主页 业务自动化 OpenPages IBM OpenPages 定价
预约实时演示 计算投资回报率
AI 数据自动化驱动场景等距图
定价计划

在五种 IBM OpenPages 定价组合中找到最适合贵企业的方案。所有组合均包含一系列核心功能，若干组合还包含其他模块。
OpenPages 捆绑定价计划

IBM Assessment for Third-Party Risk Management

4.8 万美元起*

利用交互式调查问卷评估第三方风险

  • 最多支持 500 个供应商
  • 包括一系列OpenPages 核心功能：AI 和集成、无代码配置和用户体验功能

OpenPages 云托管 - 单一解决方案

7.5 万美元起*

IBM Cloud 托管解决方案

  • 内含一个 OpenPages 产品模块
  • 含 2,500 多名许可用户
  • 包括一系列OpenPages 核心功能：AI 和集成、无代码配置和用户体验功能

OpenPages 云托管 - 企业版

10.8 万美元起*

IBM Cloud 托管企业解决方案

  • 内含任意三个产品模块
  • 含 2,500 多名许可用户
  • 包括一系列OpenPages 核心功能：AI 和集成、无代码配置和用户体验功能

OpenPages Client-Hosted / Hybrid Single Solution

16.2 万美元起*

在企业内部或任何云端安装 OpenPages

  • 内含一个产品模块
  • 含 2,500 多名许可用户
  • 包括一系列OpenPages 核心功能：AI 和集成、无代码配置和用户体验功能

OpenPages Client-Hosted / Hybrid Solution Bundle

20.7 万美元起*

在企业内部或任何云端安装 OpenPages

  • 内含任意三个产品模块
  • 含 2,500 多名许可用户
  • 包括一系列OpenPages 核心功能：AI 和集成、无代码配置和用户体验功能

OpenPages 即服务 - 基础版

3,750 美元起*

原生软件即服务

  • 最多：1 个解决方案

  • 最多：10 个并发用户

 

OpenPages 即服务 - 标准版

6,500 美元起*

原生软件即服务

  • 最多：5 个解决方案

  • 最多：200 个并发用户
OpenPages 环境中包含的核心功能

每种定价组合都包含一系列 OpenPages 核心功能。

 尝试交互式演示，了解 OpenPages 的实际使用情况 AI 和集成
  • watsonx Assistant
  • Watson Discovery（分类器）
  • Security Directory Integrator (SDI) ETL
  • REST API
  • 基于 Excel 的导出/导入
 无代码配置
  • 工作流程自动化
  • 实时计算配置
  • 拖放式视图设计器
  • 拖放式工作流程设计器
  • 调度程序引擎
 用户体验
  • 综合报告和仪表板
  • 颜色主题（深色模式、定制主题）
  • IBM® Cognos Analytics
  • 动态最终用户仪表板
  • 基于任务的用户指南
  • 支持八种语言
OpenPages 提供的产品模块

我们几乎为所有用例都构建了产品模块。请选择在单一环境中需要运行的模块。
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance IBM OpenPages Third-Party Risk Management IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management IBM OpenPages Data Privacy Management
采取后续步骤

预约 IBM 专家咨询，讨论如何轻松实现 GRC 流程的自动化改造。

 预约实时演示
更多探索方式 查看 OpenPages 的实际使用情况 文档 IBM GRC 社区
脚注

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。