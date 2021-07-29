当应用程序或程序未按照其应有的方式运行时，就会出现软件错误。大多数错误或失误都是由系统架构师、设计人员或开发人员造成。测试团队使用错误跟踪来监视和报告应用程序开发和测试过程中出现的错误。

“错误跟踪系统的一个重要组成部分是记录已知错误相关实际信息的数据库，”维基百科表示。“实际信息可能包括报告错误的时间、错误的严重性、错误的程序行为和重现错误的详细信息，以及报告此错误的人员和可能正在修复此错误的任何程序员。”2

在其生命周期中，一个缺陷可能会经历多个阶段或状态。其中包括：

活跃：调查正在进行中

测试：已修复并可进行测试

已验证：经质量保证 (QA) 重新测试和验证

已关闭：QA 重新测试或确定并非缺陷后关闭

重新打开：未修复并重新激活3

错误根据优先级和严重性进行管理。严重性级别有助于确定问题对产品发布的相对影响。这些分类的数量可能有所不同，但它们通常包括以下某种形式：

灾难性：导致软件完全故障或无法恢复的数据丢失。没有解决方法，产品无法发布。

功能受损：可能存在替代方法，但并不理想。软件无法发布。

非关键系统故障：有合理、满意的解决方法。如果错误已记录，则产品可能会发布。

轻微性：有解决方法或可以忽略该问题。不会影响产品发布。

通常，状态和严重性级别在错误跟踪数据库中进行监控。一个好的跟踪平台还可以与更大的软件开发和管理系统相结合，以更好地评估错误状态以及对整体生产和时间表的潜在影响。