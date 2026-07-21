面向软件开发的 AI

借助人工智能驱动的软件开发工具进行构建、启动和扩展

指南：从 AI 编码到交付
适用于 Cognos Analytics 的智能体式 AI

利用 AI 实现软件开发生命周期的现代化

满怀信心地开发、现代化和治理应用程序

AI 在软件开发中的应用正超越代码生成，转向对软件交付方式的变革。我们的解决方案支持覆盖整个生命周期的 AI 辅助工作流——提高系统理解、协调交付、嵌入治理，并支持大规模、持续、有弹性的软件演进。

 

信息图：AI 辅助的软件开发
贯穿整个 SDLC 的 AI

将 AI 应用于零散的代码任务之外——涵盖规划、重构、测试和流水线，使变更可在系统间可靠传播。
无回归的现代化 

在保持系统完整性的同时加速交付，以减少技术债务、安全地进行重构，并在大型代码库中保持一致性。
借助清晰信号控制成本

通过分析工具对 SDLC 进行监测，以跟踪使用情况、优化资源，并使 AI 采用与可衡量的工程成果保持一致。
内置安全与治理 

尽早嵌入策略执行和安全编码实践，以便更快发现问题、减少返工，并实现开发标准化，同时不拖慢团队速度。

相关产品

简化重复性任务并减少认知负担，确保开发人员能够专注处理价值更高的工程工作。他们可以利用聊天机器人或其他类型的命令来生成代码，并执行确保代码质量、转换代码、自动补全代码、创建代码文档、理解代码等单元测试。您可以根据用例，选择一个或多个 AI 编码工具。
IBM Bob
通过自动化复杂工作来加速软件开发，涵盖构建功能、现代化旧版系统以及确保安全、高质量的交付。
IBM Instana
为 DevOps 和工程团队提供简单易用、由人工智能驱动的可观测性，自动获取见解以提升性能、可靠性和效率。
Terraform
跨云、数据中心和 SaaS 实现自动化配置，通过单一工作流管理基础设施的整个生命周期。

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应用程序开发服务

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跨平台集成和编排 AI 智能体，并内置治理，将碎片化工具转变为安全、可扩展且企业就绪的成果。

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资源

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采取后续步骤

借助 AI 辅助开发，从底层彻底变革您的软件开发流程。 预约专家时间，探讨各种可能性。

  2. 免费试用 IBM Bob