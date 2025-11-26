《2025 年削减复杂性成本报告》

IT 复杂性不仅成本高昂，更会延缓创新进程。IT 自动化至关重要。评估您企业当前的水平。

利用 AI 赋能企业 IT

IBM 商业价值研究院研究显示，高度自动化企业（即在 IT 流程中广泛实施生成式 AI 的企业）已实现加速的业务增长，并为未来持续构建价值。通过制定精准的数据、云与 AI 战略，企业能有效管控 IT 复杂性，取得规模化可衡量的成果。
28% 高度自动化组织实现 IT 成本降低¹

智能自动化提升 IT 效率并优化投资。 

 90% 企业级数字化转型带来的投资回报率¹

当人工智能驱动的 IT 实现规模化运营，可创造显著商业价值。

 36% 采用智能自动化后网络安全事件减少¹

IT 复杂性会导致效率低下、安全风险和管理挑战。 

 10% 自动化投资直接贡献的收入增长¹

IT 自动化可加速业务创新和创造长期价值。

行业洞察分析
零售

想要花更多时间提升客单价，更少时间纠结 IT 成本？

 零售业：查看详情
银行与金融市场

想要将 IT 产品服务组合转化为高收益资产而非滞销库存？

 银行/金融业：从数据中洞察玄机
电子制造业

想了解如何像运行精密电路般管理 IT 基础设施？

 电子业：了解您的基准水平
手持智能手机特写

了解实际应用

在 IBM 助力下，Al Rajhi Capital 通过统一数字体验将经纪业务量提升 40%，开户量增长 1000%。据该公司副总裁兼 IT 开发运维主管透露，企业由此从沙特阿拉伯第二大券商跃居首位。
采取后续步骤

阅读 IBM 商业价值研究院完整版《削减复杂性成本》报告，了解如何通过智能 IT 自动化让技术创造更大价值。

脚注

¹《削减复杂性成本报告》，IBM 商业价值研究院，2025 年 11 月。