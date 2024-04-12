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MSSP 和云 SI 可以与 IBM 合作，加速其安全服务的开发和交付
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IBM Security 的服务提供商计划

由于中小型企业 (SMB) 希望外包其安全运营，针对托管安全服务的需求正在增长。作为托管安全服务提供商 (MSSP) 或云系统集成商 (SI)，利用 AI 驱动的 IBM 安全软件构建威胁检测、数据安全和合规服务，开拓不断增长的市场并增加收入。IBM® Security 针对服务提供商的计划提供上乘的服务和产品服务上市支持，可缩短实现价值的时间，帮助您快速降低成本、提高分析人员的工作效率并提供增强的客户体验。
面向 MSSP 的威胁检测和响应。
优势

了解与 IBM 合作如何能帮助您增加收入并降低运营成本。

 多租户

为帮助 MSSP 轻松管理多个客户而创建的单一仪表板。

 多云可用性

预构建集成的大型合作伙伴生态系统，以及跨第三方 ASM、EDR、SIEM、SOAR、威胁情报和云服务的开放式平台。

 AI 驱动的安全技术

企业级 AI 和自动化技术旨在提高分析人员的工作效率。

 上市时间加速

服务上乘的入门培训、发展资金和学习计划可促进运营的简便化和快速化。

 上市支持

支持制定稳健的上市策略的营销资源和销售支持。

 成本可预测

使用 IBM 技术构建服务时，可通过按月计费简化条款并完全控制成本。
解决方案
赶超对手

网络攻击呈上升趋势，数据泄露的平均成本已达到 445 万美元的历史新高1借助 IBM® Security QRadar SIEM，通过关联分析和威胁情报实时确定高精确度警报的优先级，以帮助您的客户专注于调查和修复正确的威胁。IBM® Security QRadar EDR 可以通过智能自动化和 AI 技术，协助您近乎实时地修复客户已知和未知的端点威胁，例如勒索软件或无文件攻击。

借助 IBM Security QRadar SIEM 和 IBM Security QRadar EDR 为客户提供：

  • 全天候托管安全监控
  • 托管检测和响应 (MDR)
  • 漏洞管理
 预约 IBM Security QRadar SIEM 演示
提高 SOC 效率

应对潜在安全事件时制定的早期决策，通常决定了是发生危机还是遏制威胁。借助 IBM® Security QRadar SOAR 的 AI 技术和自动化功能，您可以提高安全运营中心 (SOC) 的效率，并支持客户更快、更精确地做出响应，以便帮助他们避免造成重大损害和损失的攻击。

借助 IBM Security QRadar SOAR 为客户提供：

  • 事件响应和运行手册创建
  • 泄露响应
  • 威胁情报
 预约 IBM Security QRadar SOAR 演示
保护混合云中的客户数据

数据的分类、加密、访问和保护方式对于防范潜在的数据泄露至关重要。借助 IBM® Security Guardium 帮助客户在本地和云环境下近乎实时地发现影子数据、监控数据访问并在保护数据。Guardium 提供集中可见性和高级分析功能，可帮助您降低客户的数据泄露频率。

借助 Guardium 为客户提供：

  • 数据发现和分类
  • 数据保护和监控
  • 自动执行合规
 立即免费试用 IBM® Security Guardium Insights
与 IBM 合作

IBM 为合作伙伴提供可以满足客户需求的灵活性，无论是管理环境，还是帮助他们找到合适的软件来应对独特的安全挑战。

了解如何成为 IBM 业务合作伙伴

深入了解如何使用 IBM 构建您的服务

探索销售 IBM 技术
在 AWS 上提供服务

IBM Security 的服务提供商计划为在 AWS 上构建的合作伙伴提供了专门的产品，专为您的 SMB 客户而设计。利用 AWS 的内置集成加速并简化您的入门流程，确保关键数据源自动配置到 IBM 软件中。

 阅读解决方案简介以了解更多信息 原生云服务

IBM Security 技术旨在与不断增长的 AWS 原生服务组合配合使用，此类服务专为扩展、弹性、安全性和敏捷性而构建。

 综合价值

AWS 与 IBM 携手合作以确保高可用性和安全性。通过开箱即用的集成能力提高 IBM 和 AWS 投资的价值。

 AWS 内置

借助 AWS Built-In (ABI)，关键数据源会自动配置到 IBM 软件中。
合作伙伴案例 ~85% 缩短响应时间

Doosan 借助 QRadar SOAR 加速检测、破译事件并采取行动。

 阅读成功案例 50% IT 安全收益增加

Silverfern IT 通过使用 QRadar SIEM 构建更加全面的集中化 SOC 服务来增加收入。

 阅读成功案例 17,000 每年发生的安全事件数量

IT Specialist 利用 QRadar Suite 帮助乌克兰一家燃料零售商抵御网络攻击。

 阅读成功案例
后续步骤

请联系 IBM 代表了解我们的 AI 驱动型安全软件如何能实现企业的服务业务转型。