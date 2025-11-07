检测、划分优先级、部署补丁。实现端到端自动化。
许多组织在补丁部署方面面临巨大的复杂性难题：既要管理数千项资产与源源不断的供应商更新，还需跨多个团队开展协作，包括应用程序负责人、开发人员、安全团队与运维团队。这种涉及多方参与、耗费大量资源的流程，不仅容易出现延误，且几乎无法通过手动方式进行管理。随着应用程序数量不断增加，补丁部署需求的规模呈指数级增长，手动方式愈发难以为继。
企业需兼顾数千项资产与持续的供应商更新，这使得手动补丁部署难以维系。
漏洞利用手段往往在数天内就会出现，而企业完成补丁部署却需数周甚至数月。
从准备、执行到文档记录，补丁部署流程在很大程度上依赖手动操作，出错风险极高。这既加重 IT 团队的负担，又大幅拖慢流程进度。
各类法规（PCI DSS、HIPAA、NIST 等）均要求及时部署补丁，但合规实践往往跟不上实际需求。
IBM® Concert® 通过整合持续漏洞检测、AI 驱动的风险排序，以及在混合云和多云基础设施中的协同补丁部署，实现了端到端的补丁管理自动化。Concert 支持操作系统补丁部署，产品路线图中还规划了容器与语言环境补丁功能，以进一步扩大覆盖范围。
借助智能自动化替代手动补丁部署，Concert 可帮助企业将补丁部署速度提升高达 10 倍，缩短补丁部署中位时间，并降低运营成本。这种高效性不仅能让 IT 人员专注于更高价值的工作，还能增强整个 IT 环境的安全性。
Concert 从多个来源（包括漏洞扫描器、IT 基础设施监控工具、应用程序清单与 CVE 数据库）整合应用程序数据，以自动构建应用程序拓扑结构。这将使团队全面掌握需部署补丁的位置、受影响的资产，以及每个漏洞的严重程度。
Concert 运用生成式 AI 权衡风险与业务背景，得出风险评分。所考虑的因素包括依赖关系映射、系统拓扑结构、服务重要性、维护窗口与企业优先级。Concert 的 AI 引擎没有采用“部署所有补丁”的通用做法，而是生成优化的补丁计划， 在速度、风险与系统运行时间之间实现平衡。
Concert 支持跨 Windows Server、Red Hat® 及其他 Linux 发行版的操作系统补丁部署。它可在 AWS 或其他环境中，借助 Ansible® Playbooks 等工具，在指定维护窗口内执行补丁推送，确保部署可靠、停机时间最短，且与业务日程保持一致。
展望未来，产品路线图中规划的功能将把 Concert 的补丁管理能力扩展至容器与现代语言环境，为不断发展的 IT 架构提供全面覆盖。
Concert 易于使用，设计初衷就是应对各种复杂程度的客户环境，不仅能实现补丁部署本身的自动化，还能自动化整个端到端的补丁管理流程。省去手动操作后，Concert 不仅减少了管理开销与人为错误，还缩短了补丁部署的总时间、降低了总成本。这让 IT 团队有精力专注于创新及其他更高价值的工作。
“我们一直在市场上寻找一款整合补丁管理的所有复杂环节，能可靠实现全流程自动化的独立解决方案。”
Peter Leukert 博士，Deutsche Telekom 德意志电信集团首席信息官
了解 Concert 如何推动业务发展。开启免费 30 天试用或预约专家咨询以了解更多信息。