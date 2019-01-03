区块链与数据库的主要区别在于中心化。虽然数据库中保存的所有记录都是集中式的，但区块链上的每个参与者都拥有所有记录和所有更改的安全副本，因此每个用户都可以查看数据的来源。出现不一致的情况时，神奇之处就会显现 — 由于每个参与者都保留了一份记录副本，区块链技术将立即识别并纠正任何不可靠的信息。即使第三方恶意更改时间导致自己迟到，您朋友的手表也会立即自动校正夏令时，时间也会立即与所有参与者核对并进行校正。

当数据能够根据编码的业务逻辑（智能合约）和共识自动识别和纠正自身时，参与者自然而然地就能信任它。两家企业合作时，它们几乎从不共享同一个数据库和同一个记录集，因为数据库是由数据库管理员 (DBA) 维护和更新的。该 DBA 由其中一家公司支付报酬，因此与一家公司的成功有利害关系，但不一定与另一家公司有利害关系。如果他们想做出有利于自己公司的改变，另一家公司永远不会知道。另外，从更邪恶的角度来看，如果竞争对手决定买通 DBA，他们就可以对数据库进行任何更改，而任何一方都不会知道。

区块链技术融入数据处理流程，即可消除单点故障（在本例中是 DBA），并确保如果其中一个参与者进行了更改，其他参与者会立即进行纠正。数据自行更正后，不可更改的更改记录还将显示是哪位参与者试图进行的更改。有了数据流程的安全保障，企业不仅可以信任与之合作的公司之间共享的数据，甚至还可以信任竞争对手共享的数据。例如，如果 Samsung 和 Apple 互相共享技术，则 Samsung 可以相信 Apple 已经为该技术支付了费用，而 Apple 可以相信 Samsung 已经交付了技术。