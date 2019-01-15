金融服务行业云迁移的五个关键点

许多客户来找我时都没有计划，而没有计划就开始云迁移，就会让自己陷入失败的境地。组织必须制定能够满足其独特业务需求的战略，例如快速灵活地处理面向客户的金融交易，同时确保符合监管规定。为此，要进行组合分析，检查当前的系统、应用程序和流程，并全面了解 IT 环境和工作负载。确保使用能以一致格式收集信息的工具，以免最终得出不完整的分析结果。
在将应用程序迁移到任何地方之前，请确定哪些应用程序适合于云。云就绪应用程序可能包括标准化应用程序、自包含工作负载以及使用面向服务架构开发的应用程序。在选择目标环境之前，请完成对组织的整个金融服务组合的评估。对于无法迁移或现代化的应用程序，例如需要高度定制的应用程序，应将其置于应用程序生命周期管理流程中，定期验证其存在的合理性。理想情况下，应制定时间表，最终替换或停用这些应用程序。
金融服务组织的核心优势在于金融服务，而不是云迁移，因此最好与具有迁移专业知识的云专业人士合作。过去，云迁移是一种利用基础设施节省成本的直接迁移操作；而现在，云迁移包括调整和现代化应用程序，使其能够在混合 IT（通常是多云）环境中运行。为了获得与迁移到 IBM 私有云相关的云迁移专业知识和技术，荷兰银行 ABN Amro 与 IBM 签署了一项为期 10 年的协议，旨在管理、标准化和简化其 IT 基础架构。云解决方案提供工具、加速器、认知能力和行业最佳实践，其交付方法基于数十年的云迁移咨询经验。观看视频，了解更多关于 ABN Amro 投资如何为组织注入更多灵活性、敏捷性和速度。
金融服务业包含大量敏感的个人和金融信息。在这种高度监管的环境中，数据完整性的丧失可能会产生严重后果。幸运的是，使用适当的文档传输工具并遵循特定平台的最佳实践，有助于显著降低这种风险。
除了从源头上防止数据丢失之外，还要建立验证业务流程的方法，确保云迁移能够保留业务价值和运营。为了防止数据损坏，拥有良好的备份以供比对至关重要。此外，请确保您选择的任何服务提供商都具备验证流程方面的专业知识。
应用程序迁移到云后，组织必须有办法来管理新的生态系统，从支持和成本的角度对其进行统一，并控制风险和安全。我们需要一个涵盖从战略到实施的云采用完整生命周期的综合解决方案，并为应用程序、基础设施和运营提供垂直整合的解决方案视图。Lloyds Banking Group 认识到对专用云服务的需求，因此与 IBM 签订了为期 10 年的协议。根据协议，IBM 将在英国的 Lloyds 和 IBM 数据中心安全托管专用云产品，并管理向新云的应用程序迁移服务。
IBM 云解决方案交付方法创建在端到端分析平台的基础上，在此平台上吸取的经验教训已转化为模式、规则和其他定制分析方法。该解决方案在云迁移的所有阶段，从数据收集到迁移执行，甚至迁移后活动，都提供了系统化的方法。
