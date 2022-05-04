基于云的 ERP 在灵活性、敏捷性和可靠性方面具有明显的优势。但其最大的价值在于为模块化、可组合架构转型提供支持。

企业可以通过迁移到云和基于云的资源（包括 SAP S/4HANA），从事务流程转向更智能的工作流程，利用云端环境获得全新的体验和工作方式，使用更简单智能且无需自定义的流程。