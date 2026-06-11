MONO-X 实现 IT 现代化，助力 AI 驱动的创新

MONO-X 依托 IBM Cloud 和 Power Virtual Server 降低成本、提升弹性，加快 AI 的应用进程
MONO-X 是一家总部位于日本的科技公司，同时也是一家 IBM Business Partner，致力于助力企业对任务关键型系统进行现代化改造，保障业务持续运行。随着客户对云迁移以及 AI 驱动创新的需求持续增长，MONO-X 意识到，需要为承载 IBM i 工作负载的组织提供更敏捷、更具弹性且可持续的现代化方案。
MONO-X 的许多客户长期使用本地基础架构。这类架构不仅灵活性受限，还依赖人工操作，也让知识传递工作变得愈发困难。客户在推进现代化改造的同时，也希望保留现有 IBM i 资产的价值。为此，客户需要安全的云基础架构，用以降低运营复杂度，并加快 AI 技术的应用。如果缺少这类方案，不断攀升的基础架构成本与运营风险将会阻碍创新以及未来的发展。
MONO-X 与 IBM 展开合作，推出基于 IBM Cloud 和 IBM Power Virtual Server 的混合云现代化方案。MONO-X 基于该架构打造了托管服务 PVS One。该服务可简化 IBM Cloud 的复杂操作，为客户搭建从本地 IBM i 环境迁移至云端的高效优质路径。
MONO-X 将 IBM Cloud 作为集成层，并将 Power Virtual Server 作为核心基础架构，可帮助客户实现人工工作负载自动化，提升运营可持续性并增强系统弹性。该方案还集成 IBM watsonx Orchestrate 以支撑现代化开发，让 IBM Bob 等 AI 智能体可以实现更高程度的自主运行。借助 COBOL 架构系统与现代 AI 服务的无缝对接，MONO-X 证明了旧版系统与创新技术可以共存于同一套面向未来的架构之中。
借助通过 PVS One 部署的混合云环境，MONO-X 的客户在成本效益、可靠性以及创新效率方面均取得了显著提升。数据中心成本降至原有水平的约 20%，系统正常运行时间超过 99%，进一步提升核心业务运行的可靠性。
如今部署 AI 智能体开发环境仅需约 2 小时，而在传统本地环境中，这项工作耗时接近三个月。该方案还提升了自动化运行能力，优化知识传递流程，并缩短了现代化改造周期。客户得以保留 IBM i 资产的原有价值，同时快速将 AI 技术融入核心系统，为长效发展与持续数字化转型筑牢基础。
MONO-X 是一家总部位于日本的科技企业，专注于企业数字化转型与核心系统现代化改造。企业秉持“重塑标准”的理念，依托云迁移、自主软件以及 AI 驱动方案，完成任务关键型系统的现代化改造。
© Copyright IBM Corporation，2026 年 5 月。
IBM、IBM 徽标、IBM Bob、IBM Cloud、IBM Power Virtual Server 和 IBM watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区的注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果可能因客户端配置和条件而异。