可编程的未来：生成式计算如何重塑软件

这个想法并非突然诞生。它在深夜的 Slack 线程和走廊谈话中逐渐浮现，是对机器推理方式的一次悄然反思。在提示的混沌和自动化的愿景之间，一个新的概念逐渐形成。它不仅可能重新定义人工智能，还可能重新定义软件本身。
前提很大胆：如果我们不再将大语言模型当作神秘的聊天机器人，而是将其视为可编程的基础设施会怎么样？IBM 将这门新兴学科称为生成式计算，这是其研究人员开发的术语和框架，用于定义处理 AI 模型的新方法。它关乎重新设计 AI 模型集成到系统中的方式，不再像不可预测的神谕，而是作为受控的模块化软件组件。如果成功，这可能标志着 AI 开发、软件设计和企业科技的转折点。
IBM Research 总监 David Cox 在接受 IBM Think 采访时表示，他创造生成式计算这个术语是为了描述他所看到的 AI 发展中正在发生的转变。它既不是品牌，也不是产品。它是一种转变，一种将大型语言模型视为可编程元素而非聪明聊天伙伴的运动。忘掉那些“魔术”吧。这是软件工程。
“这并不是说 LLM 正在取代编程，”他说，“而是它们正在成为一种新的编程原语。”
如今，与大语言模型的交互常常像是召唤变幻莫测的神谕。只要稍微改变提示中的句子，输出就会偏离正轨。写一篇类似文章长度的提示，然后希望、祈祷、劝诱。它的艺术性与占星术如出一辙，难以捉摸、具有解释性，偶尔也很深刻。但对于银行、医院和政府来说，神秘主义无法规模化。
IBM Research 首席科学家 Ruchir Puri 在接受 IBM Think 采访时表示：“输入一些内容时，不同的措辞方式会得到不同的答案，”“这就像早期的搜索一样。我们仍处于一个逗号就能改变输出结果的时代。不能以这种方式经营企业。”
Puri 认为，企业不仅受困于幻觉，还要应对模型处理边缘情况时缺乏可靠性的问题。“我们经常谈论幻觉，”他说，“但更深层次的问题是，这些模型并不保证遵循指令。”在提示中更改一个单词，就不知道会看到什么结果。”他认为，这正是工程学的对立面。
需要明确的是，没有人否定现代模型的力量。Cox 说，问题在于我们使用它们的方式。“提示工程不是工程。而是摆弄。我们需要一个系统，在这个系统中，我们不必希望模型按我们的意思行事，我们可以通过编程让它达到我们的目的。”
生成式计算背后的前提很简单：将模型视为一个函数。开发人员不会将指令埋藏在冗长的文章中，而是使用运行时——一个编排层，将提示拆分成原子部分，对它们进行路由，检查条件并重写失败的情况。逻辑不仅是隐含的，还是被强制执行的。控制变得明确。结构得以回归。
“想想互联网，”Cox说，“你不会将原始数据通过电线直接发送出去，然后指望它能出现。”你需要协议、重试和路由。这就是我们要为 AI 添加的内容。”在实践中，这意味着构建分层系统，将复杂任务拆解成更小、更易于管理的指令，并在继续执行之前逐一验证。“你可能需要向模型提供二十个重点突出的简短提示，而不是一个冗长而复杂的提示，”Puri 说，“但现在你可以记录每一个提示。可以重试，可以构建备用方案，这正是企业所需要的。”
这种结构也为测试和验证打开了大门，而这两项是生成式 AI 中长期缺失的原则。Cox 说：“你可以像编写代码一样编写关于 LLM 行为的断言。”“如果没有获得所需的行为，可以要求模型重试，或路由到不同的子程序。”
当这一理念应用到安全领域时，就变得尤为有力。Puri 说，他经常听到 CTO 们表示看好 AI 智能体的潜力，但又对其不可预测性感到担忧。“他们害怕让其自主完成任何事情。如果出现幻觉怎么办？如果发送错误信息或批准错误交易怎么办？”
为此，生成式计算引入了幻觉检测、上下文验证和合规感知处理等工具。Cox 说：“借助我们的运行时，你可以插入一个监护模型，用于检查主模型的输出。”如果有可疑之处，它可以进行标记或要求重试。”
这种分层机制带来了当今提示工程无法提供的可复现性和置信度。开发者可以将传统代码与 LLM 响应结合，将输出嵌入到更大的系统中，同时不失去控制权。
“它不是聊天机器人，”Cox 说，“它是软件堆栈的一部分。测试方法和其他模块一样。”
Cox 说，当前时刻可类比计算机史上的早期阶段。1980 年代，模型-视图-控制器 (MVC) 等软件设计模式的引入，让开发人员能够将逻辑与界面分离，为构建应用程序奠定了模块化、可重用的基础。他认为，生成式计算代表了一个类似的转折点。
“我们要找到模式，”他说，“就像 MVC 在用户界面开发中变得无处不在一样，我们将看到用于编排 LLM 的框架。这是软件堆栈新层次的开端。”
这种结构愿景是生成式计算运动的基础。开发者不再试图理解大语言模型中的每个神经元，而是构建与企业约束相符的防护措施。“我们建立了问责制。”Puri 说。
Cox 指出，透明度并不一定意味着简易性。“汽车的发动机很复杂，”他说，“但它建在安全外壳内。出现故障时，有相应的处理程序。这就是我们对 AI 的期望。不是神秘，而是工程。”
从技术角度来说，这意味着揭示模型决策的中间步骤。生成式计算中使用的运行时可以在每一步生成日志、附加元数据并执行验证。
“解释是一种功能，”Cox 说，“而不是事后添加。”
IBM 的 Granite 模型已经过调整，可以支持这种模块化编排。它们经过优化，可以进行快速、内存高效的推理，能够用多个小型查询代替一个大型提示。这使得它们非常适合运行时驱动的方法。
Puri 表示：“可以将它们视为构建块。不同于试图一次完成所有任务，我们会针对特定的子任务多次调用。这样更快、更经济、更可靠。”
优势不仅在于技术方面，还在于组织方面。在一个试点项目中，一家企业客户使用生成式计算来构建文档分类管道。他们不再依赖单一提示来总结法律简报，而是将任务分为九个阶段：分类、细分、提取、验证、风险评估、摘要、格式化、审查和批准。
“每个阶段都独立进行并受到监控，”Cox 说，“如果某个环节出了问题，可以重试或纠正。仅靠单一提示是无法做到的。”
Puri 相信这种结构将成为常态。他说：“我们将不再视 LLM 为端到端的魔法，而是开始将其看作基础设施。”“这不是为了取代开发人员。而是为他们提供新工具。”
Cox 指出，其中一种工具是 LLM intrinsic，这是一个新概念，将特殊模型功能直接暴露给运行时，从而实现更深层次的整合和实时适配。他说：“你可以连接一个适配器来改变模型的行为方式。”“由此可以改变语气、降低风险，甚至在运行中检测幻觉。”
这些进步可能会改变软件的编写方式。Cox 设想的 IDE 包括适用于 LLM 的运行时编排模板、用于验证提示的单元测试以及跟踪模型行为的版本控制系统。
“软件工程师必须学习新技能，”他说，“但基本要素仍然存在：输入、输出、正确性、可观测性。我们并非放弃软件工程。而是在对其进行升级。”
研究人员预计，生成式计算将超越其当前的利基用例。随着该领域的成熟，将涌现出新的抽象层次、新的标准和新的工作角色。
他稍作停顿。“我们花了十年时间研究如何让这些系统变得智能，”他说，“现在我们必须教它们如何规范行事。”
