备份和恢复 在取代磁带流程、精简备份操作和简化存档流程的同时，还能获得耐用、安全、经济高效的云存储；云原生功能；以及自动化、应用一致的备份和恢复解决方案。

数据归档 分层功能、文件网关合作伙伴和集成合作伙伴解决方案生态系统，使数据的移动和归档变得更加容易。通过降低 IT 基础架构和运营成本，实现成本节约，并帮助获取曾经无法访问的数据。