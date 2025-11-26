IBM 商业价值研究院研究显示，高度自动化企业（即在 IT 流程中广泛实施生成式 AI 的企业）已实现加速的业务增长，并为未来持续构建价值。通过制定精准的数据、云与 AI 战略，企业能有效管控 IT 复杂性，取得规模化可衡量的成果。