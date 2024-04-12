网络攻击呈上升趋势，数据泄露的平均成本已达到 445 万美元的历史新高1。借助 IBM® Security QRadar SIEM，通过关联分析和威胁情报实时确定高精确度警报的优先级，以帮助您的客户专注于调查和修复正确的威胁。IBM® Security QRadar EDR 可以通过智能自动化和 AI 技术，协助您近乎实时地修复客户已知和未知的端点威胁，例如勒索软件或无文件攻击。

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