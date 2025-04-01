《欧盟云行为准则》(EU Cloud CoC) 的要求使云服务提供商 (CSP) 能够证明其有能力遵守《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)。

EU Cloud CoC 包含治理规定，旨在确保该准则有效、透明地实施、管理和演变。由于欧洲数据保护委员会 (EDPB) 发表了积极的意见，比利时数据保护局于 2021 年 5 月正式批准了该准则。

EU Cloud CoC 在推动云技术行业落实严格的技术和组织措施，以有效践行 GDPR 方面发挥了重要作用。除了证明云服务提供商符合 GDPR 规定外，这一独特的工具还是整个欧盟地区云用户的重要保障。



报告和其他文档

经验证符合 EU Cloud CoC（验证-ID 2023LVL02SCOPE5316）的 IBM Cloud 服务