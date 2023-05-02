近期，部分科技行业领袖联名呼吁暂停训练更强大的 AI 系统，为期六个月，以便制定新的伦理标准。尽管这封公开信的初衷与动机无疑是良好的，但它忽略了一个核心要点：如今这些系统仍处于我们的掌控之中，解决方案亦是如此。

通过负责任的模型训练，在 AI 全流程中嵌入“设计即伦理”的理念，并依托多方利益相关者围绕 AI 开展协作，完全能够让这些系统变得更完善，而非更具风险。AI 是一项不断发展的科技。因此，无论是当前已投入使用的系统，还是未来即将上线的系统，模型训练都必须成为负责任 AI 构建流程的核心环节。我们无需通过暂停技术发展来推进负责任的 AI 实践。

如今正是时候，严肃对待我们所有人必须持续采纳并不断完善的 AI 伦理标准与管控框架。几年前，IBM 成立了业界首个 AI 伦理委员会，同时制定了全公司的 AI 伦理框架。通过从我们的行业地位来评估当前和未来的技术环境，以及通过优先考虑与他人合作的多利益相关者方法，我们不断努力加强和改进这一框架。

我们的董事会构建了负责任的集中式治理架构，该架构制定明确的政策准则，并在 AI 全生命周期中推动责任落实，同时保持灵活敏捷的特性以适配 IBM 的业务需求。这一举措至关重要 —— 无论是传统 AI 系统还是更先进的 AI 系统，我们始终坚持这一治理原则。原因再明确不过：我们不能只聚焦于未来 AI 系统的潜在风险，而忽视当下已投入使用的系统所面临的现实挑战。价值对齐与人工智能伦理建设必须即刻行动，且需随着 AI 技术的迭代持续演进优化。

除了合作和监督之外，构建这些系统的技术方法从一开始就应该考虑伦理问题。例如，对 AI 的担忧通常源于对“黑匣”内部情况缺乏了解。正因如此，IBM 研发了一套人工智能治理平台，该平台可监控模型的公平性与偏差情况，追溯所用数据的来源，并最终实现更透明、可解释且可靠的 AI 管理流程。此外，IBM 的企业 AI 战略以在整个 AI 生命周期流程中嵌入信任的方法为中心。这始于模型构建阶段，延伸至系统训练所依赖的数据层面，最终覆盖这些模型在特定业务应用领域（而非开放领域）的落地应用全流程。