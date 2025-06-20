可编程的未来：生成式计算如何重塑软件

这个想法并非突然诞生。它在深夜的 Slack 线程和走廊谈话中逐渐浮现，是对机器推理方式的一次悄然反思。在提示的混沌和自动化的愿景之间，一个新的概念逐渐形成。它不仅可能重新定义人工智能，还可能重新定义软件本身。

前提很大胆：如果我们不再将大语言模型当作神秘的聊天机器人，而是将其视为可编程的基础设施会怎么样？IBM 将这门新兴学科称为生成式计算，这是其研究人员开发的术语和框架，用于定义处理 AI 模型的新方法。它关乎重新设计 AI 模型集成到系统中的方式，不再像不可预测的神谕，而是作为受控的模块化软件组件。如果成功，这可能标志着 AI 开发、软件设计和企业科技的转折点。

IBM Research 总监 David Cox 在接受 IBM Think 采访时表示，他创造生成式计算这个术语是为了描述他所看到的 AI 发展中正在发生的转变。它既不是品牌，也不是产品。它是一种转变，一种将大型语言模型视为可编程元素而非聪明聊天伙伴的运动。忘掉那些“魔术”吧。这是软件工程。

“这并不是说 LLM 正在取代编程，”他说，“而是它们正在成为一种新的编程原语。”

如今，与大语言模型的交互常常像是召唤变幻莫测的神谕。只要稍微改变提示中的句子，输出就会偏离正轨。写一篇类似文章长度的提示，然后希望、祈祷、劝诱。它的艺术性与占星术如出一辙，难以捉摸、具有解释性，偶尔也很深刻。但对于银行、医院和政府来说，神秘主义无法规模化。

IBM Research 首席科学家 Ruchir Puri 在接受 IBM Think 采访时表示：“输入一些内容时，不同的措辞方式会得到不同的答案，”“这就像早期的搜索一样。我们仍处于一个逗号就能改变输出结果的时代。不能以这种方式经营企业。”

Puri 认为，企业不仅受困于幻觉，还要应对模型处理边缘情况时缺乏可靠性的问题。“我们经常谈论幻觉，”他说，“但更深层次的问题是，这些模型并不保证遵循指令。”在提示中更改一个单词，就不知道会看到什么结果。”他认为，这正是工程学的对立面。