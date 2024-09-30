根据企业的规模、行业和灾难恢复的优先级，有许多不同的计划需要考虑。执行业务影响分析 (BIA) 和风险分析 (RA) 后，企业可能会认为需要为不同的资产（例如仓库、数据中心、关键设备或其他）制定不同的灾难恢复计划。

无论需要保护什么，良好的 DRP 的总体目标都应该是尽可能快速、安全地恢复正常的业务流程。以下是五个企业灾难恢复用例，有助于更好地了解选择合适解决方案和制定有效计划的重要性。

自然灾害（洪水、地震、火灾等）

洪水、火灾和地震等自然灾害可能会威胁人类生命以及宝贵的建筑物、设备和软件。想象一下，到达工作地点时发现世界另一端的飓风已经将存放公司最贵重设备的仓库夷为平地。据《福布斯》报道，40% 的中小型企业 (SMB) 在自然灾害后永久关闭。强大的灾难恢复计划 (DRP) 可帮助公司应对各种自然灾害，确保最关键的基础设施（包括员工）安全无虞。

自然灾害恢复计划越来越受欢迎的一种做法是异地冗余。这种方法将重要的公司资产转移到异地，甚至分布在多个地点，有助于降低同一计划外事件影响多个地点的几率。

网络攻击

由于其引人注目且代价高昂的性质，网络攻击是企业可能面临的最具破坏性和代价最高的中断之一。为了从网络攻击中恢复，企业通常会求助于灾难恢复即服务 (DRaaS) 提供商。采用 DRaaS 方案来制定 DRP 的公司实质上是将其 DRP 外包给服务提供商。DRaaS 提供商托管并管理恢复所需的基础设施，然后制定和管理响应计划，确保在遭受攻击后迅速恢复关键业务运营。

根据 Global Market Insights (GMI) 的最新报告（ibm.com 外部链接），DRaaS 的市场规模在 2022 年为 115 亿美元，预计在 2023 年增长 22%。DRaaS 提供商可以帮助公司解决由网络攻击造成的各种问题，包括恢复对受影响系统的访问、减少停机时间、恢复投资者的信心以及确保受到严格监管行业的合规性。

云或本地服务器故障

为了减轻云供应商或本地服务器供应商服务中断所造成的损害，许多企业采用故障转移/故障恢复流程。根据灾难恢复计划 (DRP)，在云、多云或本地服务器发生故障时，运行故障转移/故障恢复的系统将立即切换到备用环境。在此环境下，业务运营正常进行，可无限期地继续运行云服务。在某些情况下，用户甚至不知道使用的是备用环境，而不是常规的云计算环境。在主服务器恢复正常运行后，便会切换回来，并关闭辅助服务器。这种无缝转换有助于防止数据丢失，并确保重要服务不受中断影响始终保持正常运行。

网络连接故障

除了网络攻击外，网络故障还可能导致数百万美元的停机，并给公司带来破坏性的新闻周期。制定完善的网络恢复计划有助于企业从各种关键业务中断中恢复过来，包括互联网接入、蜂窝通信、局域网 (LAN) 和广域网 (WAN)。

由于如此多的企业依赖网络服务进行核心业务运营，因此，网络恢复计划和解决方案必须清楚地记录恢复服务所需的程序和责任。与网络攻击 DRP 一样，网络故障 DRP 越来越多地被外包给拥有专门资源和专业知识的 DRaaS 提供商。

数据中心崩溃

数据中心瘫痪会给企业带来各种问题。数据存储的一些常见威胁包括断电、人员过度劳累，这些可能导致人为错误且难以遵守合规性要求。数据中心灾难恢复计划着重于设施的安全性以及员工在发生意外事件后恢复正常工作的能力。

数据中心 DRP 评估风险并分析关键组件，例如物理环境、连接、电源和安全性。由于数据中心面临着各种潜在威胁，其 DRP 涵盖的范围往往比其他设施更广泛。