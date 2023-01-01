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市场领先的企业存储

IBM Storage FlashSystem 系列平台提供市场领先的性能，让您能够简化复杂操作以及各种环境中的管理工作。
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IBM Storage 产品

了解 IBM Storage 产品如何帮助您集成和优化存储基础架构。

 什么是闪存？

闪存存储使用闪存芯片来快速高效地写入和存储数据。了解其中诀窍。

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 IBM Storage FlashSystem 成功案例

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报告和荣誉 利用 IBM® FlashSystem 将存储成本降低 40% 到 90%

我们的客户向 ESG 报告称，与之前的环境相比，其存储成本降低了 40%-90%，而性能水平则比同类系统平均高出 840%。

 连续第 16 次荣获 Gartner 主存储领导者

了解 IBM Storage FlashSystem 在 2023 年 Gartner® 主存储/阵列魔力象限™ 中被评为领导者的原因。

从网络安全转向网络弹性。

深入了解网络弹性的概念。网络弹性意味着不仅可以防御网络攻击，还可以在发生攻击时实施恢复解决方案以尽快恢复正常运行。
文档 IBM Storage FlashSystem 5x00

紧凑型平台，提供简单性、经济性、安全性和性能。

 IBM Storage FlashSystem 7x00

启用混合云的企业级闪存阵列，适用于中端工作负载。

IBM Storage FlashSystem 9x00

启用面向企业的最新高端多云全闪存阵列。

一般资源

IBM Storage FlashSystem 平台可以帮助您在任何网络上保护和扩展业务。

 AI 驱动的内联威胁检测

IBM FlashSystem with Storage Insights Pro 使用 AI 驱动的内联威胁检测模型实时监控 IO 模式。

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IBM Storage FlashSystem Fundamentals 课程涵盖了闪存存储系统的基础知识。

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