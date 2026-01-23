AI 智能体是由人工智能驱动的系统，通过使用可用工具设计工作流来自主执行任务。虽然更简单的基于规则的机器人可以响应脚本化提示，但现代智能体具有更广泛的功能，它们可以在多个系统和 AI 平台上进行推理、规划和行动。

传统的电子商务体验需要人一步步手动搜索产品、比较产品、阅读评论并完成结账，而智能体式商务将大部分工作转移给 AI 智能体。在传统购物流程中，消费者需要在不同标签页和商家之间来回切换，对比选购商品，并在结账时手动填写个人信息。

借助智能体商务，AI 驱动的购物助手主动收集需求，实时扫描多个商家，根据用户偏好和限制评估产品，并代表用户进行购买或推荐。这简化了购物流程。

智能体商务并不局限于在线购物。它适用于广泛的商业场景，包括旅行票务、订阅与数字服务，以及实体零售整合等。