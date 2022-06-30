勒索软件防御解决方案

勒索软件攻击不但危险而且能够造成巨大经济损失，贵公司能否有效抵御这类攻击？
了解如何预防和应对网络攻击 获得威胁情报报告
海洋钻探给养船正在牵引石油钻机，准备将其运输至油田平台以开展石油天然气业务。
构建从勒索软件攻击中 恢复力以及弹性

勒索软件感染会导致业务中断，造成巨大的经济损失，因为一旦感染，恢复正常运营的唯一解决办法就 是 向 网络犯罪分子 支付 赎金。 如何阻止勒索软件扰乱业务的持续性，并在遭遇攻击后快速恢复正常运营？

采用 零信任 方法，通过主动管理您的网络安全风险、识别漏洞并且将攻击造成的影响降到最低，达到检测和应对勒索软件威胁的目的。
借助零信任方法，降低业务中断和防范勒索软件攻击的风险 (180 KB)
为何需要 IBM 来保护您的数据，抵御来自各种危险勒索软件的侵扰？   IBM 借助来自 800TB 的威胁活动数据、超过 1,700 万次垃圾邮件和钓鱼攻击的信息以及来自包含 2.7 亿个端点的网络近 100 万个恶意 IP 地址的声誉数据的洞察，从容防范、消除现代勒索软件的威胁。
利用人工智能主动检测威胁 

通过嵌入式人工智能、分析和深度学习提供主动防护；通过机器学习获取更高的侦测准确性，通过自动化和分析获得更快的响应速度。

 阅读报告，了解如何运用人工智能安全解决方案 (801 KB)
业务更快恢复正常

使用不可篡改的备份和自动创建的孤立副本可以帮助贵公司在遭受攻击后更快速恢复正常运营，为您架设起一道额外的防线。​

阅读报告，了解如何预防和应对网络攻击
开放式安全生态系统

接入基于云的威胁情报平台 X-Force Exchange；在这里，75 万活跃用户与伙伴们协同制定响应计划、增强数据保护解决方案。  

 阅读有关 IBM Security X-Force 的信息
保护您的数据免受危险的勒索软件威胁 抵御勒索软件威胁需要遵循以下三个关键步骤： 检测、响应和恢复。​ IBM Security™ 产品和专家可以帮助您检查数据安全深度分析的结果，集成安全工具以深入洞察威胁并且为您的团队准备应对方案和手册。
威胁检测与响应  

借助智能的安全分析，获得应对严重威胁所需的切实可行的实时洞察情报，从而加快意外事件分析和补救措施的执行速度。 

 探索 IBM Security QRadar XDR
备份和恢复

借助闪存存储解决方案，避免由恶意软件或勒索软件攻击造成的数据损坏，帮助防止数据丢失，提高业务连续性，并降低基础架构成本。

 探索闪存解决方案
勒索软件防御服务 在网络安全咨询、云和安全管理服务方面的全球行业领先者的帮助下，推动业务转型，有效管控风险。   风险管理服务

将安全风险管理整合到整体业务战略中，借助财务指标量化相关的安全风险，帮助高管做出更明智的决策。  

 探索风险管理服务 采用零信任方法

零信任方法旨在确保每位用户、每台设备和每次连接都会获得安全保障，认真抵御每一次攻击。 通过制定一个一体化、多学科的零信任策略，加速发展企业的零信任之旅。  

 探索零信任加速服务
Urban sprawl fills the foreground leading back to the skyscrapers of Los Angeles skyline with cloudscape behind, California
洛杉矶如何依靠威胁情报增强城市防御力

了解洛杉矶市、洛杉矶网络实验室和 IBM 如何联手合作，响应市民的期望，为弱势本地企业提供威胁情报。

 阅读报告，了解更安全的民众如何建设更强大的社区
勒索软件防御资源
Man Working in Home Office
什么是勒索软件？
增进对勒索软件攻击的理解，了解它们以什么方式“劫持”您的数据。
Cyber Attack team are working concentrated in her home office
什么是网络攻击？
探索发生网络攻击的原因、幕后策划方、以及一旦攻击得逞会如何破坏企业或机构的操作系统和数据。
Flat Illustration of gradient color dots forming a abstract map
2021 年数据泄露成本报告
了解如何降低风险，获取数据泄密给不同国家和行业造成损害的基准成本信息。 ​
2021 年网络安全弹性组织研究
更深入了解勒索软件造成的影响，获取能够帮助企业或机构提高网络安全弹性的建议。
Aerial view of earth lights at night and part of the ocean
IBMX-Force 威胁情报指数
勒索软件是黑客使用恶意软件劫持敏感数据对事主实施勒索的手段。根据 X-Force 威胁情报报告，勒索软件已成为最主要的威胁，占据网络攻击总数的 21%。
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网络安全改善之路  
当今的复杂型组织存在很多可导致其遭受网络威胁的潜在接入点。 了解如何准备、检测和响应在企业运营过程中遭遇的任何网络事件。
为您的企业寻找合适的解决方案

无论是接受安全专家指导还是自行探索，您都可从这里找到防御勒索软件的合适解决方案。  
更多有关勒索软件和网络攻击的信息 了解 IBM QRadar SIEM 探索闪存解决方案 探索风险管理服务 探索零信任服务 接受网络安全弹性的评估