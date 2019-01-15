金融服务行业云迁移的五个关键点

金融服务业包含大量敏感的个人和金融信息。在这种高度监管的环境中，数据完整性的丧失可能会产生严重后果。幸运的是，使用适当的文档传输工具并遵循特定平台的最佳实践，有助于显著降低这种风险。

除了从源头上防止数据丢失之外，还要建立验证业务流程的方法，确保云迁移能够保留业务价值和运营。为了防止数据损坏，拥有良好的备份以供比对至关重要。此外，请确保您选择的任何服务提供商都具备验证流程方面的专业知识。