主页 存储 Cloud Object Storage 用于 AI 分析的存储
图示：蓝色细线构成精致的三角形图案

IBM Cloud® Object Storage 允许您为几乎无限量的数据构建集中式数据存储库。数据保持其本机格式，不需要移入和移出 IBM Cloud Object Storage；相反，基于 IBM Cloud Object Storage 的数据湖是持久数据存储，可用于分析
您可以做什么
迁移数据

通过高效地将大量数据从 Hadoop 迁移到 IBM Cloud Object Storage，释放高成本的 Hadoop 集群空间。
就地查询数据

使用活动工作空间，用于各类大数据分析用例，并提供就地查询功能，便于直接在静态数据上运行分析。
使用 Apache Spark 分析

为分析提供低成本、可扩展的持久存储层，并优化与 Apache Spark 的连接。
存储训练模型

加快机器学习和深度学习工作流程，将人工智能融入您的业务。构建并训练 AI 模型，同时在一体化环境中准备和分析数据。
构建和分析管道

以低成本存储海量 IoT 数据，并允许分析框架直接访问数据。轻松设置和管理数据管道，生成可用于分析的数据。
功能 轻松将数据移出 HDFS 集群

IBM Big Replicate 通过将 Hadoop 数据集群之间的数据有效地移动到 IBM Cloud Object Storage，提供具有数据一致性的连续复制，从而释放 Hadoop 集群上的空间。

 就地查询数据

IBM Cloud Data Engine 是一项完全托管的服务，允许开发人员使用 ANSI SQL 语句，来分析和转换以各种格式存储在多个文件中的数据。

 执行 Apache Spark 分析

IBM Cloud Object Storage 提供至 Apache Spark 服务的优化连接，以存储来自多个源的数据。对层级进行解耦，将数据存储在对象存储层中，并启动集群功能。

 存储机器学习工作流程数据

IBM Watson® Studio 是一个基于开源和 IBM 工具构建的混合云平台，用于分析数据并使用它来构建和部署 AI 模型。

 执行智能数据发现

IBM Watson Knowledge Catalog 可使用数据剖析程序对数据提供分段和保护，帮助您在数据进入 IBM Cloud Object Storage 后对其进行更好的管理。

 轻松构建和分析物联网数据管道

IBM Cloud® 提供基于 Apache KafkaApache Spark 的服务，包括 IBM Events Streams 和 Spark 即服务。可以设置和管理从 IBM Event Streams 到对象存储器的管道。

 轻松收集和获取数据

IBM 提供多种方法将数据导入 IBM Cloud Object Storage，包括原生集成的 IBM® Aspera® 高速数据传输功能，支持通过网络快速传输数据。

 使用经济高效、灵活的存储器

组织可以构建集中式数据存储库，利用经济高效、可扩展的存储器来收集和存储几乎不限量的数据，适用于各种数据来源或类型。

 始终可用

IBM Cloud Object Storage 旨在基于 IBM 内部数据提供 99.999999999% 的耐久性。专利技术帮助加密数据，并将其分发到 IBM 数据中心设施内的多个设备上。

 访问高度安全的加密

自动服务器端加密可帮助您保护数据。您还可以使用 IBM Key Protect 密钥管理系统管理的密钥获得加密选项，或使用自己管理的密钥进行加密。
成功案例 斯科讷 (Skåne) 大学医院

这家瑞典医院采用 IBM Cloud Object Storage 来收集和保留尽可能多的手术信息。

相关用例 备份和恢复

在取代磁带流程、精简备份操作和简化存档流程的同时，还能获得耐用、安全、经济高效的云存储；云原生功能；以及自动化、应用一致的备份和恢复解决方案。

 数据归档

分层功能、文件网关合作伙伴和集成合作伙伴解决方案生态系统，使数据的移动和归档变得更加容易。通过降低 IT 基础架构和运营成本，实现成本节约，并帮助获取曾经无法访问的数据。

 云原生应用数据存储

我们的弹性扩展基础架构是大量非结构化数据的理想选择，它提供分布式、可访问 API 的存储，并与 IBM Cloud 进行简单集成，使开发人员能够轻松快速地集成云原生应用程序和流程，并更新应用程序组件。
采取后续步骤

开始每月免费使用 25 GB 存储空间，或查看哪些定价选项适合您的业务需求。

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