DevSecOps解决方案

以 AI 为核心，借助策略驱动的自动化、安全左移与实时可观测性，更快部署安全合规的代码。

实现安全左移

助力加速应用程序部署与交付的安全能力

通过自动化实时检查、洞察分析与校验，将安全、合规、漏洞及风险暴露管理嵌入 DevOps 开发运维流程的每一环，从基础设施配置到运行时全覆盖。
让安全成为默认配置

依托代码级风险检测、经校验的基础设施定义、自动化策略执行、持续可观测性与可控修复，安全将成为固有要求，而非事后补救。
借助 AI 驱动型智能实现风险优先级排序

利用 AI 赋能的优先级排序，帮助团队聚焦可能破坏生产环境或阻碍版本发布的高危漏洞与问题，不必再将精力耗费在低价值警报上。
在代码与基础设施中内置安全防护规则

安全与策略检查直接嵌入代码、基础设施即代码及开发人员工作流，让团队在开发阶段即可发现问题，无需等到流程出现异常才寻求补救措施。
加速安全代码交付

通过自动化测试、实时洞察分析与简化的安全流程减少返工与延误，助力团队更快交付安全的应用程序。

DevOps 开发运维流程中的安全挑战

漏洞发现滞后

漏洞往往在构建完成后才暴露，引发返工并延误交付。前置自动化检查可以及早发现漏洞、优先处理高危问题并简化修复流程，减少流程阻碍，防止风险代码流入后续环节。

CI/CD 配置繁琐且依赖手动操作

传统监控工具配置难度高、耗时长，需要丰富的编码与脚本编写经验。这类工具还容易因用户界面细微变化等问题而产生误报。

警报干扰与低效分类

IT 团队常因缺乏上下文难以判定警报优先级，从而产生大量干扰信息，拖慢事件分类效率。应用程序信号的智能关联与基于影响程度的警报分级，可减少干扰信息，加速根本原因定位。

基础设施变更杂乱且缺乏管控

手动云端配置、环境偏移及模板不统一会增加运营、安全、合规与成本风险。因此，需搭建策略驱动的基础设施即代码 (IaC) 作为记录体系，落实策略即代码防护规则。同时，推行标准化管理，确保混合环境中所有变更均完成版本管控、校验并符合合规要求。

补丁过载与易出错工作流程

企业需要同时管理数千项资产与持续更新，手动修补效率低、易出错，加之高风险、繁重文档与合规压力，难以实现及时补丁更新。

AI 赋能的 DevSecOps，让您摆脱工具泛滥

IBM Instana
依托实时洞察分析，在早期发现问题，加速 CI/CD 流程
IBM Concert
持续风险可视性和自动化修复
IBM Terraform
构建策略驱动型基础设施，实现安全的代码化扩展
探索其他资源
《安全左移指南》
您将了解主动式防护如何消除后期漏洞
《2026 年 DevOps 开发运维指南》
涵盖丰富 DevOps 开发运维主题，从 DevOps 生命周期的基础知识，到基础设施自动化、可观测性等内容一应俱全。
面向 DevOps 团队的全栈可观测性方案
最大限度减少盲点，全面强化安全防护
什么是开发运维安全？
一种开发理念：在软件开发生命周期 (SDLC) 的每个阶段均优先落实并执行安全流程。
可观测性的未来在于 AI
14% 的 DevOps 开发运维挑战源于安全问题
