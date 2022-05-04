企业可以通过迁移到云和基于云的资源（包括 SAP S/4HANA），从事务流程转向更智能的工作流程，利用云端环境获得全新的体验和工作方式，使用更简单智能且无需自定义的流程。
88%
已开始或完成向 S/4HANA 的迁移¹
掌握各个层面的变革技巧
对于 SAP 客户来说，变革管理是一项长期挑战。例如，超过一半的调查回应者难以提供在业务中应用 S/4HANA 的理据，另外找到利用新技术的必要技能也并非易事。但这份报告描述了企业在各个层面成功进行变革管理的关键：有助于高管作出明智领导决策的五种特质；让中层管理人员参与其中的策略和激励措施；最终用户和直接主管所需的清晰度和培训。Enable Now 和 Companion 等 SAP 工具对于管理这些变革至关重要，可以提供宝贵价值，而不是造成颠覆。
企业战略面临的主要挑战
59%
为 S/4HANA 迁移提供业务理据
53%
寻找新技术技能
数据与 AI
利用数据和 AI 改变业务运作方式
SAP 数据和分析解决方案连接和管理数据，帮助建立数据驱动的企业文化，从而提高效率、降低成本，并为各职能部门的运营提供有价值的洞察分析。
如今，企业不仅要避免失败，还要投资于新的功能和智能工作流程。干净互联的数据是 AI 的动力，可以支持流程优化、下一代自动化安全和数据治理。
借助正确的系统和支持，数据可以成为提供新价值、指导新决策并实时启用新功能的资源。
67%
计划将 SAP 投资用于优化运营，是所有业务功能的重中之重
58%
将“从数据中获取更多价值和洞察成果”确定为首要技术优先事项
利用 ERP 加强未来运营
世界各地的企业纷纷致力于将可持续发展融入其运营的各个环节，并为客户和员工提供卓越的个性化体验。下一代 SAP 平台提供数字基础架构，使企业能够协作、交换数据和洞察，并创造新价值。
65%
的回应者将改善客户体验列为他们的首要关注点
47%
的回应者表示 SAP 已经为其长期可持续发展目标贡献了切实的价值
51%
专注于在明年从数据中获得更多价值和洞察
采取下一步行动
阅读完整报告，了解当今的领先企业如何在过去的成功基础上再接再厉，为更具竞争力的未来做好准备。
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脚注
1 对 500 家 SAP 客户的调查结果：IBM — SAP 现状，牛津经济研究院，2023 年 2 月。