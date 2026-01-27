了解 AI 智能体如何将现代云原生环境塑造成可理解、可预测、可掌控的系统。
云原生环境在不断变化。微服务被重新部署、容器不断刷新、云平台推送更新，这些都在悄然重塑依赖关系。本应可观测的内容变得支离破碎，DevOps 团队失去了维持领先优势所需的上下文。
似曾相识？滤除杂讯，借助全栈可观测性在快速演进的现代系统中重获清晰洞察。
遥测工具间存在数据重叠
开发人员挑战与安全相关
开发人员挑战发生在处理或管理数据时
更多用户依赖可观测性工具
安全是云原生交付中最持久的阻力。快速迭代的发布与缓慢、手动的检查发生碰撞，最微小的证书失误就会导致系统范围的中断。
随着架构扩展，为静态系统构建的安全工作流程变得落后，导致反复出现的故障、代价高昂的盲点以及部署延迟。
云平台不断变化——仅 AWS 在一个月内就推出了 47 项服务更新。
每项更新都带来新的行为、新的依赖关系和新的风险，这是传统审查无法追踪的。团队花费更多时间追赶变化，而非改进系统。GDPR、HIPAA 和 PCI-DSS 等合规框架带来了更多压力。
若没有自适应监控，错误配置只有在导致中断、漏洞或违反 SLA 后才会显现。
如今，云原生系统产生的可观测性数据是传统应用的 100 倍，数据传输量高达 500 倍。
每一次微服务、容器、网关及云平台的更新都会新增一个信号流，然而工具却依然分散。洞察分析散落在不同格式和平台之间，将专业知识变为猜测，并将真正的问题埋没在噪音之下。
AI-Boosted Observability
EMA 研究报告，2024 年第一季度
可观测性工具可以提供丰富的问题上下文，使开发人员不仅能了解性能指标或错误现象，还能理解其背后的原因。 ”
捕获、管理和解读遥测数据正变得日益困难。每次变更都会引入多样且不断扩展的数据——新的指标、日志和追踪记录具有不同的格式和含义——使得规范化和分析对于获取洞察至关重要。
有效的可观测性依赖于可扩展的工具、自适应监控、集成数据和主动警报，以确保在不断变化中维持系统健康。
云原生可观测性已超越人力所及。随着微服务扩展、遥测数据激增、工具增多，团队依赖于共享的洞察。
AI 通过削减噪音、突出重点并将系统行为与业务成果挂钩，帮助扭转这一趋势。因此，云环境变得足够可观测，以支持为实现弹性、可靠性和增长而进行的持续优化。
《AI 增强的可观测性：利用生成式 AI 增强对应用开发、DevOps、运维和安全挑战的洞察》，EMA 研究报告，2024 年第一季度