业务挑战

许多组织在补丁部署方面面临巨大的复杂性难题：既要管理数千项资产与源源不断的供应商更新，还需跨多个团队开展协作，包括应用程序负责人、开发人员、安全团队与运维团队。这种涉及多方参与、耗费大量资源的流程，不仅容易出现延误，且几乎无法通过手动方式进行管理。随着应用程序数量不断增加，补丁部署需求的规模呈指数级增长，手动方式愈发难以为继。
补丁过载与 复杂性

企业需兼顾数千项资产与持续的供应商更新，这使得手动补丁部署难以维系。
补丁部署速度慢，漏洞利用速度快

漏洞利用手段往往在数天内就会出现，而企业完成补丁部署却需数周甚至数月。
手动流程负担与出错风险

从准备、执行到文档记录，补丁部署流程在很大程度上依赖手动操作，出错风险极高。这既加重 IT 团队的负担，又大幅拖慢流程进度。
合规与审计压力

各类法规（PCI DSS、HIPAA、NIST 等）均要求及时部署补丁，但合规实践往往跟不上实际需求。

IBM 迎接挑战

IBM® Concert® 通过整合持续漏洞检测、AI 驱动的风险排序，以及在混合云和多云基础设施中的协同补丁部署，实现了端到端的补丁管理自动化。Concert 支持操作系统补丁部署，产品路线图中还规划了容器与语言环境补丁功能，以进一步扩大覆盖范围。

借助智能自动化替代手动补丁部署，Concert 可帮助企业将补丁部署速度提升高达 10 倍，缩短补丁部署中位时间，并降低运营成本。这种高效性不仅能让 IT 人员专注于更高价值的工作，还能增强整个 IT 环境的安全性。
数据整合与分析（检测） AI 驱动的优先级排序（优先级排序） 自动化补丁协同（部署补丁） 工作流自动化（自动化）

实际应用案例

德意志电信选择 IBM Concert，借助 AI 驱动的自动化加速 IT 流程。

“我们一直在市场上寻找一款整合补丁管理的所有复杂环节，能可靠实现全流程自动化的独立解决方案。”

Peter Leukert 博士，Deutsche Telekom 德意志电信集团首席信息官

 

工作人员在暗室中戴着耳机坐在多屏电脑前

用例

弹性状态

通过 AI 驱动举措评估弹性状况并实现自动化修复。

应用程序漏洞管理

借助 AI 驱动的风险优先级排序，统一掌握应用程序与基础设施漏洞视图。
应用程序合规管理

运用 AI 智能体实现标准与自定义策略的持续实时合规监控。
SSL/TLS 证书管理

通过 AI 驱动的洞察分析实现证书健康监测的集中化与自动化管理。
软件构成分析

赋能应用程序团队最小化软件供应链风险并提升开发人员的工作效率。

资源

IBM Concert 公告

了解涉及 IBM Concert 的产品和客户公告。

 文档

深入了解 IBM Concert 官方文档。

 成功案例

深入了解 IBM Concert 成功案例。

 社区

深入了解 IBM Concert 用户社区。
