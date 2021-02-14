利用 IBM watsonx.ai AI 开发平台的生成式 AI 功能以及 IBM watsonx.data 的数据存储功能，从您的数据中构建一个问答资源。创建数据驱动型洞察分析以加快决策制定，并根据近乎实时的信息来提供切合实际情况的响应。
利用 IBM watsonx Assistant 这款由大型语言模型提供支持的对话式人工智能 (AI) 应用程序，快速部署语音客服和聊天机器人。跨不同渠道和接触点提供自动化自助服务支持，同时实现与其他业务工具的整合。
使用您的业务数据，借助 watsonx.ai 来构建、训练、调整和部署自己的模型，并将其集成到现有聊天机器人中，以便根据具体情境作出响应。使用面向人工智能治理的 IBM watsonx.governance 工具包，持续监控模型的准确性、漂移和偏差。
使用 IBM watsonx.ai 来构建 AI →
使用 IBM watsonx.governance 来治理 AI →
利用基于自然语言输入或现有源代码的 AI 推荐代码，帮助开发人员提高工作效率。您可借助 IBM watsonx Code Assistant 来降低编码复杂性，以便开发团队专注于为企业创造更多价值。
通过使用 watsonx.ai AI 开发平台来构建 AI 模型，以便同时从存储在 watsonx.data 或任意其他位置的结构化与非结构化数据中提取洞察分析。揭示其中的模式，以做出更好的预测并加快数据驱动型决策，来助力推动增长和提升效率。
利用 watsonx.ai AI 开发平台构建模型，来生成各种类型的内容，如营销和销售活动创意、电子邮件、博客、社交媒体帖子、自动化报告、脚本等。借助 watsonx.governance，监控模型的准确性、漂移和偏差。
使用 IBM watsonx.ai 来构建 AI →
使用 IBM watsonx.governance 来治理 AI →
使用 watsonx.data 来统一、整理和准备业务数据，从而构建 AI 模型。利用大量可信的已治理数据来规模化实施 RAG 等此类用例，同时实现与现有数据库、工具和数据堆栈的整合。
使用 IBM watsonx.governance 工具包来简化合规流程并管理整个 AI 生命周期。主动检测和降低公平性、偏差和漂移等风险，同时管理来自多个提供商的 AI 模型。