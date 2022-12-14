AI 和大数据存储解决方案

为您的 AI 和大数据项目提供支持的全球数据平台
HCI 解决方案简介 阅读面向 AI 的存储电子书
描绘数据和人工智能存储的线形图
在整个组织中融入 AI 和大数据解决方案

面向 AI 和大数据的 IBM® Storage 解决方案可加速数据科学进程、实现应用开发现代化、简化 DevOps，并优化大量视频、图像或其他对象数据类型。 我们的全球数据平台可从边缘到核心再到云统一存储，这样您就可以更快地访问更多数据，从而为颠覆性的 AI 计划提供动力。
为何选择 IBM 进行人工智能和大数据存储 通过 IBM 人工智能和大数据存储解决方案获得无缝且高性能的人工智能集成和统一的单一事实来源。
无缝人工智能

当您突然间无法再容忍任何错误时，请了解如何打造出色的高性能数据平台。

 了解急救型人工智能如何使用无缝数据管理 (02:00)
高性能集成存储

容器原生型存储现在与从边缘到核心再到云的高性能企业存储集成。

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统一的单一事实来源

我们的全球数据平台打破了孤岛局面和当前的数据限制，支持更快获取人工智能洞察，并实现数据基础架构现代化，以优化业务成果。

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实现信息架构现代化 使用 IBM 存储解决方案构建人工智能信息架构。 用于人工智能和大数据的可扩展存储

通过适用于高性能 IBM Spectrum Scale 混合云和人工智能存储解决方案的可扩展构建块解决人工智能挑战。

 探索 IBM Elastic Storage System 用于人工智能和 NVIDIA 的存储

借助高性能的全球数据平台，通过多个数据接口连接多个数据源，更快地访问更多数据，并更快实现业务成果。

 探索 IBM Storage for NVIDIA 阅读使用 NVIDIA 参考架构的 IBM Spectrum Scale (24,9 MB) 容器原生存储解决方案

使用一体化云原生存储，在整个企业中从边缘到核心再到云构建、管理、部署和运行容器化应用。

 探索 IBM Spectrum Fusion HCI 查看解决方案简介 IBM Spectrum Scale for Cloudera

借助具有企业功能的全球数据平台，扩展您的大数据分析并访问更多数据，从而更快获得成果。

 IBM Spectrum Scale 一探究竟 IBM Cloud Object Storage for Splunk

利用 IBM Cloud Object Storage for Splunk (SmartStore) 优化现有 Splunk 部署，从而降低成本并最大限度地减少本地存储空间的数据量，同时保持快速索引和搜索功能。

 探索 IBM Cloud Object Storage 探索演示 集成企业文件和对象数据

通过将 IBM Spectrum® Discover 中的企业文件和对象数据与 IBM Watson® Knowledge Catalog 的一键式集成整合在一起，创建智慧的数据。 将分析和洞察与其他关键企业数据结合起来。

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人工智能与大数据存储成功案例 IBM 在人工智能和大数据存储解决方案领域处于行业领先地位，但口说无凭。 查看以下成功案例。
High angle view of a futuristic circuit board. Created exclusively for iStockphoto.
视源电子

作为一家制造业企业，视源电子注重数据安全和业务连续性。视源电子携手 IBM 基于混合云打造现代化数据湖，实现了更加安全、稳健的底层数据的支撑平台。

 阅读成功案例
Students with digital tablets watching instructor on monitor
冠科生物

冠科生物利用 IBM Spectrum Scale 解决方案，满足高速的数据增长，让科学家放心、高效地使用存储于任何地方的任意数据，同时降低了数据管理和归档成本。

 阅读成功案例
Female scientist working with scanning electron microscope
复旦大学冷冻电镜

IBM 业务合作伙伴月新生科将 IBM 高性能存储解决方案引入复旦大学冷冻电镜项目中，满足高性能、存储池整合、横向扩展、智能化运维等需求。

 阅读成功案例
Young Woman Looking At Diary While Sitting In Self Driving Modern Car
德国大陆汽车

优化基础架构，利用更快、更灵活的数据存储和简化的 AI 管理，来开发自动驾驶解决方案。

 观看案例视频 (02:00)
College students are discussing at a lounge of research facilities
复旦大学

借助 IBM Spectrum Scale 和 OpenPOWER，引入了高性能、高可用的基础平台，加速 AI，赋能科研 。

 观看案例视频 (14:29)
Group of college students in the university amphitheatre, they are taking an exam. Two professors are monitoring the students.
伯明翰大学

了解一所大学如何控制存储资源，满足不断增加的研究设施的需求。

 阅读成功案例 (868 KB)
IDC 研究报告
IDC 研究表明，组织必须确保其基础架构能够满足 AI 计划所需的所有数据、处理和性能要求。 如果使用现有的存储基础架构而不进行现代化，那么失败的风险会大大增加。 IBM 面向数据与 AI 的存储使客户能够在混合云环境中大规模地无缝实施 AI 计划。
Gartner 魔力象限报告
IBM 被评为 2020 年 Gartner 分布式文件系统和对象存储魔力象限的领导者。
面向人工智能实现存储基础架构现代化
IDC 发现，尝试使用现有基础架构而不进行现代化改造的组织失败的可能性更高。
面向人工智能的超级计算可扩展性
了解高性能计算、人工智能和分析的苛刻环境所需的高度可扩展的数据解决方案。
更快的混合云路径
将您的 Kubernetes 平台提升到全新级别，并通过更快访问容器化人工智能工作负载以及对容器应用的全局数据访问，更快获得业务成果。
不仅仅是包含对象数据的存档
了解如何将全球协作与本地或云中的文件和 S3 对象存储结合使用并加速处理活动数据。
高性能对象 (S3)
通过用于文件和对象数据的高性能 S3 接口，为您的应用提供可选接口来连接所需数据。
与存储专家交谈

通过此处与人工智能和大数据存储专家会面，他们会指导您找到完成人工智能旅程所需的合适解决方案。