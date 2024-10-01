我们当今生活的快节奏商业世界需要智能工具来管理企业运营和日常需求。企业资源规划 (ERP) 是一款专为实现此目的而构建的业务管理软件。这个相对较新的系统提供了一个集中式平台，其中包含一些应用程序，可以管理您业务的各个方面，从供应链管理到库存管理再到财务管理。ERP 的优势包括内置商业智能和访问实时数据，以及与旧版系统不同的集成机器学习功能。虽然企业资源规划系统有不同类型，但所有解决方案都是为了帮助改进业务功能和业务运营而构建的。
ERP 解决方案旨在满足多种行业的组织需求，包括零售、消费品、工业、能源和公用事业以及政府（包括国防）。当组织决定使用哪种类型的企业资源规划部署类型时，需要考虑多种因素，包括规模、功能、采购和行业特定要求。如果考虑到这些因素，就可以更容易地确定哪些类型的 ERP 解决方案可以满足组织的需求。
一些比较知名的 ERP 软件产品包括 SAP S/4HANA、Oracle Netsuite、Microsoft Azure、Infor CloudSuite 和 Acumatica Cloud ERP。下面将讨论不同类型的 ERP 部署，希望能帮助组织确定最适合其需求的软件解决方案类型。需要注意的是，每个 ERP 解决方案都提供电子商务、人力资本管理、订单管理和库存管理等模块，但每种类型都会有所不同。
一些 ERP 软件提供商还可能提供面向特定行业的 ERP 解决方案或模块。一个例子便是含物料需求规划 (MRP) 模块的制造业专用软件。行业特定软件在不同组织之间会有所不同，可能包含项目管理和项目费用核算等模块。其他 ERP 软件产品可能包含客户关系管理 (CRM) 和人力资源软件。
企业资源规划系统旨在处理业务的所有方面并改进业务流程，如会计、实时财务报告、预测和其他流程。它通常提供三种不同的部署选项：
本地部署 ERP 系统
本地部署企业资源规划系统名副其实。该软件安装在组织自己的服务器和计算机设备上。它是一种可定制和升级的许可系统，通常由组织的 IT 团队进行现场维护，以简化业务工作流程。
本地部署 ERP 系统适用于希望对其系统拥有完全自主权的组织。借助此业务管理解决方案，该组织可以在现场处理其数据管理和安全性。建议使用 ERP 团队或合作伙伴来帮助领导和处理任何实施问题。
基于云的 ERP 系统
本地部署企业资源规划系统名副其实。该软件安装在组织自己的服务器和计算机设备上。它是一种可定制和升级的许可系统，通常由组织的 IT 团队进行现场维护，以简化业务工作流程。
本地部署 ERP 系统适用于希望对其系统拥有完全自主权的组织。借助此业务管理解决方案，该组织可以在现场处理其数据管理和安全性。建议使用 ERP 团队或合作伙伴来帮助领导和处理任何实施问题。
基于云的 ERP 示例：
混合 ERP 系统由来自本地和云端 ERP 系统及基础架构的元素共同构成。此混合模式适用于具有特定需求或具有严格监管要求的组织。在此模式下，组织可以利用本地安装的 ERP 硬件来处理部分或全部数据，同时能够在云端进行扩展。混合解决方案将是公有云和私有云服务的混合体，具体服务取决于企业的需求。
此模型适用于同时需要本地和云方面的特定组织。该选择更加昂贵，并且由于其混合特性，它可能需要更长的时间来实现。组织可能切换到混合模式的一个例子是，如果您的组织投资了本地部署 ERP 工具，并希望使用云进行更新或优化。
混合 ERP 解决方案的一个示例是 AWS。
在决定哪种解决方案最适合您时，重要的是要考虑贵组织的需求和业务的未来。IBM Consulting 可帮助组织将旧版 ERP 应用程序成功迁移到云端，重新设计流程以充分利用数据、AI 和自动化技术，将财务职能转变为企业竞争优势来源。
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