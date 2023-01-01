选择适合您的 IBM Storage FlashSystem。
了解有关如何通过 IBM Storage FlashSystem 平台和最新功能获益的更多信息。
了解 IBM Storage 产品如何帮助您集成和优化存储基础架构。
闪存存储使用闪存芯片来快速高效地写入和存储数据。了解其中诀窍。
深入了解使用 IBM Storage FlashSystem 产品可以实现的最佳实践和性能提升。
了解可用的培训选项，参加特定课程，开启学习之路或赢取徽章。
认识、分享、讨论和了解与 IBM Storage 相关的问题。
通过合适的技术合作伙伴、资源和支持，发展业务并实现目标。
了解最适合企业需求的解决方案。
了解客户如何使用 IBM Storage FlashSystem 技术实现目标，同时在竞争中脱颖而出。
我们的客户向 ESG 报告称，与之前的环境相比，其存储成本降低了 40%-90%，而性能水平则比同类系统平均高出 840%。
了解 IBM Storage FlashSystem 在 2023 年 Gartner® 主存储/阵列魔力象限™ 中被评为领导者的原因。
深入了解网络弹性的概念。网络弹性意味着不仅可以防御网络攻击，还可以在发生攻击时实施恢复解决方案以尽快恢复正常运行。
紧凑型平台，提供简单性、经济性、安全性和性能。
启用混合云的企业级闪存阵列，适用于中端工作负载。
启用面向企业的最新高端多云全闪存阵列。
IBM Storage FlashSystem 平台可以帮助您在任何网络上保护和扩展业务。
IBM FlashSystem with Storage Insights Pro 使用 AI 驱动的内联威胁检测模型实时监控 IO 模式。
获取有关 IBM Storage FlashSystem 平台问题的答案。
获取有关 IBM Storage FlashSystem 和 SAN 卷控制器问题的答案。
IBM Storage FlashSystem Fundamentals 课程涵盖了闪存存储系统的基础知识。
IBM 面向未来的存储正在重新定义数据中心边界。您的组织弹性如何？
了解不同的 FlashSystem 型号和选项，它们可以满足各种规模的企业不断增长的存储需求。