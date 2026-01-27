捕获、管理和解读遥测数据正变得日益困难。每次变更都会引入多样且不断扩展的数据——新的指标、日志和追踪记录具有不同的格式和含义——使得规范化和分析对于获取洞察至关重要。

有效的可观测性依赖于可扩展的工具、自适应监控、集成数据和主动警报，以确保在不断变化中维持系统健康。