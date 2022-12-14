AI 和大数据存储解决方案

面向 AI 和大数据的 IBM® Storage 解决方案可加速数据科学进程、实现应用开发现代化、简化 DevOps，并优化大量视频、图像或其他对象数据类型。 我们的全球数据平台可从边缘到核心再到云统一存储，这样您就可以更快地访问更多数据，从而为颠覆性的 AI 计划提供动力。
当您突然间无法再容忍任何错误时，请了解如何打造出色的高性能数据平台。
容器原生型存储现在与从边缘到核心再到云的高性能企业存储集成。
我们的全球数据平台打破了孤岛局面和当前的数据限制，支持更快获取人工智能洞察，并实现数据基础架构现代化，以优化业务成果。
通过适用于高性能 IBM Spectrum Scale 混合云和人工智能存储解决方案的可扩展构建块解决人工智能挑战。
借助高性能的全球数据平台，通过多个数据接口连接多个数据源，更快地访问更多数据，并更快实现业务成果。
使用一体化云原生存储，在整个企业中从边缘到核心再到云构建、管理、部署和运行容器化应用。
借助具有企业功能的全球数据平台，扩展您的大数据分析并访问更多数据，从而更快获得成果。
利用 IBM Cloud Object Storage for Splunk (SmartStore) 优化现有 Splunk 部署，从而降低成本并最大限度地减少本地存储空间的数据量，同时保持快速索引和搜索功能。
通过将 IBM Spectrum® Discover 中的企业文件和对象数据与 IBM Watson® Knowledge Catalog 的一键式集成整合在一起，创建智慧的数据。 将分析和洞察与其他关键企业数据结合起来。
作为一家制造业企业，视源电子注重数据安全和业务连续性。视源电子携手 IBM 基于混合云打造现代化数据湖，实现了更加安全、稳健的底层数据的支撑平台。
冠科生物利用 IBM Spectrum Scale 解决方案，满足高速的数据增长，让科学家放心、高效地使用存储于任何地方的任意数据，同时降低了数据管理和归档成本。
IBM 业务合作伙伴月新生科将 IBM 高性能存储解决方案引入复旦大学冷冻电镜项目中，满足高性能、存储池整合、横向扩展、智能化运维等需求。
优化基础架构，利用更快、更灵活的数据存储和简化的 AI 管理，来开发自动驾驶解决方案。
借助 IBM Spectrum Scale 和 OpenPOWER，引入了高性能、高可用的基础平台，加速 AI，赋能科研 。
了解一所大学如何控制存储资源，满足不断增加的研究设施的需求。