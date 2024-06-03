各企业依靠 FP&A 来实现运营、财务和战略目标。财务分析师需要制定能够反映企业未来业务绩效的预测。源数据包括现金流量、Microsoft Excel 电子表格、业务趋势、方差分析、历史数据和盈利能力建模。通过 FP&A，数据分析师可以评估预算和预测并与实际财务绩效进行比较，找到实现效率目标和财务战略的最佳方式。

FP&A 的未来：数字化转型

首席财务官和高级管理层需要 FP&A 团队进行准确的预测，从而做出可靠的数据驱动决策。在这个财务转型的新时代，各企业想要集成、管理和分析其企业数据，就需要采用数字化优先的战略方式来进行财务规划和分析工作。

FP&A 专业人员正在逐渐放弃用 Excel 电子表格进行规划和预测的方式，因为电子表格通常都是临时创建的，并且各个业务部门之间是相互孤立的。如果采用数字优先的规划方法，企业的战略则可专注于流程自动化、敏捷性、透明度和数据驱动决策。

如今，FP&A 团队采用的解决方案支持实时调整计划、重新预测或修改预算，还可以整合不同业务部门的规划以加快决策速度，从而制定更加准确可靠的计划和预测。

有了可靠的财务模型才能制定坚实的业务战略。因此，企业需要能够提高运营效率并生成洞察信息的 FP&A 报告专用解决方案。选择解决方案是一项重要决策，可能涉及首席财务官、FP&A 经理和其他企业利益相关方。