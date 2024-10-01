一些比较知名的 ERP 软件产品包括 SAP S/4HANA、Oracle Netsuite、Microsoft Azure、Infor CloudSuite 和 Acumatica Cloud ERP。下面将讨论不同类型的 ERP 部署，希望能帮助组织确定最适合其需求的软件解决方案类型。需要注意的是，每个 ERP 解决方案都提供电子商务、人力资本管理、订单管理和库存管理等模块，但每种类型都会有所不同。

一些 ERP 软件提供商还可能提供面向特定行业的 ERP 解决方案或模块。一个例子便是含物料需求规划 (MRP) 模块的制造业专用软件。行业特定软件在不同组织之间会有所不同，可能包含项目管理和项目费用核算等模块。其他 ERP 软件产品可能包含客户关系管理 (CRM) 和人力资源软件。

企业资源规划系统旨在处理业务的所有方面并改进业务流程，如会计、实时财务报告、预测和其他流程。它通常提供三种不同的部署选项：

本地部署

云

混合云

本地部署 ERP 系统

本地部署企业资源规划系统名副其实。该软件安装在组织自己的服务器和计算机设备上。它是一种可定制和升级的许可系统，通常由组织的 IT 团队进行现场维护，以简化业务工作流程。

本地部署的优势

成本： 由于软件是在本地部署的，因此不需要每月或每年支付软件订阅费用。随着时间的推移，这可以降低 ERP 系统的短期和长期成本，从而提高盈利能力。

由于软件是在本地部署的，因此不需要每月或每年支付软件订阅费用。随着时间的推移，这可以降低 ERP 系统的短期和长期成本，从而提高盈利能力。 定制： 各组织可根据自身需要定制软件。可以在实施过程中以及之后进行内部定制。决策权更多地由组织本身掌握。

各组织可根据自身需要定制软件。可以在实施过程中以及之后进行内部定制。决策权更多地由组织本身掌握。 数据安全： 本地部署软件意味着所有公司信息和数据都保留在现场，使其成为对您的企业来说非常安全的软件系统。

本地部署软件意味着所有公司信息和数据都保留在现场，使其成为对您的企业来说非常安全的软件系统。 内部优势：由于所有数据存储和硬件都在现场，因此企业不会因系统需求而依赖软件供应商。只要经过适当培训，现场 IT 团队就能处理所有这些问题。

本地部署的缺点

初始投资： 软件和计算机设备需要较大的前期投资。软件也可能需要更换。组织在选择本地部署 ERP 之前应考虑这些费用。

软件和计算机设备需要较大的前期投资。软件也可能需要更换。组织在选择本地部署 ERP 之前应考虑这些费用。 需要升级： ERP 软件需要定期升级以降低网络安全风险，并确保您的组织拥有最高效的软件。这些升级可能还需要在办公室执行，并且有时可能需要通过较慢的连接。

ERP 软件需要定期升级以降低网络安全风险，并确保您的组织拥有最高效的软件。这些升级可能还需要在办公室执行，并且有时可能需要通过较慢的连接。 数据风险：进行内部数据备份或升级可能会导致文件损坏，从而使组织的数据面临更高的风险。

本地部署 ERP 最适合服务哪些人？

本地部署 ERP 系统适用于希望对其系统拥有完全自主权的组织。借助此业务管理解决方案，该组织可以在现场处理其数据管理和安全性。建议使用 ERP 团队或合作伙伴来帮助领导和处理任何实施问题。

基于云的 ERP 系统

本地部署企业资源规划系统名副其实。该软件安装在组织自己的服务器和计算机设备上。它是一种可定制和升级的许可系统，通常由组织的 IT 团队进行现场维护，以简化业务工作流程。

本地部署的优势

成本： 由于软件是在本地部署的，因此不需要每月或每年支付软件订阅费用。随着时间的推移，这可以降低 ERP 系统的短期和长期成本，从而提高盈利能力。

由于软件是在本地部署的，因此不需要每月或每年支付软件订阅费用。随着时间的推移，这可以降低 ERP 系统的短期和长期成本，从而提高盈利能力。 定制： 各组织可根据自身需要定制软件。可以在实施过程中以及之后进行内部定制。决策权更多地由组织本身掌握。

各组织可根据自身需要定制软件。可以在实施过程中以及之后进行内部定制。决策权更多地由组织本身掌握。 数据安全： 本地部署软件意味着所有公司信息和数据都保留在现场，使其成为对您的企业来说非常安全的软件系统。

本地部署软件意味着所有公司信息和数据都保留在现场，使其成为对您的企业来说非常安全的软件系统。 内部优势：由于所有数据存储和硬件都在现场，因此企业不会因系统需求而依赖软件供应商。只要经过适当培训，现场 IT 团队就能处理所有这些问题。

本地部署的缺点

初始投资： 软件和计算机设备需要较大的前期投资。软件也可能需要更换。组织在选择本地部署 ERP 之前应考虑这些费用。

软件和计算机设备需要较大的前期投资。软件也可能需要更换。组织在选择本地部署 ERP 之前应考虑这些费用。 需要升级： ERP 软件需要定期升级以降低网络安全风险，并确保您的组织拥有最高效的软件。这些升级可能还需要在办公室执行，并且有时可能需要通过较慢的连接。

ERP 软件需要定期升级以降低网络安全风险，并确保您的组织拥有最高效的软件。这些升级可能还需要在办公室执行，并且有时可能需要通过较慢的连接。 数据风险：进行内部数据备份或升级可能会导致文件损坏，从而使组织的数据面临更高的风险。

本地部署 ERP 最适合服务哪些人？

本地部署 ERP 系统适用于希望对其系统拥有完全自主权的组织。借助此业务管理解决方案，该组织可以在现场处理其数据管理和安全性。建议使用 ERP 团队或合作伙伴来帮助领导和处理任何实施问题。

基于云的 ERP 示例：

混合 ERP 系统

混合 ERP 系统由来自本地和云端 ERP 系统及基础架构的元素共同构成。此混合模式适用于具有特定需求或具有严格监管要求的组织。在此模式下，组织可以利用本地安装的 ERP 硬件来处理部分或全部数据，同时能够在云端进行扩展。混合解决方案将是公有云和私有云服务的混合体，具体服务取决于企业的需求。

混合的优点

量身定制： 拥有多个办公地点的组织可同时访问云计算和本地部署，实现远程 ERP 访问。通过 ERP 混合系统，可以塑造多种类型的基础设施和公共云服务，以满足组织的需求，而这在必须选择一种模型、放弃另一种模型时是无法实现的。

拥有多个办公地点的组织可同时访问云计算和本地部署，实现远程 ERP 访问。通过 ERP 混合系统，可以塑造多种类型的基础设施和公共云服务，以满足组织的需求，而这在必须选择一种模型、放弃另一种模型时是无法实现的。 可扩展性： 本地部署 ERP 的一个主要优势是能够根据业务变化控制 ERP 系统。借助 ERP 混合解决方案，组织可以控制 ERP 系统并进行现场定制，而无需任何额外的企业自有服务器或计算机设备。

本地部署 ERP 的一个主要优势是能够根据业务变化控制 ERP 系统。借助 ERP 混合解决方案，组织可以控制 ERP 系统并进行现场定制，而无需任何额外的企业自有服务器或计算机设备。 安全性：使用混合模式时，ERP 云解决方案带来的安全风险不再是问题。ERP 混合系统允许通过混合工具的本地部署部分保护敏感数据。

混合的缺点

成本： 长期成本可能高于纯云 ERP 系统，但前期成本可能低于本地部署系统。

长期成本可能高于纯云 ERP 系统，但前期成本可能低于本地部署系统。 部署： 混合设置带来了一些挑战，其中之一就是部署。对于混合 ERP 系统而言，由于其独特性，部署和实施过程可能需要更多的时间和注意力。与优秀的 ERP 实施团队合作以保持流程顺利运行非常重要。

混合设置带来了一些挑战，其中之一就是部署。对于混合 ERP 系统而言，由于其独特性，部署和实施过程可能需要更多的时间和注意力。与优秀的 ERP 实施团队合作以保持流程顺利运行非常重要。 监督：由于混合解决方案有一个本地部署组件，因此需要一个内部 IT 部门；否则，ERP 系统供应商将需要对软件进行监控，以确保其正常运行。如果您的组织随着时间的推移而发展，变更系统的灵活性也会降低。

混合型 ERP 最适合服务哪些人？

此模型适用于同时需要本地和云方面的特定组织。该选择更加昂贵，并且由于其混合特性，它可能需要更长的时间来实现。组织可能切换到混合模式的一个例子是，如果您的组织投资了本地部署 ERP 工具，并希望使用云进行更新或优化。

混合 ERP 解决方案的一个示例是 AWS。