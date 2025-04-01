《欧盟云行为准则》(EU Cloud CoC) 的要求使云服务提供商 (CSP) 能够证明其有能力遵守《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)。
EU Cloud CoC 包含治理规定，旨在确保该准则有效、透明地实施、管理和演变。由于欧洲数据保护委员会 (EDPB) 发表了积极的意见，比利时数据保护局于 2021 年 5 月正式批准了该准则。
EU Cloud CoC 在推动云技术行业落实严格的技术和组织措施，以有效践行 GDPR 方面发挥了重要作用。除了证明云服务提供商符合 GDPR 规定外，这一独特的工具还是整个欧盟地区云用户的重要保障。
报告和其他文档
IBM 认为 EU Cloud CoC 是一个可靠的工具，可向云用户展示其致力于保障数据安全的承诺。EU Cloud CoC 认证表明 IBM Cloud 符合该准则的要求。IBM 已获得 EU Cloud CoC 合规性二级认证。查看我们符合 EU Cloud CoC 要求的服务。
有关 IBM 数据隐私政策的更多信息，请访问 IBM Trust Center。如果对与 IBM 外部产品相关的隐私政策有其他疑问，请联系 IBM 首席隐私官办公室服务台。