表格进行规划和预测的方式，因为电子表格通常都是临时创建的，并且各个业务部门之间是相互孤立的。如果采用数字优先的规划方法，企业的战略则可专注于流程自动化、敏捷性、透明度和数据驱动决策。
如今，FP&A 团队采用的解决方案支持实时调整计划、重新预测或修改预算，还可以整合不同业务部门的规划以加快决策速度，从而制定更加准确可靠的计划和预测。
有了可靠的财务模型才能制定坚实的业务战略。因此，企业需要能够提高运营效率并生成洞察信息的 FP&A 报告专用解决方案。选择解决方案是一项重要决策，可能涉及首席财务官、FP&A 经理和其他企业利益相关方。
今日点播观看
阅读博客
识别有用的数据模式、提取洞察信息并构建假定场景，从而创建能够预测未来结果的模型。
弹性和可持续发展规划可帮助企业抵御流行性疾病的影响，吸取今天的经验教训，为未来气候变化做足准备。
花 5 分钟进行评估，了解您的企业是否为应对未来的业务中断和波动做足准备。
如何以流程自动化、敏捷性、透明度和基于指标的洞察分析为重点来部署战略，从而实现现代化 FP&A 实践。
不仅仅是为财务团队提供他们认为需要的数据。还可提供深度数据、深度模拟和预测性（以及指导性）分析，最好的企业已经开始利用这些功能来优化财务和运营规划。
供应链主管都知道，跨业务部门的协作是构建准确需求预测的基础。为了实现这一目标，企业需要对旧版规划工具和基于电子表格的手动流程进行升级。
“我们用 Planning Analytics 和 IBM Cognos® Analytics 建立了一个独特的财务系统，可以满足日常流程模拟和报告需求。”— Laurent Mesnier，欧莱雅
查看示例仪表板，其中展示了企业如何进行跨部门数据规划、分析和探索，从而发现提高盈利能力的机会。
能源公司 Nukissiorfiit 运用机器学习和分析方法实现了自动化快速智能预测，并且能够共享预测结果，从而推动更明智的决策。
如果 FP&A 解决方案可以自动执行费时费力的手动流程（例如数据收集），就能将规划周期缩短数天甚至数周。执行自动化流程的解决方案让您可以随时随地无缝制定计划，同时能够灵活调整计划，以适应不断变化的业务需求、市场环境和客户偏好。
随着数据量和用户的增加或规划模型变得更加复杂，企业现有的规划解决方案可能很快就无法满足更高的需求。因此，企业需要实施可扩展的 FP&A 解决方案，能够在不影响性能的情况下支持大量用户、处理大量复杂数据，并能扩展到不同业务领域。
从财务到销售再到运营，一体化规划使所有业务部门的用户保持协同理。动态一体化规划解决方案基于一个实时更新的规划应用程序，使企业自上而下的战略与运营计划保持协同，从而建立起单一数据源。
利用内置报告和分析功能，企业可以减少手动管理数据的时间，将更多的时间投入到管理业务、识别趋势和深入了解数据中。具有嵌入式分析功能的 FP&A 解决方案不仅可以节省时间，还可以节省许可成本。
消除链接中断、数据陈旧、汇总不当和信息缺失导致的错误。FP&A 解决方案能够提供可信的数据，助力企业制定更真实可靠的计划和预测。先进的 FP&A 解决方案将支持预测分析、增强建模、人工智能和机器学习，帮助用户创建更准确的计划和预测。