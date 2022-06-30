勒索软件防御解决方案

勒索软件攻击不但危险而且能够造成巨大经济损失，贵公司能否有效抵御这类攻击？
勒索软件感染会导致业务中断，造成巨大的经济损失，因为一旦感染，恢复正常运营的唯一解决办法就 是 向 网络犯罪分子 支付 赎金。 如何阻止勒索软件扰乱业务的持续性，并在遭遇攻击后快速恢复正常运营？
采用 零信任 方法，通过主动管理您的网络安全风险、识别漏洞并且将攻击造成的影响降到最低，达到检测和应对勒索软件威胁的目的。
通过嵌入式人工智能、分析和深度学习提供主动防护；通过机器学习获取更高的侦测准确性，通过自动化和分析获得更快的响应速度。
使用不可篡改的备份和自动创建的孤立副本可以帮助贵公司在遭受攻击后更快速恢复正常运营，为您架设起一道额外的防线。
接入基于云的威胁情报平台 X-Force Exchange；在这里，75 万活跃用户与伙伴们协同制定响应计划、增强数据保护解决方案。
借助智能的安全分析，获得应对严重威胁所需的切实可行的实时洞察情报，从而加快意外事件分析和补救措施的执行速度。
借助闪存存储解决方案，避免由恶意软件或勒索软件攻击造成的数据损坏，帮助防止数据丢失，提高业务连续性，并降低基础架构成本。
将安全风险管理整合到整体业务战略中，借助财务指标量化相关的安全风险，帮助高管做出更明智的决策。
零信任方法旨在确保每位用户、每台设备和每次连接都会获得安全保障，认真抵御每一次攻击。 通过制定一个一体化、多学科的零信任策略，加速发展企业的零信任之旅。