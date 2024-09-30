成功的企业主知道，当意外事件导致正常运营关闭时，制定计划是多么重要。现代企业面临多种类型的灾难，包括流行病、网络攻击、大规模停电和自然灾害。去年，全球公司在网络安全和安全解决方案上花费了近 2190 亿美元，比上一年增长了 12%（源自 International Data Corporation (IDC) 报告）。
领导者知道他们需要做好准备，但需要考虑的解决方案和场景数量可能非常多。在本文中，我们将探讨一些常见威胁以及灾难恢复计划 (DRP) 和解决方案如何优化应对能力。
首先介绍一些常用术语：
灾难可能会给企业带来各种各样的问题。从断开对关键物理资产的访问的洪水到危及数据保护或 IT 基础设施的网络攻击，灾难恢复计划有助于在任何威胁下确保业务连续性。以下是投资灾难恢复解决方案的公司可获得的一些最常见好处：
如果相关组织因意外事件而面临中断，企业灾难恢复策略将发挥关键作用。以下是一个广泛使用的五步流程，可帮助相关组织做好准备应对各种威胁：
根据企业的规模、行业和灾难恢复的优先级，有许多不同的计划需要考虑。执行业务影响分析 (BIA) 和风险分析 (RA) 后，企业可能会认为需要为不同的资产（例如仓库、数据中心、关键设备或其他）制定不同的灾难恢复计划。
无论需要保护什么，良好的 DRP 的总体目标都应该是尽可能快速、安全地恢复正常的业务流程。以下是五个企业灾难恢复用例，有助于更好地了解选择合适解决方案和制定有效计划的重要性。
洪水、火灾和地震等自然灾害可能会威胁人类生命以及宝贵的建筑物、设备和软件。想象一下，到达工作地点时发现世界另一端的飓风已经将存放公司最贵重设备的仓库夷为平地。据《福布斯》报道，40% 的中小型企业 (SMB) 在自然灾害后永久关闭。强大的灾难恢复计划 (DRP) 可帮助公司应对各种自然灾害，确保最关键的基础设施（包括员工）安全无虞。
自然灾害恢复计划越来越受欢迎的一种做法是异地冗余。这种方法将重要的公司资产转移到异地，甚至分布在多个地点，有助于降低同一计划外事件影响多个地点的几率。
由于其引人注目且代价高昂的性质，网络攻击是企业可能面临的最具破坏性和代价最高的中断之一。为了从网络攻击中恢复，企业通常会求助于灾难恢复即服务 (DRaaS) 提供商。采用 DRaaS 方案来制定 DRP 的公司实质上是将其 DRP 外包给服务提供商。DRaaS 提供商托管并管理恢复所需的基础设施，然后制定和管理响应计划，确保在遭受攻击后迅速恢复关键业务运营。
根据 Global Market Insights (GMI) 的最新报告（ibm.com 外部链接），DRaaS 的市场规模在 2022 年为 115 亿美元，预计在 2023 年增长 22%。DRaaS 提供商可以帮助公司解决由网络攻击造成的各种问题，包括恢复对受影响系统的访问、减少停机时间、恢复投资者的信心以及确保受到严格监管行业的合规性。
为了减轻云供应商或本地服务器供应商服务中断所造成的损害，许多企业采用故障转移/故障恢复流程。根据灾难恢复计划 (DRP)，在云、多云或本地服务器发生故障时，运行故障转移/故障恢复的系统将立即切换到备用环境。在此环境下，业务运营正常进行，可无限期地继续运行云服务。在某些情况下，用户甚至不知道使用的是备用环境，而不是常规的云计算环境。在主服务器恢复正常运行后，便会切换回来，并关闭辅助服务器。这种无缝转换有助于防止数据丢失，并确保重要服务不受中断影响始终保持正常运行。
除了网络攻击外，网络故障还可能导致数百万美元的停机，并给公司带来破坏性的新闻周期。制定完善的网络恢复计划有助于企业从各种关键业务中断中恢复过来，包括互联网接入、蜂窝通信、局域网 (LAN) 和广域网 (WAN)。
由于如此多的企业依赖网络服务进行核心业务运营，因此，网络恢复计划和解决方案必须清楚地记录恢复服务所需的程序和责任。与网络攻击 DRP 一样，网络故障 DRP 越来越多地被外包给拥有专门资源和专业知识的 DRaaS 提供商。
数据中心瘫痪会给企业带来各种问题。数据存储的一些常见威胁包括断电、人员过度劳累，这些可能导致人为错误且难以遵守合规性要求。数据中心灾难恢复计划着重于设施的安全性以及员工在发生意外事件后恢复正常工作的能力。
数据中心 DRP 评估风险并分析关键组件，例如物理环境、连接、电源和安全性。由于数据中心面临着各种潜在威胁，其 DRP 涵盖的范围往往比其他设施更广泛。
在当今快速发展、竞争激烈的商业环境中，即使是一次微小中断也可能颠覆一家企业。对可扩展、功能强大且经济实惠的备份和恢复解决方案的需求从未如此之大。Veeam on IBM Cloud 为企业的整个混合云提供可预测的备份和快速恢复，让企业能够更轻松地将本地工作负载和备份迁移到云端来进行灾难恢复。
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