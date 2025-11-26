IT 复杂性不仅成本高昂，更会延缓创新进程。IT 自动化至关重要。评估您企业当前的水平。
IBM 商业价值研究院研究显示，高度自动化企业（即在 IT 流程中广泛实施生成式 AI 的企业）已实现加速的业务增长，并为未来持续构建价值。通过制定精准的数据、云与 AI 战略，企业能有效管控 IT 复杂性，取得规模化可衡量的成果。
智能自动化提升 IT 效率并优化投资。
当人工智能驱动的 IT 实现规模化运营，可创造显著商业价值。
IT 复杂性会导致效率低下、安全风险和管理挑战。
IT 自动化可加速业务创新和创造长期价值。
想要花更多时间提升客单价，更少时间纠结 IT 成本？
想要将 IT 产品服务组合转化为高收益资产而非滞销库存？
想了解如何像运行精密电路般管理 IT 基础设施？
在 IBM 助力下，Al Rajhi Capital 通过统一数字体验将经纪业务量提升 40%，开户量增长 1000%。据该公司副总裁兼 IT 开发运维主管透露，企业由此从沙特阿拉伯第二大券商跃居首位。
阅读 IBM 商业价值研究院完整版《削减复杂性成本》报告，了解如何通过智能 IT 自动化让技术创造更大价值。
