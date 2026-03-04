以 AI 为核心，借助策略驱动的自动化、安全左移与实时可观测性，更快部署安全合规的代码。
通过自动化实时检查、洞察分析与校验，将安全、合规、漏洞及风险暴露管理嵌入 DevOps 开发运维流程的每一环，从基础设施配置到运行时全覆盖。
依托代码级风险检测、经校验的基础设施定义、自动化策略执行、持续可观测性与可控修复，安全将成为固有要求，而非事后补救。
利用 AI 赋能的优先级排序，帮助团队聚焦可能破坏生产环境或阻碍版本发布的高危漏洞与问题，不必再将精力耗费在低价值警报上。
安全与策略检查直接嵌入代码、基础设施即代码及开发人员工作流，让团队在开发阶段即可发现问题，无需等到流程出现异常才寻求补救措施。
通过自动化测试、实时洞察分析与简化的安全流程减少返工与延误，助力团队更快交付安全的应用程序。
IT 团队常因缺乏上下文难以判定警报优先级，从而产生大量干扰信息，拖慢事件分类效率。应用程序信号的智能关联与基于影响程度的警报分级，可减少干扰信息，加速根本原因定位。
手动云端配置、环境偏移及模板不统一会增加运营、安全、合规与成本风险。因此，需搭建策略驱动的基础设施即代码 (IaC) 作为记录体系，落实策略即代码防护规则。同时，推行标准化管理，确保混合环境中所有变更均完成版本管控、校验并符合合规要求。
IBM 的 DevSecOps 解决方案将安全能力融入您 IT 架构的每一层