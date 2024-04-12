由于中小型企业 (SMB) 希望外包其安全运营，针对托管安全服务的需求正在增长。作为托管安全服务提供商 (MSSP) 或云系统集成商 (SI)，利用 AI 驱动的 IBM 安全软件构建威胁检测、数据安全和合规服务，开拓不断增长的市场并增加收入。IBM® Security 针对服务提供商的计划提供上乘的服务和产品服务上市支持，可缩短实现价值的时间，帮助您快速降低成本、提高分析人员的工作效率并提供增强的客户体验。
了解与 IBM 合作如何能帮助您增加收入并降低运营成本。
为帮助 MSSP 轻松管理多个客户而创建的单一仪表板。
预构建集成的大型合作伙伴生态系统，以及跨第三方 ASM、EDR、SIEM、SOAR、威胁情报和云服务的开放式平台。
企业级 AI 和自动化技术旨在提高分析人员的工作效率。
服务上乘的入门培训、发展资金和学习计划可促进运营的简便化和快速化。
支持制定稳健的上市策略的营销资源和销售支持。
使用 IBM 技术构建服务时，可通过按月计费简化条款并完全控制成本。
网络攻击呈上升趋势，数据泄露的平均成本已达到 445 万美元的历史新高1。借助 IBM® Security QRadar SIEM，通过关联分析和威胁情报实时确定高精确度警报的优先级，以帮助您的客户专注于调查和修复正确的威胁。IBM® Security QRadar EDR 可以通过智能自动化和 AI 技术，协助您近乎实时地修复客户已知和未知的端点威胁，例如勒索软件或无文件攻击。
借助 IBM Security QRadar SIEM 和 IBM Security QRadar EDR 为客户提供：
应对潜在安全事件时制定的早期决策，通常决定了是发生危机还是遏制威胁。借助 IBM® Security QRadar SOAR 的 AI 技术和自动化功能，您可以提高安全运营中心 (SOC) 的效率，并支持客户更快、更精确地做出响应，以便帮助他们避免造成重大损害和损失的攻击。
借助 IBM Security QRadar SOAR 为客户提供：
数据的分类、加密、访问和保护方式对于防范潜在的数据泄露至关重要。借助 IBM® Security Guardium 帮助客户在本地和云环境下近乎实时地发现影子数据、监控数据访问并在保护数据。Guardium 提供集中可见性和高级分析功能，可帮助您降低客户的数据泄露频率。
借助 Guardium 为客户提供：
IBM 为合作伙伴提供可以满足客户需求的灵活性，无论是管理环境，还是帮助他们找到合适的软件来应对独特的安全挑战。
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IBM Security 的服务提供商计划为在 AWS 上构建的合作伙伴提供了专门的产品，专为您的 SMB 客户而设计。利用 AWS 的内置集成加速并简化您的入门流程，确保关键数据源自动配置到 IBM 软件中。
IBM Security 技术旨在与不断增长的 AWS 原生服务组合配合使用，此类服务专为扩展、弹性、安全性和敏捷性而构建。
AWS 与 IBM 携手合作以确保高可用性和安全性。通过开箱即用的集成能力提高 IBM 和 AWS 投资的价值。
借助 AWS Built-In (ABI)，关键数据源会自动配置到 IBM 软件中。