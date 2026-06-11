MONO-X 实现 IT 现代化，助力 AI 驱动的创新

MONO-X 是一家总部位于日本的科技公司，同时也是一家 IBM Business Partner，致力于助力企业对任务关键型系统进行现代化改造，保障业务持续运行。随着客户对云迁移以及 AI 驱动创新的需求持续增长，MONO-X 意识到，需要为承载 IBM i 工作负载的组织提供更敏捷、更具弹性且可持续的现代化方案。

MONO-X 的许多客户长期使用本地基础架构。这类架构不仅灵活性受限，还依赖人工操作，也让知识传递工作变得愈发困难。客户在推进现代化改造的同时，也希望保留现有 IBM i 资产的价值。为此，客户需要安全的云基础架构，用以降低运营复杂度，并加快 AI 技术的应用。如果缺少这类方案，不断攀升的基础架构成本与运营风险将会阻碍创新以及未来的发展。