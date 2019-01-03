如果您熟悉加密货币，那么您可能也熟悉区块链。区块链是确保交易准确、透明和不可篡改的底层技术。这项技术为何重要？当您与大量个人利益相关者合作时，总是存在根本性的不一致。即使您完全信任对方，人为失误也是不可避免的。
我们来看一个简单的示例。如果您要和朋友一起吃晚饭，而他们的时钟没有根据夏令时进行调整，这虽然是个意外，但并不会让他们少迟到一会儿。区块链技术的运行方式与手机上的时钟类似，它会自动进行时间校正，但时间不是来自单一中心化的决策者，而是通过网络上所有参与者的多数投票来确定的。
区块链与数据库的主要区别在于中心化。虽然数据库中保存的所有记录都是集中式的，但区块链上的每个参与者都拥有所有记录和所有更改的安全副本，因此每个用户都可以查看数据的来源。出现不一致的情况时，神奇之处就会显现 — 由于每个参与者都保留了一份记录副本，区块链技术将立即识别并纠正任何不可靠的信息。即使第三方恶意更改时间导致自己迟到，您朋友的手表也会立即自动校正夏令时，时间也会立即与所有参与者核对并进行校正。
当数据能够根据编码的业务逻辑（智能合约）和共识自动识别和纠正自身时，参与者自然而然地就能信任它。两家企业合作时，它们几乎从不共享同一个数据库和同一个记录集，因为数据库是由数据库管理员 (DBA) 维护和更新的。该 DBA 由其中一家公司支付报酬，因此与一家公司的成功有利害关系，但不一定与另一家公司有利害关系。如果他们想做出有利于自己公司的改变，另一家公司永远不会知道。另外，从更邪恶的角度来看，如果竞争对手决定买通 DBA，他们就可以对数据库进行任何更改，而任何一方都不会知道。
区块链技术融入数据处理流程，即可消除单点故障（在本例中是 DBA），并确保如果其中一个参与者进行了更改，其他参与者会立即进行纠正。数据自行更正后，不可更改的更改记录还将显示是哪位参与者试图进行的更改。有了数据流程的安全保障，企业不仅可以信任与之合作的公司之间共享的数据，甚至还可以信任竞争对手共享的数据。例如，如果 Samsung 和 Apple 互相共享技术，则 Samsung 可以相信 Apple 已经为该技术支付了费用，而 Apple 可以相信 Samsung 已经交付了技术。
如果竞争对手可以信任共享的数据，就会发生一件有趣的事情，那就是为垂直行业内的更多参与者加入区块链网络创造机会，提高数据的可见性。扩展前面的例子，如果 Samsung 和 Apple 在区块链网络上分享技术和数据，而一家运输公司加入了该网络，那么这家运输公司想要在网络上分享的数据将立即被其他所有参与者访问，然后复制到其记录中。每当其中一个参与者进行更改，所有参与者都会验证新版本的记录。在这种情况下，Apple 可以跟踪从 Samsung 工厂到 Apple 制造中心的发货情况。
此外，如果将银行添加到网络中，则在数据满足条件时，可以自动触发向银行和交易后的每个参与者付款。由于这些数据由所有参与者进行安全验证，因此任何单一参与者都无法通过欺诈或意外的方式更改数据以满足数据中的条件触发。
加入促进全球行业转型的区块链创新者的行列。让我们把智能技术付诸实践。