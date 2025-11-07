IBM® Concert® 通过整合持续漏洞检测、AI 驱动的风险排序，以及在混合云和多云基础设施中的协同补丁部署，实现了端到端的补丁管理自动化。Concert 支持操作系统补丁部署，产品路线图中还规划了容器与语言环境补丁功能，以进一步扩大覆盖范围。

借助智能自动化替代手动补丁部署，Concert 可帮助企业将补丁部署速度提升高达 10 倍，缩短补丁部署中位时间，并降低运营成本。这种高效性不仅能让 IT 人员专注于更高价值的工作，还能增强整个 IT 环境的安全性。