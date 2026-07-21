借助人工智能驱动的软件开发工具进行构建、启动和扩展
满怀信心地开发、现代化和治理应用程序
AI 在软件开发中的应用正超越代码生成，转向对软件交付方式的变革。我们的解决方案支持覆盖整个生命周期的 AI 辅助工作流——提高系统理解、协调交付、嵌入治理，并支持大规模、持续、有弹性的软件演进。
将 AI 应用于零散的代码任务之外——涵盖规划、重构、测试和流水线，使变更可在系统间可靠传播。
在保持系统完整性的同时加速交付，以减少技术债务、安全地进行重构，并在大型代码库中保持一致性。
通过分析工具对 SDLC 进行监测，以跟踪使用情况、优化资源，并使 AI 采用与可衡量的工程成果保持一致。
尽早嵌入策略执行和安全编码实践，以便更快发现问题、减少返工，并实现开发标准化，同时不拖慢团队速度。
简化重复性任务并减少认知负担，确保开发人员能够专注处理价值更高的工程工作。他们可以利用聊天机器人或其他类型的命令来生成代码，并执行确保代码质量、转换代码、自动补全代码、创建代码文档、理解代码等单元测试。您可以根据用例，选择一个或多个 AI 编码工具。
借助人工智能驱动的开发实现应用程序现代化，加速交付、降低成本，并构建具有韧性的云原生系统以实现敏捷性。
跨平台集成和编排 AI 智能体，并内置治理，将碎片化工具转变为安全、可扩展且企业就绪的成果。
借助集成治理实现大规模可信 AI，在模型间嵌入自动化控制以降低风险并加速合规创新。
Blue Pearl 在短短 3 天内完成了复杂应用程序的现代化，自动进行代码分析、重构和测试，同时保持了架构完整性。
APIS IT 通过自动执行代码分析、重构和转型，将旧版系统现代化所需的时间从数周缩短到数小时。
数据中心成本降至原有水平的约 20%，系统正常运行时间超过 99%，进一步提升核心业务运行的可靠性。
温布尔登面向球迷的创新中，最直观的例子之一是 Match Chat，这是一款人工智能驱动的助手，旨在充当球迷实时关注比赛的伴侣。