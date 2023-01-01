IBM Storage flashsystem阵列具有内联数据损坏检测代码，该代码使用机器学习来帮助识别可能表明威胁的异常情况。 这样就能在破坏蔓延之前锁定系统。

IBM Storage Defender使用复制数据和Virtual Machines (VM) 的相对可信度的人工智能驱动指数来加速攻击后的恢复，并使用 IBM Research® 开发的新检测方法。

数据弹性是整个 IBM Storage 产品组合的核心，从横向扩展和纵向扩展硬件系统到软件定义的存储空间、大型机存储空间和磁带。