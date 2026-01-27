可观测性的未来在于 AI

了解 AI 智能体如何将现代云原生环境塑造成可理解、可预测、可掌控的系统。

破除可观测性迷思 追踪关键 SLA 指标

可见性差距

云原生环境在不断变化。微服务被重新部署、容器不断刷新、云平台推送更新，这些都在悄然重塑依赖关系。本应可观测的内容变得支离破碎，DevOps 团队失去了维持领先优势所需的上下文。

似曾相识？滤除杂讯，借助全栈可观测性在快速演进的现代系统中重获清晰洞察。

 立即阅读指南
≥30%

遥测工具间存在数据重叠

 14%

开发人员挑战与安全相关

 40%

开发人员挑战发生在处理或管理数据时

 5x

更多用户依赖可观测性工具
当一切正常运行时——直到出现问题

安全是云原生交付中最持久的阻力。快速迭代的发布与缓慢、手动的检查发生碰撞，最微小的证书失误就会导致系统范围的中断。

随着架构扩展，为静态系统构建的安全工作流程变得落后，导致反复出现的故障、代价高昂的盲点以及部署延迟。

散落方块的图示，部分为红色，部分为灰色

云平台不断变化——仅 AWS 在一个月内就推出了 47 项服务更新。

每项更新都带来新的行为、新的依赖关系和新的风险，这是传统审查无法追踪的。团队花费更多时间追赶变化，而非改进系统。GDPR、HIPAA 和 PCI-DSS 等合规框架带来了更多压力。

若没有自适应监控，错误配置只有在导致中断、漏洞或违反 SLA 后才会显现。

图示：居中应用程序穿过多样化环形的工作流程，类似于技术流程

如今，云原生系统产生的可观测性数据是传统应用的 100 倍，数据传输量高达 500 倍。

每一次微服务、容器、网关及云平台的更新都会新增一个信号流，然而工具却依然分散。洞察分析散落在不同格式和平台之间，将专业知识变为猜测，并将真正的问题埋没在噪音之下。

来自同一方向的不同工作流程图示
两个百分比球形图的图示：较小的显示“100x”，较大的显示“500x”。

遥测复杂性持续增长

捕获、管理和解读遥测数据正变得日益困难。每次变更都会引入多样且不断扩展的数据——新的指标、日志和追踪记录具有不同的格式和含义——使得规范化和分析对于获取洞察至关重要。 

有效的可观测性依赖于可扩展的工具、自适应监控、集成数据和主动警报，以确保在不断变化中维持系统健康。 

100x
云原生架构中需监控的实体数量增加了
500x
为可观测性传输的数据量增加了

您的 IT 复杂性是否阻碍了您？

获取迷思背后的数据，以简化您的 IT 并推动业务成果。

阅读报告

AI 驱动的可观测性树立了新标准

云原生可观测性已超越人力所及。随着微服务扩展、遥测数据激增、工具增多，团队依赖于共享的洞察。 

AI 通过削减噪音、突出重点并将系统行为与业务成果挂钩，帮助扭转这一趋势。因此，云环境变得足够可观测，以支持为实现弹性、可靠性和增长而进行的持续优化。

自动化工具套件模块数字化渲染图：
采取后续步骤

从被动监控转向预测性、自动化的洞察。深入了解 AI 增强的可观测性如何提升您的战略，并使您的系统为未来做好准备。

 下载完整报告
脚注

《AI 增强的可观测性：利用生成式 AI 增强对应用开发、DevOps、运维和安全挑战的洞察》，EMA 研究报告，2024 年第一季度