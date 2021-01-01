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保护网络基础架构免遭高级威胁和恶意软件的攻击
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保护您的网络

下一代威胁防御和实时威胁情报

在阅读本文时，攻击者可能也正在试图攻破您的网络，他们使用日益狡猾的方法寻找新的突破口。 您是否充分了解这些情况，以便能阻止攻击？ 面对已经攻破防线的攻击者该怎么办？

IBM® 可以提供新一代网络安全解决方案，帮助保护整个网络，智能地发现未知威胁，实时调整措施抵御威胁。

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网络安全解决方案的好处 保护网络

该解决方案使用行为分析和最新的威胁情报，有助于提供更好的网络保护。

减少暴露给高级恶意软件的风险

加强对应用和用户行为的控制，以抵御潜在的恶意软件入侵。

扩大界限

研究最新的全球安全汇总情报，以采取行动并加强协作。

IBM Security® QRadar® NDR

通过深入、广泛的可视性和高级分析来检测网络上的隐藏威胁。

 IBM Security® X-Force® Exchange

借助基于云的协作式情报平台，提前防御新出现的威胁并加快调查速度。
探索网络安全解决方案 数据安全解决方案

保护多个环境中的企业数据，遵守隐私法规并降低操作复杂性。

 基础架构安全性

解锁混合云战略所需的 IT 安全解决方案、安全的服务器和存储器。

 零信任安全解决方案

执行基于上下文的安全措施，以将零信任付诸行动并无限制地推动业务发展。

 SIEM 解决方案

提供集中式的可视性，以便于检测、调查和响应最关键的企业范围的网络安全威胁。
IBM X-Force 威胁情报索引

查看有关勒索软件、主要目标行业和主要感染媒介等主题的最新威胁情报。

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基础架构和网络安全管理服务 防火墙管理

利用强大的防火墙管理服务来改善您的安全状况。

 应用安全服务

通过将 DevOps 转变为 DevSecOps（包括人员、流程和工具）而在任何地方安全地构建、部署和迭代应用。

 托管电子邮件安全服务

在高级电子邮件威胁抵达组织内部的目标之前检测、分析并阻断它们。
定义的网络安全

什么是网络安全？ 探索主题，以了解如何保护已连接到网络的数据、应用、设备和系统。

 网络安全的最新信息

查看行业专家精心策划的博客文章，快速了解新闻、当前趋势和网络安全提示。

 何为零信任模型？

探索零信任网络安全方法的工作原理、为何说您应该使用它、以及实施该模型所需具备的条件。
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